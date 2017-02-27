RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11544115451154611547>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8 5 75
Менше 38,00
3%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
5%
4
40,50-41,00
27%
20
41,00-41,50
29%
22
41,50-42,00
19%
14
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 18:24

  BIGor написав:Стаття каже що з початку війни витрати на особисте життя закордоном зменшились, зараз стабільно 1 млрд. дол в місяць. Покажи, де там значно зросло і 2 млрд.??

Говоримо за 22-23
Але ситуація кардинально змінилась у березні. Загальний об’єм витрат українців за кордоном різко (вдвічі) збільшився – до 1,627 млрд доларів. При цьому частка витрат на ділові поїздки зменшилась порівняно з "мирними" місяцями – до 408 млн доларів. А частка особистих витрат виросла майже вп’ятеро – до 1,219 млрд доларів. Тобто в березні 2022 року українці за кордоном витратили на особисті цілі більше мільярда доларів.

Далі – більше. У квітні 2022-го на особисті цілі українці за кордоном витратили вже 1,334 млрд доларів. Це відбулося на тлі подальшого зменшення витрат на ділові поїздки – до 327 млн доларів.

А далі… У травні загальні витрати українців за кордоном сягнули вже 1,927 млрд доларів. З них 1,503 млрд – на особисті цілі.

До лютого 2023 року щомісячні загальні витрати українців за кордоном тримались на позначках приблизно від 1,8 до 2 млрд доларів, перетнувши межу в два мільярди у січні 2023-го. При цьому витрати на особисті цілі тримались в діапазоні від 1,4 до 1,6 млрд доларів щомісяця.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12202
З нами з: 18.06.08
Подякував: 57 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 18:28

  Ukrainian написав:
  BIGor написав:
  Ukrainian написав: Торговельний баланс дивись там є відповідь.

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/eximp/

Плюс карткові операції мільйонів біженців та ухилянтів.

Плюс карткові операції мільйонів біженців та Ukrainianів-ухилянтів.

:lol:
Ухилянти це ті які виїхали після лютого 2022 року
От ти коли виїхав ?

Ти за місяць до війни рекламував російський банк. Ти не те що ухилянт, ти манкурт.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9115
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1355 раз.
Подякували: 1746 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 18:32

  BIGor написав:
  Ukrainian написав: :lol:
Ухилянти це ті які виїхали після лютого 2022 року
От ти коли виїхав ?

Ти за місяць до війни рекламував російський банк. Ти не те що ухилянт, ти манкурт.


Гріх було не дати українцям заробити на кацапських банках які працювали собі в збиток в Україні.

Так коли ти виїхав до чи після лютого 2022 ?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12202
З нами з: 18.06.08
Подякував: 57 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 18:34

  Yuri_61 написав:Питання залишається без відповіді: що можна було купити імпортерам на 70 млрд доларів за три осатнні роки? (Це стільки, скільки НБУ налив на МБ страждущим за три останні роки)

З 70 млрд доларів за 2.5 роки я якось ок. А куди пішли 130 млрд доларів чисто фінансової допомоги (всього 233) за перші 1.5 роки в мене в голові не вкладається. https://www.visualcapitalist.com/visual ... raine-aid/
oleg49
 
Повідомлень: 458
З нами з: 22.10.10
Подякував: 76 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 18:39

  oleg49 написав:
  Yuri_61 написав:Питання залишається без відповіді: що можна було купити імпортерам на 70 млрд доларів за три осатнні роки? (Це стільки, скільки НБУ налив на МБ страждущим за три останні роки)

З 70 млрд доларів за 2.5 роки я якось ок. А куди пішли 130 млрд доларів чисто фінансової допомоги (всього 233) за перші 1.5 роки в мене в голові не вкладається. https://www.visualcapitalist.com/visual ... raine-aid/


Видатки державного бюджету України на внутрішні потреби та виплату зовнішнього боргу у 2023 році сягнули $111 млрд, більшість з яких становили витрати на оборону та безпеку – близько $73 млрд. Навряд чи видатки на оборону та безпеку можуть бути скорочені у наступні роки.

У 2024–2025 роках варто очікувати на подібний обсяг бюджетних видатків – не менш ніж $110 млрд на рік. При цьому, як у 2023 році, так і за планом держбюджету на 2024 рік, внаслідок внутрішніх ресурсів держава зможе отримати лише еквівалент у $45 млрд.
https://forbes.ua/money/derzhbyudzhetu- ... 2024-18460

Заборонили доступ до Гугл ? :lol:
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12202
З нами з: 18.06.08
Подякував: 57 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 18:40

  oleg49 написав:
  Yuri_61 написав:Питання залишається без відповіді: що можна було купити імпортерам на 70 млрд доларів за три осатнні роки? (Це стільки, скільки НБУ налив на МБ страждущим за три останні роки)

З 70 млрд доларів за 2.5 роки я якось ок. А куди пішли 130 млрд доларів чисто фінансової допомоги (всього 233) за перші 1.5 роки в мене в голові не вкладається. https://www.visualcapitalist.com/visual ... raine-aid/

Питання в іншому - якщо дають,чому у них росте курс,а в нас ціни ???
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17209
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 934 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 18:41

  Ukrainian написав:
  BIGor написав:
  Ukrainian написав: :lol:
Ухилянти це ті які виїхали після лютого 2022 року
От ти коли виїхав ?

