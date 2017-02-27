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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11544115451154611547

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8 5 76
Менше 38,00
3%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
5%
4
40,50-41,00
26%
20
41,00-41,50
29%
22
41,50-42,00
18%
14
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
9%
7
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 19:05

  Ukrainian написав:BIGor
Ухилянти це ті які виїхали після лютого 2022 року
От ти коли виїхав ?
Перед тим як інших клеймити давай спочатку розберемось хто ти є.

яке твоє собачо-кацапське діло?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 19:07

  oleg49 написав:Доступ маю, але як кажуть, дебЕт з крЕдитом не сходиться. https://ces.org.ua/tracker-economy-during-the-war/ (автор дані постійно оновлює)

У травні видатки держбюджету зросли незважаючи на майже відсутню зовнішню допомогу
Україна імпортує великі обсяги електроенергії
Експорт зернових у червні знизився на 29% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року
Активність шукачів роботи низька
Безробіття у червні — 13,1%
У червні зовнішня допомога покрила близько 37% потреб у фінансуванні державного бюджету. Хоча це є покращенням порівняно з травнем (коли іноземна допомога покрила лиш 0,4% потреб), ситуація все ще далека від ідеальної. Крім того, виплати американської бюджетної допомоги ще не розпочалися.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 19:09

  BIGor написав:
  Ukrainian написав:BIGor
Ухилянти це ті які виїхали після лютого 2022 року
От ти коли виїхав ?
Перед тим як інших клеймити давай спочатку розберемось хто ти є.

яке твоє собачо-кацапське діло?

Ти утік як боягузливий пес з України після лютого 2022 і намагаєшся інших вчити патріотизму.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 19:31

  Дюрі-бачі написав:А не можуть державним банкам приказати закупляти ОВДП на всі гроші?

Если бы могли, давно бы приказали.
От этого защищает принцип разделения власти.
Госбанки находятся в собственности Кабмина и им же управляются. Однако, надзор за соблюдением нормативов возложен на НБУ, что сильно ограничивает хотелки собственника.
Нормативы, кроме финансовых показателей, ограничивают и степень риска. Это препятствует чрезмерной концентрации одинаковых активов. Диверсификация обязательна.
Сейчас сотрудничество ветвей власти более тесное, чем в мирное время, но разделение все же присутствует. НБУ легче пойдет на прямую эмиссию, чем на разрушение банковской системы.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 20:04

Все просто©

  Ukrainian написав:
  BIGor написав:
  Ukrainian написав:BIGor
Ухилянти це ті які виїхали після лютого 2022 року
От ти коли виїхав ?
Перед тим як інших клеймити давай спочатку розберемось хто ти є.

яке твоє собачо-кацапське діло?

Ти утік як боягузливий пес з України після лютого 2022 і намагаєшся інших вчити патріотизму.
Так цікаво спостерігати, як ухилянт ухилянта ї пе :lol:


Нехай 1 виїхав до...
Нехай другий - виїхав після...
Але в обох гнилувато-сциклива душонка!
Чому?
Бо за 29 місяців можна було вже 100500 раз повернутись в Україну і стати на її захист!
На захист СВОЄЇ БАТЬКІВЩИНИ!!!

Тож, ображайтесь - не ображайтесь, але ви обоє - боягузливі пси! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 20:17

Форум простих рішень))

  Yuri_61 написав:тут, імхо, багатенько таких, хто прогавив падіння курсу гривні
а цього і слід було очіуквати: накупили гривневи ОВДП, повідкривали гривневі депозити, ось тримайте курс па 45, який буде вже у серпні. Хотіли "наваритися" на державі під час війни?
Справді захотіли збагатитися на гривневих інструментах за рахунок держави? Ці ігри не для вас, бо у вас немає інсайду.
Якщо вийдете в нуль по гривневим ОВДП та депозитам, то вам сильно пощастило.
Гаразд))
В мене всього лиш 2 запитання до Вас:
1. Якщо "ці ігри не для вас", то які саме порекомендуєте "ігри" для фронтовиків, які сидять в бліндажах/окопах і мають доступ додому/до нормальної цивілізації лише двічі на рік по 15 днів?
Які інші "ігри/інструменти" зберегти заощадження Ви порекомендуєте нам?
2. І чи правильно розумію, що ОВДП і гривнедепо це - "злюще зло" для держави, а накупити долярчиків і набити ними матрац - це так патріотичненько? :D


п.с.
Бажано і інших форумчан почути відповіді на цих 2 запитання :D
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 20:28

  Успіх написав:2. І чи правильно розумію, що ОВДП і гривнедепо це - "злюще зло"
овгз да, потому что их % выплачиваются за счёт инфляции, то есть условный Успих имеет с них % а пэрэсичный расплачивается за это помидорами па 100 и сливами па 70 которые в середине июля должны стоить не более 15-20
vitaliiangel
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