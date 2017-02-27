Yuri_61 написав:НБУ продал на межбанке с 01.01. 2022 по 01.07.2024 70 млрд долларов. Для сравнения с 01.01.2018 по 01.01.2022 НБУ продал всего 7,5 млрд долларов, зато купил за это же время 20,2 млрд долларов. Хотел бы знать,кто купил эти 70 млрд. долларов за последние три года? Это очень важный вопрос, покупать ли сейчас по высокому курсу доллары, может курс сделают 45 или 46 или 50? Вот уже 6 месяцев курс доллара растёт и не падает. Сейчас курс доллара в ПриватБанке 41,65. Такое было в конце лета 2022 года. Но потом доллар упал до 37. НБУ повторяет загон хомяков в доллар?
чесно не розумію, ви стьобаєтесь чи реально питаєте.
переважна більшість оцих доларів закрила дефіцит торгового балансу країни, який в останні роки лише збільшується. а одна з основних причин погіршення торгового балансу - значне падіння експорту, в першу чергу руди та чорних металів
та й витрати людей з карток під час війни за кордоном значно збільшилися - хоча це більше про 2022-2023 роки
А я задрю - надувати щоки на Г+Г з розумним виглядом і гребти бабло лопатами, торгувати інсайдами і скуповувати на підставні фірми котеджики на узбережжі десь там в Іспаніях - Італіях, тільки не переконуйте мене, що вони біденньки пашуть з ранку і до ночі і живуть лише одну зарплату з 6-ма нулями, але про всяк випадок всі мають дипломатичні паспорти щоб в разі чого ....
НБУ продал на межбанке с 01.01. 2022 по 01.07.2024 70 млрд долларов. Для сравнения с 01.01.2018 по 01.01.2022 НБУ продал всего 7,5 млрд долларов, зато купил за это же время 20,2 млрд долларов. Хотел бы знать,кто купил эти 70 млрд. долларов за последние три года? Это очень важный вопрос, покупать ли сейчас по высокому курсу доллары, может курс сделают 45 или 46 или 50? Вот уже 6 месяцев курс доллара растёт и не падает. Сейчас курс доллара в ПриватБанке 41,65. Такое было в конце лета 2022 года. Но потом доллар упал до 37. НБУ повторяет загон хомяков в доллар?
Плюс мільйони біженців з українськими картками які витрачають кошти за кордоном; біженці продали майно і забрали валюту з собою.
тут, імхо, багатенько таких, хто прогавив падіння курсу гривні а цього і слід було очіуквати: накупили гривневи ОВДП, повідкривали гривневі депозити, ось тримайте курс па 45, який буде вже у серпні. Хотіли "наваритися" на державі під час війни? Справді захотіли збагатитися на гривневих інструментах за рахунок держави? Ці ігри не для вас, бо у вас немає інсайду. Якщо вийдете в нуль по гривневим ОВДП та депозитам, то вам сильно пощастило.