Ти за місяць до війни рекламував російський банк. Ти не те що ухилянт, ти манкурт.


Гріх було не дати українцям заробити на кацапських банках які працювали собі в збиток в Україні.

Так коли ти виїхав до чи після лютого 2022 ?

Цікаво, яке твоє собачо-кацапське діло?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9115
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1355 раз.
Подякували: 1746 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 18:44

ЄЦБ очікувано зберіг ключові процентні ставки на колишньому рівні

У регулятора немає плану щодо ставок на якийсь період, кожне рішення прийматиметься за ситуацією

Базова ставка за кредитами становить 4,25%, ставка за депозитами – 3,75%, ставка за маржинальними кредитами – 4,5%

Нещодавні дані загалом відповідають середньостроковому прогнозу регулятора щодо інфляції. Більшість інфляційних факторів залишалися стабільними або знизилися в червні, при цьому ціновий тиск у єврозоні залишається високим, інфляція у сфері послуг – підвищеною, і основний показник інфляції, ймовірно, перевищуватиме цільовий рівень протягом значної частини наступного року, зазначається у повідомленні.

"Керуюча рада ЄЦБ має намір досягти своєчасного уповільнення інфляції до середньострокової мети в 2%. Ми будемо утримувати ключові ставки на досить обмежувальному рівні стільки, скільки потрібно для досягнення цієї мети", - йдеться в повідомленні банку.

Регулятор підтвердив намір скорочувати свій портфель паперів, придбаних у рамках екстреної програми викупу активів (pandemic emergency purchase programme, PEPP) у середньому на 7,5 млрд євро на місяць. ЄЦБ планує припинити реінвестування надходжень у рамках PEPP наприкінці 2024 року.

Тим часом портфель паперів, придбаних у рамках програми викупу активів (APP), скорочується помірними та передбачуваними темпами, оскільки регулятор більше не реінвестує надходження від паперів, що погашаються.

Керівництво ЄЦБ готове скоригувати всі інструменти в рамках свого мандату для забезпечення інфляції до цільових 2%, зазначається в прес-релізі.
jump
 
Повідомлень: 4219
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 18:50

  Ukrainian написав:
  oleg49 написав:
  Yuri_61 написав:Питання залишається без відповіді: що можна було купити імпортерам на 70 млрд доларів за три осатнні роки? (Це стільки, скільки НБУ налив на МБ страждущим за три останні роки)

З 70 млрд доларів за 2.5 роки я якось ок. А куди пішли 130 млрд доларів чисто фінансової допомоги (всього 233) за перші 1.5 роки в мене в голові не вкладається. https://www.visualcapitalist.com/visual ... raine-aid/


Видатки державного бюджету України на внутрішні потреби та виплату зовнішнього боргу у 2023 році сягнули $111 млрд, більшість з яких становили витрати на оборону та безпеку – близько $73 млрд. Навряд чи видатки на оборону та безпеку можуть бути скорочені у наступні роки.

У 2024–2025 роках варто очікувати на подібний обсяг бюджетних видатків – не менш ніж $110 млрд на рік. При цьому, як у 2023 році, так і за планом держбюджету на 2024 рік, внаслідок внутрішніх ресурсів держава зможе отримати лише еквівалент у $45 млрд.
https://forbes.ua/money/derzhbyudzhetu- ... 2024-18460

Заборонили доступ до Гугл ? :lol:

Доступ маю, але як кажуть, дебЕт з крЕдитом не сходиться. https://ces.org.ua/tracker-economy-during-the-war/ (автор дані постійно оновлює)
oleg49
 
Повідомлень: 458
З нами з: 22.10.10
Подякував: 76 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 19:01

BIGor
Ухилянти це ті які виїхали після лютого 2022 року
От ти коли виїхав ?
Перед тим як інших клеймити давай спочатку розберемось хто ти є.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12202
З нами з: 18.06.08
Подякував: 57 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11544115451154611547>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3434, 3435, 3436
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34353 37006509
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2024 18:08
Amethyst
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195, 196, 197
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1965 13271040
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2024 13:42
flysoulfly
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23205331
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3367)
18.07.2024 18:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.