яке твоє собачо-кацапське діло?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 лип, 2024 19:05
Додано: Чет 18 лип, 2024 19:07
У травні видатки держбюджету зросли незважаючи на майже відсутню зовнішню допомогу
Україна імпортує великі обсяги електроенергії
Експорт зернових у червні знизився на 29% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року
Активність шукачів роботи низька
Безробіття у червні — 13,1%
У червні зовнішня допомога покрила близько 37% потреб у фінансуванні державного бюджету. Хоча це є покращенням порівняно з травнем (коли іноземна допомога покрила лиш 0,4% потреб), ситуація все ще далека від ідеальної. Крім того, виплати американської бюджетної допомоги ще не розпочалися.
Додано: Чет 18 лип, 2024 19:09
Додано: Чет 18 лип, 2024 19:31
Если бы могли, давно бы приказали.
От этого защищает принцип разделения власти.
Госбанки находятся в собственности Кабмина и им же управляются. Однако, надзор за соблюдением нормативов возложен на НБУ, что сильно ограничивает хотелки собственника.
Нормативы, кроме финансовых показателей, ограничивают и степень риска. Это препятствует чрезмерной концентрации одинаковых активов. Диверсификация обязательна.
Сейчас сотрудничество ветвей власти более тесное, чем в мирное время, но разделение все же присутствует. НБУ легче пойдет на прямую эмиссию, чем на разрушение банковской системы.
Додано: Чет 18 лип, 2024 20:04
Все просто©
Так цікаво спостерігати, як ухилянт ухилянта ї пе
Нехай 1 виїхав до...
Нехай другий - виїхав після...
Але в обох гнилувато-сциклива душонка!
Чому?
Бо за 29 місяців можна було вже 100500 раз повернутись в Україну і стати на її захист!
На захист СВОЄЇ БАТЬКІВЩИНИ!!!
Тож, ображайтесь - не ображайтесь, але ви обоє - боягузливі пси!
Додано: Чет 18 лип, 2024 20:17
Форум простих рішень))
Гаразд))
В мене всього лиш 2 запитання до Вас:
1. Якщо "ці ігри не для вас", то які саме порекомендуєте "ігри" для фронтовиків, які сидять в бліндажах/окопах і мають доступ додому/до нормальної цивілізації лише двічі на рік по 15 днів?
Які інші "ігри/інструменти" зберегти заощадження Ви порекомендуєте нам?
2. І чи правильно розумію, що ОВДП і гривнедепо це - "злюще зло" для держави, а накупити долярчиків і набити ними матрац - це так патріотичненько?
п.с.
Бажано і інших форумчан почути відповіді на цих 2 запитання
Додано: Чет 18 лип, 2024 20:28
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