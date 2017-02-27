Відповідаю:
1) купуючи долари у НБУ через брокера, або у банка для "матрасу", ви таким чином "звязуєте" зайву гривню, не викидуєте її на товарний ринок або ринок послуг і таким чином Ви не приєднуєтеся до тих, хто збільшуєте інфляцію.
2). Купуючи ОВДП або відкриваючи гривневий дипозит, ви "зобовязуєте" державу десь "із повітря" робити фокус - покус (а насправді, включаючи друкарський верстат додруковувати Вам гривню у виді відстоків), таким чином збільшується грошова масса в країні, що є крайнім негативом у непрацюючій належним чином економіці. Ну а банк, в умовах, коли у них через високі ставки, бізнес або клієнти кредити не беруть, вимушені "гратися" в грошову піраміду", яка рано чи пізно, закінчиться для банку і для нас негативно.
3). Гроші повинні "працювати" на економику, розвиваючи її, збільшуючи експорт і таким чином збільшувати валютні надходження в країну.
Проте, Ви, звісно, такі ази економіки знаєте, але чомусь все одно гадаєте, що про Вас дбають банкіри.