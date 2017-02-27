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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 18:49
Дюрі-бачі написав: somilitark написав:
Є підстави не довіряти владі і НБУ
А хоч колись були підстави довіряти владі? Вони хоч раз вийшли і сказали правду
: "в нас все погано, скоро будем девальвувати гривню до курсу хх.хх"?
Дюрі-бачі написав: somilitark написав:
НБУ вже розпалив страшний вогонь недовіри до гривні.
Після 2008, 2014 і 2022 напевно недовіру вже нічого не зможе розпалити
так розумію вологі мрії форумчан - хто б його сказав перед девалом, що він починається, й ще сказав, на якому курсі він закінчиться?
а ви не бачите, що в усіх випадках цього кратного девала, влада не тільки не збиралася девальвувати, а ще й укріплювала гривню? а потім щось ставалося глобальне, й все ставало на свої місця - й цей відтермінований девал робив свій вклад в такий стрибок.
оцей рік напевне найперший в історії, коли влада намагається керовано девальвувати, а не як завжди.
а якщо ми кажемо про фінансову грамотність - оце поєднання стабільного курсу й відсотків по депозитам на рівні 20% - це завжди закінчиться стрімким девалом. це майже аксіома - по-іншому фінанси не працюють. але більшість гадає, що встигне вчасно зіскочити - але стогін й на цьому форуму каже про те, що встигають далеко не всі
оце - ще разочок встигну, рано чи пізно підводить
а ще коли додається елементи емісії... але курс має триматися
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Shaman
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Додано: Сер 17 лип, 2024 19:59
Василь-Рівне написав: yama написав:
на чому ріст 50 коп за день ?
Можливо "рукотворний" загон під місію МВФ ? А потім знову в долини?
Буде добре якщо до кінця року зупинимось на 44
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cherchiltank
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Додано: Сер 17 лип, 2024 20:12
Повышение курса доллара по многочисленным просьбам трудящихся.
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UA
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Додано: Сер 17 лип, 2024 20:21
cherchiltank написав:
Буде добре якщо до кінця року зупинимось на 44
до кінця року?!
в мене за серпень на душі холодок...
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Додано: Сер 17 лип, 2024 20:53
Andrey2512 написав:
Прогрозы не сбываются, где ИА?))
Кстати, хорошо что гривны положил на ДЕПО, а то побежал скупать доллар
І муха під корвалоловою крапельницею. До травня курчата не те що не підростуть, а в фарш перекрутяться разом з дзьбиками.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 21:09
Shaman написав:
а якщо ми кажемо про фінансову грамотність
- оце поєднання стабільного курсу й відсотків по депозитам на рівні 20%
- це завжди закінчиться стрімким девалом. це майже аксіома - по-іншому фінанси не працюють
Так в тому то і справа, що вже давно(більше півроку) в нормальних банках, як і в НЕ нормальних 20% нема!
Тому, якось зовсім не логічно!
Щоб пересічного постригти - треба спочатку в гривню загнати...
А хто зараз полакомиться на 13-14-15%?
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Додано: Сер 17 лип, 2024 23:08
Visky написав:
Колеги, з чим пов'язаний сьогоднішній скачок Є/$? Стат.дані наче звичайні
Думаю, чергова порція новин про зростання рейтингу Трампа і падіння Байдена, що забезпечує імпульс зниження курсу $ останнім часом. Politico опублікувало: "Закрита соціологія демократів показала провальні результати Байдена. Альтернативні кандидати в президенти від Демократичної партії, в тому числі віцепрезидентка Камала Гарріс, мають кращі рейтинги, ніж президент Джо Байден, серед виборців у семи ключових штатах, які традиційно визначають результати виборів".
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Додано: Чет 18 лип, 2024 11:02
Дюрі-бачі написав: somilitark написав:
Є підстави не довіряти владі і НБУ
А хоч колись були підстави довіряти владі? Вони хоч раз вийшли і сказали правду: "в нас все погано, скоро будем девальвувати гривню до курсу хх.хх"?
Як правило фактичний курс був менше ніж закладений в бюджеті, тільки в 2022-му він зріс, так щоб в рази і дуже катострофічно теж не можна сказати.
Ну і таке ніхто не скаже, бо буде паніка, надмірна витрата резервів для підтримки курса і будуть питання до голови НБУ.
Враховуючи велику війну зараз ще просто чудове життя у більшості, ми реально не цінуємо те що маємо...
По курсу. падаємо, готівка відреагувала на Міжбанк, найвужче 41.75 на 41.80.
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somilitark
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Додано: Чет 18 лип, 2024 11:47
somilitark
Готівка нарешті дочекалась відката, вже 41.60 на 41.80, але стобалово по продажу можна торгуватись.
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Додано: Чет 18 лип, 2024 12:20
Як повідомляє народний депутат Ірина Геращенко в своєму телеграм-каналі:
ВР прийняла зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України #11396-1.
За 231 нардеп.
МВФ схвалив програму для України на $15,6 млрд у березні 2023 року, яка є частиною пакету підтримки.
Відповідно до цієї програми, державний борг України визнано нестійким, тому країна зобов’язалася відновити його стійкість через реструктуризацію зовнішнього комерційного і офіційного двостороннього боргу.
В аналіз боргової стійкості включено також борг Агентства відновлення, обслуговуваний за рахунок державного бюджету.
Основні положення законопроекту:
• Надання права Агентству відновлення здійснювати правочини з державним і гарантованим державою боргом у 2024 році.
• Дозволити центральному органу виконавчої влади, що реалізує політику у сфері дорожнього господарства, за погодженням з Міністерством фінансів України, здійснювати правочини з борговими зобов'язаннями під державні гарантії.
• Дозволити переведення гарантованого державою боргу до державного боргу шляхом випуску та обміну боргових зобов'язань держави.
• Надати право Кабінету Міністрів тимчасово зупиняти платежі за борговими зобов’язаннями під час реструктуризації боргу до 1 жовтня 2024р.
Шановні форумчани, як думаєте, який вплив це матиме на курс національної валюти?
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