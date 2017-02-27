ЄЦБ очікувано зберіг ключові процентні ставки на колишньому рівні
У регулятора немає плану щодо ставок на якийсь період, кожне рішення прийматиметься за ситуацією
Базова ставка за кредитами становить 4,25%, ставка за депозитами – 3,75%, ставка за маржинальними кредитами – 4,5%
Нещодавні дані загалом відповідають середньостроковому прогнозу регулятора щодо інфляції. Більшість інфляційних факторів залишалися стабільними або знизилися в червні, при цьому ціновий тиск у єврозоні залишається високим, інфляція у сфері послуг – підвищеною, і основний показник інфляції, ймовірно, перевищуватиме цільовий рівень протягом значної частини наступного року, зазначається у повідомленні.
"Керуюча рада ЄЦБ має намір досягти своєчасного уповільнення інфляції до середньострокової мети в 2%. Ми будемо утримувати ключові ставки на досить обмежувальному рівні стільки, скільки потрібно для досягнення цієї мети", - йдеться в повідомленні банку.
Регулятор підтвердив намір скорочувати свій портфель паперів, придбаних у рамках екстреної програми викупу активів (pandemic emergency purchase programme, PEPP) у середньому на 7,5 млрд євро на місяць. ЄЦБ планує припинити реінвестування надходжень у рамках PEPP наприкінці 2024 року.
Тим часом портфель паперів, придбаних у рамках програми викупу активів (APP), скорочується помірними та передбачуваними темпами, оскільки регулятор більше не реінвестує надходження від паперів, що погашаються.
Керівництво ЄЦБ готове скоригувати всі інструменти в рамках свого мандату для забезпечення інфляції до цільових 2%, зазначається в прес-релізі.
Видатки державного бюджету України на внутрішні потреби та виплату зовнішнього боргу у 2023 році сягнули $111 млрд, більшість з яких становили витрати на оборону та безпеку – близько $73 млрд. Навряд чи видатки на оборону та безпеку можуть бути скорочені у наступні роки.
У 2024–2025 роках варто очікувати на подібний обсяг бюджетних видатків – не менш ніж $110 млрд на рік. При цьому, як у 2023 році, так і за планом держбюджету на 2024 рік, внаслідок внутрішніх ресурсів держава зможе отримати лише еквівалент у $45 млрд. https://forbes.ua/money/derzhbyudzhetu- ... 2024-18460
У травні видатки держбюджету зросли незважаючи на майже відсутню зовнішню допомогу Україна імпортує великі обсяги електроенергії Експорт зернових у червні знизився на 29% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року Активність шукачів роботи низька Безробіття у червні — 13,1% У червні зовнішня допомога покрила близько 37% потреб у фінансуванні державного бюджету. Хоча це є покращенням порівняно з травнем (коли іноземна допомога покрила лиш 0,4% потреб), ситуація все ще далека від ідеальної. Крім того, виплати американської бюджетної допомоги ще не розпочалися.
Дюрі-бачі написав:А не можуть державним банкам приказати закупляти ОВДП на всі гроші?
Если бы могли, давно бы приказали. От этого защищает принцип разделения власти. Госбанки находятся в собственности Кабмина и им же управляются. Однако, надзор за соблюдением нормативов возложен на НБУ, что сильно ограничивает хотелки собственника. Нормативы, кроме финансовых показателей, ограничивают и степень риска. Это препятствует чрезмерной концентрации одинаковых активов. Диверсификация обязательна. Сейчас сотрудничество ветвей власти более тесное, чем в мирное время, но разделение все же присутствует. НБУ легче пойдет на прямую эмиссию, чем на разрушение банковской системы.
Yuri_61 написав:тут, імхо, багатенько таких, хто прогавив падіння курсу гривні а цього і слід було очіуквати: накупили гривневи ОВДП, повідкривали гривневі депозити, ось тримайте курс па 45, який буде вже у серпні. Хотіли "наваритися" на державі під час війни? Справді захотіли збагатитися на гривневих інструментах за рахунок держави? Ці ігри не для вас, бо у вас немає інсайду. Якщо вийдете в нуль по гривневим ОВДП та депозитам, то вам сильно пощастило.
Гаразд)) В мене всього лиш 2 запитання до Вас: 1. Якщо "ці ігри не для вас", то які саме порекомендуєте "ігри" для фронтовиків, які сидять в бліндажах/окопах і мають доступ додому/до нормальної цивілізації лише двічі на рік по 15 днів? Які інші "ігри/інструменти" зберегти заощадження Ви порекомендуєте нам? 2. І чи правильно розумію, що ОВДП і гривнедепо це - "злюще зло" для держави, а накупити долярчиків і набити ними матрац - це так патріотичненько?
п.с. Бажано і інших форумчан почути відповіді на цих 2 запитання
Успіх написав:2. І чи правильно розумію, що ОВДП і гривнедепо це - "злюще зло"
овгз да, потому что их % выплачиваются за счёт инфляции, то есть условный Успих имеет с них % а пэрэсичный расплачивается за это помидорами па 100 и сливами па 70 которые в середине июля должны стоить не более 15-20