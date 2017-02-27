Visky написав:Колеги, з чим пов'язаний сьогоднішній скачок Є/$? Стат.дані наче звичайні
Думаю, чергова порція новин про зростання рейтингу Трампа і падіння Байдена, що забезпечує імпульс зниження курсу $ останнім часом. Politico опублікувало: "Закрита соціологія демократів показала провальні результати Байдена. Альтернативні кандидати в президенти від Демократичної партії, в тому числі віцепрезидентка Камала Гарріс, мають кращі рейтинги, ніж президент Джо Байден, серед виборців у семи ключових штатах, які традиційно визначають результати виборів".
Та ще й знову Байден захворів на ковід... Погані справи у демократів... Вважаю, найкращим було б затвердження ними кандидатом на Президента Держсекретаря Блінкена.
А я задрю - надувати щоки на Г+Г з розумним виглядом і гребти бабло лопатами, торгувати інсайдами і скуповувати на підставні фірми котеджики на узбережжі десь там в Іспаніях - Італіях, тільки не переконуйте мене, що вони біденньки пашуть з ранку і до ночі і живуть лише одну зарплату з 6-ма нулями, але про всяк випадок всі мають дипломатичні паспорти щоб в разі чого ....
НБУ продал на межбанке с 01.01. 2022 по 01.07.2024 70 млрд долларов. Для сравнения с 01.01.2018 по 01.01.2022 НБУ продал всего 7,5 млрд долларов, зато купил за это же время 20,2 млрд долларов. Хотел бы знать,кто купил эти 70 млрд. долларов за последние три года? Это очень важный вопрос, покупать ли сейчас по высокому курсу доллары, может курс сделают 45 или 46 или 50? Вот уже 6 месяцев курс доллара растёт и не падает. Сейчас курс доллара в ПриватБанке 41,65. Такое было в конце лета 2022 года. Но потом доллар упал до 37. НБУ повторяет загон хомяков в доллар?
А я задрю - надувати щоки на Г+Г з розумним виглядом і гребти бабло лопатами, торгувати інсайдами і скуповувати на підставні фірми котеджики на узбережжі десь там в Іспаніях - Італіях, тільки не переконуйте мене, що вони біденньки пашуть з ранку і до ночі і живуть лише одну зарплату з 6-ма нулями, але про всяк випадок всі мають дипломатичні паспорти щоб в разі чого ....
Не маю звички рахувати чужі статки. Виключно свої. Про законність їхнього набуття (статків дерслужбовців та чиновників) та їхню етичну поведінку - теж не мені судити. У нас для цього є відповідні інституції та служби. Як працюють (чи правильніше не працюють) ці інституції та служби повністю залежить від нашого Парламенту та Ґаранта. А Парламент та Президента обирає (обирав) народ. Який би вибір не зробив народ, всі ми ( хто голосував за і проти) Українці. Всім нам разом нести тягар цього вибору. Єдина відмінність - що одні роблять із цього висновки і намагаються щось змінити, а інші... Розумієте до чого хилю?
А я задрю - надувати щоки на Г+Г з розумним виглядом і гребти бабло лопатами, торгувати інсайдами і скуповувати на підставні фірми котеджики на узбережжі десь там в Іспаніях - Італіях, тільки не переконуйте мене, що вони біденньки пашуть з ранку і до ночі і живуть лише одну зарплату з 6-ма нулями, але про всяк випадок всі мають дипломатичні паспорти щоб в разі чого ....
НБУ продал на межбанке с 01.01. 2022 по 01.07.2024 70 млрд долларов. Для сравнения с 01.01.2018 по 01.01.2022 НБУ продал всего 7,5 млрд долларов, зато купил за это же время 20,2 млрд долларов. Хотел бы знать,кто купил эти 70 млрд. долларов за последние три года? Это очень важный вопрос, покупать ли сейчас по высокому курсу доллары, может курс сделают 45 или 46 или 50? Вот уже 6 месяцев курс доллара растёт и не падает. Сейчас курс доллара в ПриватБанке 41,65. Такое было в конце лета 2022 года. Но потом доллар упал до 37. НБУ повторяет загон хомяков в доллар?
