BIGor написав:Стаття каже що з початку війни витрати на особисте життя закордоном зменшились, зараз стабільно 1 млрд. дол в місяць. Покажи, де там значно зросло і 2 млрд.??
Говоримо за 22-23 Але ситуація кардинально змінилась у березні. Загальний об’єм витрат українців за кордоном різко (вдвічі) збільшився – до 1,627 млрд доларів. При цьому частка витрат на ділові поїздки зменшилась порівняно з "мирними" місяцями – до 408 млн доларів. А частка особистих витрат виросла майже вп’ятеро – до 1,219 млрд доларів. Тобто в березні 2022 року українці за кордоном витратили на особисті цілі більше мільярда доларів.
Далі – більше. У квітні 2022-го на особисті цілі українці за кордоном витратили вже 1,334 млрд доларів. Це відбулося на тлі подальшого зменшення витрат на ділові поїздки – до 327 млн доларів.
А далі… У травні загальні витрати українців за кордоном сягнули вже 1,927 млрд доларів. З них 1,503 млрд – на особисті цілі.
До лютого 2023 року щомісячні загальні витрати українців за кордоном тримались на позначках приблизно від 1,8 до 2 млрд доларів, перетнувши межу в два мільярди у січні 2023-го. При цьому витрати на особисті цілі тримались в діапазоні від 1,4 до 1,6 млрд доларів щомісяця.
Видатки державного бюджету України на внутрішні потреби та виплату зовнішнього боргу у 2023 році сягнули $111 млрд, більшість з яких становили витрати на оборону та безпеку – близько $73 млрд. Навряд чи видатки на оборону та безпеку можуть бути скорочені у наступні роки.
У 2024–2025 роках варто очікувати на подібний обсяг бюджетних видатків – не менш ніж $110 млрд на рік. При цьому, як у 2023 році, так і за планом держбюджету на 2024 рік, внаслідок внутрішніх ресурсів держава зможе отримати лише еквівалент у $45 млрд. https://forbes.ua/money/derzhbyudzhetu- ... 2024-18460
ЄЦБ очікувано зберіг ключові процентні ставки на колишньому рівні
У регулятора немає плану щодо ставок на якийсь період, кожне рішення прийматиметься за ситуацією
Базова ставка за кредитами становить 4,25%, ставка за депозитами – 3,75%, ставка за маржинальними кредитами – 4,5%
Нещодавні дані загалом відповідають середньостроковому прогнозу регулятора щодо інфляції. Більшість інфляційних факторів залишалися стабільними або знизилися в червні, при цьому ціновий тиск у єврозоні залишається високим, інфляція у сфері послуг – підвищеною, і основний показник інфляції, ймовірно, перевищуватиме цільовий рівень протягом значної частини наступного року, зазначається у повідомленні.
"Керуюча рада ЄЦБ має намір досягти своєчасного уповільнення інфляції до середньострокової мети в 2%. Ми будемо утримувати ключові ставки на досить обмежувальному рівні стільки, скільки потрібно для досягнення цієї мети", - йдеться в повідомленні банку.
Регулятор підтвердив намір скорочувати свій портфель паперів, придбаних у рамках екстреної програми викупу активів (pandemic emergency purchase programme, PEPP) у середньому на 7,5 млрд євро на місяць. ЄЦБ планує припинити реінвестування надходжень у рамках PEPP наприкінці 2024 року.
Тим часом портфель паперів, придбаних у рамках програми викупу активів (APP), скорочується помірними та передбачуваними темпами, оскільки регулятор більше не реінвестує надходження від паперів, що погашаються.
Керівництво ЄЦБ готове скоригувати всі інструменти в рамках свого мандату для забезпечення інфляції до цільових 2%, зазначається в прес-релізі.
Видатки державного бюджету України на внутрішні потреби та виплату зовнішнього боргу у 2023 році сягнули $111 млрд, більшість з яких становили витрати на оборону та безпеку – близько $73 млрд. Навряд чи видатки на оборону та безпеку можуть бути скорочені у наступні роки.
У 2024–2025 роках варто очікувати на подібний обсяг бюджетних видатків – не менш ніж $110 млрд на рік. При цьому, як у 2023 році, так і за планом держбюджету на 2024 рік, внаслідок внутрішніх ресурсів держава зможе отримати лише еквівалент у $45 млрд. https://forbes.ua/money/derzhbyudzhetu- ... 2024-18460