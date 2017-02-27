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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 лип, 2024 16:25
Visky написав: Visky написав:
Колеги, з чим пов'язаний сьогоднішній скачок Є/$? Стат.дані наче звичайні
Думаю, чергова порція новин про зростання рейтингу Трампа і падіння Байдена, що забезпечує імпульс зниження курсу $ останнім часом. Politico опублікувало: "Закрита соціологія демократів показала провальні результати Байдена. Альтернативні кандидати в президенти від Демократичної партії, в тому числі віцепрезидентка Камала Гарріс, мають кращі рейтинги, ніж президент Джо Байден, серед виборців у семи ключових штатах, які традиційно визначають результати виборів".
Та ще й знову Байден захворів на ковід... Погані справи у демократів... Вважаю, найкращим було б затвердження ними кандидатом на Президента Держсекретаря Блінкена.
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Visky
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Додано: Чет 18 лип, 2024 16:38
то Успіхові депозити, які в августі мали перетворитися в тикви, ой в долари, і ще шамусік мав бути на здачу, але не за счьот парижського клюбу
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Додано: Чет 18 лип, 2024 16:54
НБУ продал на межбанке
Василь-Рівне написав: Realist написав:
НБУ я не заздрю. Мінфіну - теж
А я задрю - надувати щоки на Г+Г з розумним виглядом і гребти бабло лопатами, торгувати інсайдами і скуповувати на підставні фірми котеджики на узбережжі десь там в Іспаніях - Італіях, тільки не переконуйте мене, що вони біденньки пашуть з ранку і до ночі і живуть лише одну зарплату з 6-ма нулями, але про всяк випадок всі мають дипломатичні паспорти щоб в разі чого ....
с 01.01. 2022 по 01.07.2024 70 млрд долларов
. Для
сравнения с 01.01.2018 по 01.01.2022 НБУ продал всего 7,5 млрд долларов,
зато купил за это же время 20,2 млрд долларов.
Хотел бы знать,кто купил эти 70 млрд. долларов за последние три
года?
Это очень важный вопрос, покупать ли сейчас по высокому курсу
доллары, может курс сделают 45 или 46 или 50? Вот уже 6 месяцев курс
доллара растёт и не падает. Сейчас курс доллара в
ПриватБанке 41,65. Такое было в конце лета 2022 года. Но потом доллар
упал до 37.
НБУ повторяет загон хомяков в доллар?
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Додано: Чет 18 лип, 2024 17:11
Василь-Рівне написав: Realist написав:
НБУ я не заздрю. Мінфіну - теж
А я задрю - надувати щоки на Г+Г з розумним виглядом і гребти бабло лопатами, торгувати інсайдами і скуповувати на підставні фірми котеджики на узбережжі десь там в Іспаніях - Італіях, тільки не переконуйте мене, що вони біденньки пашуть з ранку і до ночі і живуть лише одну зарплату з 6-ма нулями, але про всяк випадок всі мають дипломатичні паспорти щоб в разі чого ....
Не маю звички рахувати чужі статки. Виключно свої.
Про законність їхнього набуття (статків дерслужбовців та чиновників) та їхню етичну поведінку - теж не мені судити. У нас для цього є відповідні інституції та служби.
Як працюють (чи правильніше не працюють) ці інституції та служби повністю
залежить від нашого Парламенту та Ґаранта.
А Парламент та Президента обирає (обирав) народ.
Який би вибір не зробив народ, всі ми ( хто голосував за і проти) Українці. Всім нам разом нести тягар цього вибору.
Єдина відмінність - що одні роблять із цього висновки і намагаються щось змінити, а інші...
Розумієте до чого хилю?
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Додано: Чет 18 лип, 2024 17:17
Дюрі-бачі написав:
А не можуть державним банкам приказати закупляти ОВДП на всі гроші?
держбанки й так є найбільшими власниками ОВДП. й щось мені підказує, що по нормативам вони давно досягли стелі. хоча змінити нормативи - теж варіант
але поки що не бачимо якогось збільшення.
а найбільше вільної гривні в іноземних банках
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Додано: Чет 18 лип, 2024 17:23
Yuri_61 написав:
НБУ продал на межбанке
Василь-Рівне написав: Realist написав:
НБУ я не заздрю. Мінфіну - теж
А я задрю - надувати щоки на Г+Г з розумним виглядом і гребти бабло лопатами, торгувати інсайдами і скуповувати на підставні фірми котеджики на узбережжі десь там в Іспаніях - Італіях, тільки не переконуйте мене, що вони біденньки пашуть з ранку і до ночі і живуть лише одну зарплату з 6-ма нулями, але про всяк випадок всі мають дипломатичні паспорти щоб в разі чого ....
с 01.01. 2022 по 01.07.2024 70 млрд долларов
. Для
сравнения с 01.01.2018 по 01.01.2022 НБУ продал всего 7,5 млрд долларов,
зато купил за это же время 20,2 млрд долларов.
Хотел бы знать,кто купил эти 70 млрд. долларов за последние три
года?
Это очень важный вопрос, покупать ли сейчас по высокому курсу
доллары, может курс сделают 45 или 46 или 50? Вот уже 6 месяцев курс
доллара растёт и не падает. Сейчас курс доллара в
ПриватБанке 41,65. Такое было в конце лета 2022 года. Но потом доллар
упал до 37.
НБУ повторяет загон хомяков в доллар?
Імпортери купили, усі ті дрони, електро енергія і тд чого не вистачає в Україні
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Додано: Чет 18 лип, 2024 17:37
Ukrainian написав:НБУ продал на межбанке
с 01.01. 2022 по 01.07.2024 70 млрд долларов
. Для
сравнения с 01.01.2018 по 01.01.2022 НБУ продал всего 7,5 млрд долларов,
зато купил за это же время 20,2 млрд долларов.
Хотел бы знать,кто купил эти 70 млрд. долларов за последние три
года?
Это очень важный вопрос, покупать ли сейчас по высокому курсу
доллары, может курс сделают 45 или 46 или 50? Вот уже 6 месяцев курс
доллара растёт и не падает. Сейчас курс доллара в
ПриватБанке 41,65. Такое было в конце лета 2022 года. Но потом доллар
упал до 37.
НБУ повторяет загон хомяков в доллар?
Імпортери купили, усі ті дрони, електро енергія і тд чого не вистачає в Україні[/quote]
дрони на 70 млрд доларів? Ви насміхаєтесь?
За 70 млрд доларів можна купити б було Зірку Смерті разом з Дартом Вейдером і разом з усім Галактичним Флотом.
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Yuri_61
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