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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1154311544115451154611547>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8 5 75
Менше 38,00
3%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
5%
4
40,50-41,00
27%
20
41,00-41,50
29%
22
41,50-42,00
19%
14
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 17:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Питання залишається без відповіді: що можна було купити імпортерам на 70 млрд доларів за три осатнні роки? (Це стільки, скільки НБУ налив на МБ страждущим за три останні роки)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 17:49

  Yuri_61 написав:НБУ продал на межбанке с 01.01. 2022 по 01.07.2024 70 млрд долларов. Для
сравнения с 01.01.2018 по 01.01.2022 НБУ продал всего 7,5 млрд долларов,
зато купил за это же время 20,2 млрд долларов.
Хотел бы знать,кто купил эти 70 млрд. долларов за последние три
года?
Это очень важный вопрос, покупать ли сейчас по высокому курсу
доллары, может курс сделают 45 или 46 или 50? Вот уже 6 месяцев курс
доллара растёт и не падает. Сейчас курс доллара в
ПриватБанке 41,65. Такое было в конце лета 2022 года. Но потом доллар
упал до 37.
НБУ повторяет загон хомяков в доллар?

чесно не розумію, ви стьобаєтесь чи реально питаєте. :oops:

переважна більшість оцих доларів закрила дефіцит торгового балансу країни, який в останні роки лише збільшується. а одна з основних причин погіршення торгового балансу - значне падіння експорту, в першу чергу руди та чорних металів

та й витрати людей з карток під час війни за кордоном значно збільшилися - хоча це більше про 2022-2023 роки
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 17:50

  Yuri_61 написав:
  Василь-Рівне написав:
  Realist написав:НБУ я не заздрю. Мінфіну - теж

А я задрю - надувати щоки на Г+Г з розумним виглядом і гребти бабло лопатами, торгувати інсайдами і скуповувати на підставні фірми котеджики на узбережжі десь там в Іспаніях - Італіях, тільки не переконуйте мене, що вони біденньки пашуть з ранку і до ночі і живуть лише одну зарплату з 6-ма нулями, але про всяк випадок всі мають дипломатичні паспорти щоб в разі чого ....


НБУ продал на межбанке с 01.01. 2022 по 01.07.2024 70 млрд долларов. Для
сравнения с 01.01.2018 по 01.01.2022 НБУ продал всего 7,5 млрд долларов,
зато купил за это же время 20,2 млрд долларов.
Хотел бы знать,кто купил эти 70 млрд. долларов за последние три
года?
Это очень важный вопрос, покупать ли сейчас по высокому курсу
доллары, может курс сделают 45 или 46 или 50? Вот уже 6 месяцев курс
доллара растёт и не падает. Сейчас курс доллара в
ПриватБанке 41,65. Такое было в конце лета 2022 года. Но потом доллар
упал до 37.
НБУ повторяет загон хомяков в доллар?

Плюс мільйони біженців з українськими картками які витрачають кошти за кордоном; біженці продали майно і забрали валюту з собою.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 17:53

  Yuri_61 написав:Питання залишається без відповіді: що можна було купити імпортерам на 70 млрд доларів за три осатнні роки? (Це стільки, скільки НБУ налив на МБ страждущим за три останні роки)

Торговельний баланс дивись там є відповідь.

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/eximp/

Плюс карткові операції мільйонів біженців та ухилянтів.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 17:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

тут, імхо, багатенько таких, хто прогавив падіння курсу гривні
а цього і слід було очіуквати: накупили гривневи ОВДП, повідкривали гривневі депозити, ось тримайте курс па 45, який буде вже у серпні. Хотіли "наваритися" на державі під час війни?
Справді захотіли збагатитися на гривневих інструментах за рахунок держави? Ці ігри не для вас, бо у вас немає інсайду.
Якщо вийдете в нуль по гривневим ОВДП та депозитам, то вам сильно пощастило.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 18:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:витрати людей з карток під час війни за кордоном значно збільшилися - хоча це більше про 2022-2023 роки

А є якесь джерело? Чи просто так сказали?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 18:09

  Ukrainian написав:
  Yuri_61 написав:Питання залишається без відповіді: що можна було купити імпортерам на 70 млрд доларів за три осатнні роки? (Це стільки, скільки НБУ налив на МБ страждущим за три останні роки)

Торговельний баланс дивись там є відповідь.

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/eximp/

Плюс карткові операції мільйонів біженців та ухилянтів.

Плюс карткові операції мільйонів біженців та Ukrainianів-ухилянтів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 18:11

  BIGor написав:
  Shaman написав:витрати людей з карток під час війни за кордоном значно збільшилися - хоча це більше про 2022-2023 роки

А є якесь джерело? Чи просто так сказали?

Під 2 млрд дол за місяць
https://daily.rbc.ua/rus/show/skilki-i- ... 02348.html

За Гугл не чув ? :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 18:14

  BIGor написав:
  Ukrainian написав:
  Yuri_61 написав:Питання залишається без відповіді: що можна було купити імпортерам на 70 млрд доларів за три осатнні роки? (Це стільки, скільки НБУ налив на МБ страждущим за три останні роки)

Торговельний баланс дивись там є відповідь.

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/eximp/

Плюс карткові операції мільйонів біженців та ухилянтів.

Плюс карткові операції мільйонів біженців та Ukrainianів-ухилянтів.

:lol:
Ухилянти це ті які виїхали після лютого 2022 року
От ти коли виїхав ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 18:18

  Ukrainian написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:витрати людей з карток під час війни за кордоном значно збільшилися - хоча це більше про 2022-2023 роки

А є якесь джерело? Чи просто так сказали?

Під 2 млрд дол за місяць
https://daily.rbc.ua/rus/show/skilki-i- ... 02348.html

За Гугл не чув ? :lol:

Стаття каже що з початку війни витрати на особисте життя закордоном зменшились, зараз стабільно 1 млрд. дол в місяць. Покажи, де там значно зросло і 2 млрд.??
BIGor
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