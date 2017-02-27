RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11539115401154111542

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 74
Менше 38,00
3%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
5%
4
40,50-41,00
27%
20
41,00-41,50
30%
22
41,50-42,00
19%
14
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
8%
6
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 18:49

  Дюрі-бачі написав:
  somilitark написав:Є підстави не довіряти владі і НБУ

А хоч колись були підстави довіряти владі? Вони хоч раз вийшли і сказали правду: "в нас все погано, скоро будем девальвувати гривню до курсу хх.хх"?

  Дюрі-бачі написав:
  somilitark написав:НБУ вже розпалив страшний вогонь недовіри до гривні.

Після 2008, 2014 і 2022 напевно недовіру вже нічого не зможе розпалити

так розумію вологі мрії форумчан - хто б його сказав перед девалом, що він починається, й ще сказав, на якому курсі він закінчиться? :lol:

а ви не бачите, що в усіх випадках цього кратного девала, влада не тільки не збиралася девальвувати, а ще й укріплювала гривню? а потім щось ставалося глобальне, й все ставало на свої місця - й цей відтермінований девал робив свій вклад в такий стрибок.

оцей рік напевне найперший в історії, коли влада намагається керовано девальвувати, а не як завжди.

а якщо ми кажемо про фінансову грамотність - оце поєднання стабільного курсу й відсотків по депозитам на рівні 20% - це завжди закінчиться стрімким девалом. це майже аксіома - по-іншому фінанси не працюють. але більшість гадає, що встигне вчасно зіскочити - але стогін й на цьому форуму каже про те, що встигають далеко не всі :D оце - ще разочок встигну, рано чи пізно підводить :lol:

а ще коли додається елементи емісії... але курс має триматися :mrgreen:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6384
З нами з: 29.09.19
Подякував: 618 раз.
Подякували: 1440 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 19:59

  Василь-Рівне написав:
  yama написав:на чому ріст 50 коп за день ?

Можливо "рукотворний" загон під місію МВФ ? А потім знову в долини?

Буде добре якщо до кінця року зупинимось на 44
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1444
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 20:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Повышение курса доллара по многочисленным просьбам трудящихся.
UA
 
Повідомлень: 8470
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1856 раз.
Подякували: 2251 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 20:21

  cherchiltank написав:Буде добре якщо до кінця року зупинимось на 44


до кінця року?! :shock: в мене за серпень на душі холодок...
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 346
З нами з: 21.04.20
Подякував: 570 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 20:53

  Andrey2512 написав:Прогрозы не сбываются, где ИА?))

Кстати, хорошо что гривны положил на ДЕПО, а то побежал скупать доллар


І муха під корвалоловою крапельницею. До травня курчата не те що не підростуть, а в фарш перекрутяться разом з дзьбиками.
Hotab
 
Повідомлень: 12686
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2254 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 21:09

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Shaman написав:а якщо ми кажемо про фінансову грамотність - оце поєднання стабільного курсу й відсотків по депозитам на рівні 20% - це завжди закінчиться стрімким девалом. це майже аксіома - по-іншому фінанси не працюють
Так в тому то і справа, що вже давно(більше півроку) в нормальних банках, як і в НЕ нормальних 20% нема!
Тому, якось зовсім не логічно!

Щоб пересічного постригти - треба спочатку в гривню загнати...
А хто зараз полакомиться на 13-14-15%? :shock:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6561
З нами з: 18.03.21
Подякував: 222 раз.
Подякували: 914 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
  #<1 ... 11539115401154111542
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3434, 3435, 3436
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34353 37005670
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2024 18:08
Amethyst
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195, 196, 197
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1965 13270772
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2024 13:42
flysoulfly
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23205166
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1788)
17.07.2024 20:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.