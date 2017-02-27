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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11540115411154211543

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

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39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
5%
4
40,50-41,00
27%
20
41,00-41,50
29%
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6
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 13:04

  Модератор написав:Як повідомляє народний депутат Ірина Геращенко в своєму телеграм-каналі:

ВР прийняла зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України #11396-1.

За 231 нардеп.

МВФ схвалив програму для України на $15,6 млрд у березні 2023 року, яка є частиною пакету підтримки.

Відповідно до цієї програми, державний борг України визнано нестійким, тому країна зобов’язалася відновити його стійкість через реструктуризацію зовнішнього комерційного і офіційного двостороннього боргу.

В аналіз боргової стійкості включено також борг Агентства відновлення, обслуговуваний за рахунок державного бюджету.

Основні положення законопроекту:
• Надання права Агентству відновлення здійснювати правочини з державним і гарантованим державою боргом у 2024 році.
• Дозволити центральному органу виконавчої влади, що реалізує політику у сфері дорожнього господарства, за погодженням з Міністерством фінансів України, здійснювати правочини з борговими зобов'язаннями під державні гарантії.
• Дозволити переведення гарантованого державою боргу до державного боргу шляхом випуску та обміну боргових зобов'язань держави.
• Надати право Кабінету Міністрів тимчасово зупиняти платежі за борговими зобов’язаннями під час реструктуризації боргу до 1 жовтня 2024р.


Шановні форумчани, як думаєте, який вплив це матиме на курс національної валюти?

Я як шановний форумчанин думаю, що вплив буде несуттєвий
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Рада найближчим часом розгляне урядовий законопроект про перегляд Державного бюджету України на 2024 рік
"Загалом видатки загального фонду державного бюджету зростуть на 500,3 млрд гривень. При цьому, на потреби оборони пропонується додатково спрямувати 495,3 млрд грн

Щодо джерел покриття додаткових видатків держбюджету, то більшу частину необхідних коштів планується покрити за рахунок збільшення дохідної частини держбюджету (+214,5 млрд грн), проте нам доведеться позичати 160,2 млрд грн на внутрішньому ринку. Уряд також ініціював зміни до Податкового кодексу, щоб збільшити дохідну частину бюджету."
Умовно 22 тижні до кінця року. Треба позичати на внутрішньому ринку додатково в середньому +7 млрд в тиждень.

Ось результати торгів за останні 1,5 місяці.
Те що виділено жирним - це торги на яких не було валютних ОВДП. Тенденція доволі сумна. (хоч вибірка і не велика і не претендує на репрезентативність)
Курс буде впливати на попит по ОВДП Прийдеться часто позичати і у валюту, а це додаткові витрати бюджету на обслуговування боргу.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 16 липня 2024 року, до державного бюджету залучено 4 993 920 353,14 грн.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 9 липня 2024 року, до державного бюджету залучено 12 642 782 801,73 грн.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 2 липня 2024 року, до державного бюджету залучено 9 409 254 730,33 грн.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 25 червня 2024 року, до державного бюджету залучено 15 125 295 641,10 грн (за курсом НБУ).
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 18 червня 2024 року, до державного бюджету залучено 16 898 742 501,58 грн (за курсом НБУ).
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 11 червня 2024 року, до державного бюджету залучено 11 354 579 190,71 грн.

Резюме.
БУДЕ СКЛАДНО стільки позичити на внутрішньому ринку. Також, думаю, облікову більше понижувати не будуть. Навіть враховуючи низьку (поки що) величину інфляції.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:28

  Realist написав:Рада найближчим часом розгляне урядовий законопроект про перегляд Державного бюджету України на 2024 рік
"Загалом видатки загального фонду державного бюджету зростуть на 500,3 млрд гривень. При цьому, на потреби оборони пропонується додатково спрямувати 495,3 млрд грн

Щодо джерел покриття додаткових видатків держбюджету, то більшу частину необхідних коштів планується покрити за рахунок збільшення дохідної частини держбюджету (+214,5 млрд грн), проте нам доведеться позичати 160,2 млрд грн на внутрішньому ринку. Уряд також ініціював зміни до Податкового кодексу, щоб збільшити дохідну частину бюджету."
Умовно 22 тижні до кінця року. Треба позичати на внутрішньому ринку додатково в середньому +7 млрд в тиждень.

Ось результати торгів за останні 1,5 місяці.
Те що виділено жирним - це торги на яких не було валютних ОВДП. Тенденція доволі сумна. (хоч вибірка і не велика і не претендує на репрезентативність)
Курс буде впливати на попит по ОВДП Прийдеться часто позичати і у валюту, а це додаткові витрати бюджету на обслуговування боргу.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 16 липня 2024 року, до державного бюджету залучено 4 993 920 353,14 грн.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 9 липня 2024 року, до державного бюджету залучено 12 642 782 801,73 грн.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 2 липня 2024 року, до державного бюджету залучено 9 409 254 730,33 грн.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 25 червня 2024 року, до державного бюджету залучено 15 125 295 641,10 грн (за курсом НБУ).
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 18 червня 2024 року, до державного бюджету залучено 16 898 742 501,58 грн (за курсом НБУ).
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 11 червня 2024 року, до державного бюджету залучено 11 354 579 190,71 грн.