Імпортери купили, усі ті дрони, електро енергія і тд чого не вистачає в Україні
Василь-Рівне написав: А я задрю - надувати щоки на Г+Г з розумним виглядом і гребти бабло лопатами, торгувати інсайдами і скуповувати на підставні фірми котеджики на узбережжі десь там в Іспаніях - Італіях, тільки не переконуйте мене, що вони біденньки пашуть з ранку і до ночі і живуть лише одну зарплату з 6-ма нулями, але про всяк випадок всі мають дипломатичні паспорти щоб в разі чого ....
НБУ продал на межбанке с 01.01. 2022 по 01.07.2024 70 млрд долларов. Для сравнения с 01.01.2018 по 01.01.2022 НБУ продал всего 7,5 млрд долларов, зато купил за это же время 20,2 млрд долларов. Хотел бы знать,кто купил эти 70 млрд. долларов за последние три года? Это очень важный вопрос, покупать ли сейчас по высокому курсу доллары, может курс сделают 45 или 46 или 50? Вот уже 6 месяцев курс доллара растёт и не падает. Сейчас курс доллара в ПриватБанке 41,65. Такое было в конце лета 2022 года. Но потом доллар упал до 37. НБУ повторяет загон хомяков в доллар?
Імпортери купили, усі ті дрони, електро енергія і тд чого не вистачає в Україні
Може будеш головою думати перед тим як щось писати?
"У 2022-2024 році імпорт електроенергії склав 1 млрд кВт-год, а експорт в країни ЄС – 3 млрд кВт-год.
НБУ продал на межбанке с 01.01. 2022 по 01.07.2024 70 млрд долларов. Для сравнения с 01.01.2018 по 01.01.2022 НБУ продал всего 7,5 млрд долларов, зато купил за это же время 20,2 млрд долларов. Хотел бы знать,кто купил эти 70 млрд. долларов за последние три года? Это очень важный вопрос, покупать ли сейчас по высокому курсу доллары, может курс сделают 45 или 46 или 50? Вот уже 6 месяцев курс доллара растёт и не падает. Сейчас курс доллара в ПриватБанке 41,65. Такое было в конце лета 2022 года. Но потом доллар упал до 37. НБУ повторяет загон хомяков в доллар?
Імпортери купили, усі ті дрони, електро енергія і тд чого не вистачає в Україні
Підтримую. Ми втратили значний кусок власного виробництва і тепер його компенсовуємо купівлею в сусіда, а платимо йому явно не гривнею. Наведу приклад. Всюди є котельні, для підкготовки води в яких потрібна сіль. А де зараз Слов*янськ всі пам'ятають? Отож, ті сотні вагонів банальної солі потрібно десь брати. І це лише малесенький шматок наших валютних витрат у вузькій сфері.А так є майже всюди.
Ukrainian написав: НБУ продал на межбанке с 01.01. 2022 по 01.07.2024 70 млрд долларов. Для сравнения с 01.01.2018 по 01.01.2022 НБУ продал всего 7,5 млрд долларов, зато купил за это же время 20,2 млрд долларов. Хотел бы знать,кто купил эти 70 млрд. долларов за последние три года? Это очень важный вопрос, покупать ли сейчас по высокому курсу доллары, может курс сделают 45 или 46 или 50? Вот уже 6 месяцев курс доллара растёт и не падает. Сейчас курс доллара в ПриватБанке 41,65. Такое было в конце лета 2022 года. Но потом доллар упал до 37. НБУ повторяет загон хомяков в доллар?
Імпортери купили, усі ті дрони, електро енергія і тд чого не вистачає в Україні Це Ви так жартуєте? Дрони на 70 млрд доларів? За 70 млрд доларів можна б було купити Зірку Смерті разом з Дартом Вейдером і усім Галактичним Флотом.
Гігафабрика Тесла в Берліні коштувала 2 млрд. дол. І це дорога німецька земля, податки і дорога роб. сила.