Резюме.
БУДЕ СКЛАДНО стільки позичити на внутрішньому ринку. Також, думаю, облікову більше понижувати не будуть. Навіть враховуючи низьку (поки що) величину інфляції.

а насправді ситуація з залученням коштів ще скромніша. бо окрім випуску ОВДП є ще погашення попередніх випусків, й за період з 1 червня по поточну дату борг збільшився лише на 26 ярдів грн, 11 ярдів - гривня, 15 ярдів - валютні. все це за рахунок банків, інші категорії власників ОВДП мають від'ємне значення. хіба що хтось з юросіб купив валютних ОВДП на 4 ярди грн.

тому усі ці плани - зайняти на внутрішньому ринку ОВДП 200 ярдів грн, 300, 400 - як на мене, це фікція. на такі суми викупити може лише НБУ...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:44

  Shaman написав:
  Realist написав:Рада найближчим часом розгляне урядовий законопроект про перегляд Державного бюджету України на 2024 рік
"Загалом видатки загального фонду державного бюджету зростуть на 500,3 млрд гривень. При цьому, на потреби оборони пропонується додатково спрямувати 495,3 млрд грн

Щодо джерел покриття додаткових видатків держбюджету, то більшу частину необхідних коштів планується покрити за рахунок збільшення дохідної частини держбюджету (+214,5 млрд грн), проте нам доведеться позичати 160,2 млрд грн на внутрішньому ринку. Уряд також ініціював зміни до Податкового кодексу, щоб збільшити дохідну частину бюджету."
Умовно 22 тижні до кінця року. Треба позичати на внутрішньому ринку додатково в середньому +7 млрд в тиждень.

Ось результати торгів за останні 1,5 місяці.
Те що виділено жирним - це торги на яких не було валютних ОВДП. Тенденція доволі сумна. (хоч вибірка і не велика і не претендує на репрезентативність)
Курс буде впливати на попит по ОВДП Прийдеться часто позичати і у валюту, а це додаткові витрати бюджету на обслуговування боргу.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 16 липня 2024 року, до державного бюджету залучено 4 993 920 353,14 грн.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 9 липня 2024 року, до державного бюджету залучено 12 642 782 801,73 грн.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 2 липня 2024 року, до державного бюджету залучено 9 409 254 730,33 грн.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 25 червня 2024 року, до державного бюджету залучено 15 125 295 641,10 грн (за курсом НБУ).
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 18 червня 2024 року, до державного бюджету залучено 16 898 742 501,58 грн (за курсом НБУ).
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 11 червня 2024 року, до державного бюджету залучено 11 354 579 190,71 грн.

Резюме.
БУДЕ СКЛАДНО стільки позичити на внутрішньому ринку. Також, думаю, облікову більше понижувати не будуть. Навіть враховуючи низьку (поки що) величину інфляції.

а насправді ситуація з залученням коштів ще скромніша. бо окрім випуску ОВДП є ще погашення попередніх випусків, й за період з 1 червня по поточну дату борг збільшився лише на 26 ярдів грн, 11 ярдів - гривня, 15 ярдів - валютні. все це за рахунок банків, інші категорії власників ОВДП мають від'ємне значення. хіба що хтось з юросіб купив валютних ОВДП на 4 ярди грн.

тому усі ці плани - зайняти на внутрішньому ринку ОВДП 200 ярдів грн, 300, 400 - як на мене, це фікція. на такі суми викупити може лише НБУ...

треба понижувати дохідність ОВДП і девальвувати нацвалюту (менше корову годувати і більше доїти)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 15:13

  Shaman написав:
  Realist написав:Рада найближчим часом розгляне урядовий законопроект про перегляд Державного бюджету України на 2024 рік

Резюме.
БУДЕ СКЛАДНО стільки позичити на внутрішньому ринку. Також, думаю, облікову більше понижувати не будуть. Навіть враховуючи низьку (поки що) величину інфляції.

а насправді ситуація з залученням коштів ще скромніша. бо окрім випуску ОВДП є ще погашення попередніх випусків, й за період з 1 червня по поточну дату борг збільшився лише на 26 ярдів грн, 11 ярдів - гривня, 15 ярдів - валютні. все це за рахунок банків, інші категорії власників ОВДП мають від'ємне значення. хіба що хтось з юросіб купив валютних ОВДП на 4 ярди грн.

тому усі ці плани - зайняти на внутрішньому ринку ОВДП 200 ярдів грн, 300, 400 - як на мене, це фікція. на такі суми викупити може лише НБУ...

Не хочу "казати Гоп - поки не перескочимо (с)", тому написав коротко. БУДЕ СКЛАДНО. Побачимо...
НБУ я не заздрю. Мінфіну - теж.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 15:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А не можуть державним банкам приказати закупляти ОВДП на всі гроші?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 15:51

  Дюрі-бачі написав:А не можуть державним банкам приказати закупляти ОВДП на всі гроші?

а де їх вони візьмуть? хіба в НБУ
flyman
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