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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 18 лип, 2024 21:45
Успіх написав:
Які інші "ігри/інструменти" зберегти заощадження Ви порекомендуєте нам?2.
І чи правильно розумію, що ОВДП і гривнедепо це - "злюще зло" для держави, а накупити долярчиків і набити ними матрац - це так патріотичненько?
п.с.
Бажано і інших форумчан почути відповіді на цих 2 запитання
Відповідаю:
1) купуючи долари у НБУ через брокера, або у державних банків (про приватні банки окрема розмова) для "матрасу", ви таким чином "звязуєте" зайву гривню, не викидуєте її на товарний ринок або ринок послуг і таким чином Ви не приєднуєтеся до тих, хто збільшуєте інфляцію.
2). Купуючи ОВДП або відкриваючи гривневий дипозит, ви "зобовязуєте" державу десь "із повітря" робити фокус - покус (а насправді, включаючи друкарський верстат додруковувати Вам гривню у виді відстоків), таким чином збільшується грошова масса в країні, що є крайнім негативом у непрацюючій належним чином економіці. Ну а банки, в умовах, коли у них через високі ставки, бізнес або клієнти кредити не беруть, вимушені "гратися" в грошову піраміду", яка рано чи пізно, закінчиться для банку і для нас негативно.
3). Гроші повинні "працювати" на економику, розвиваючи її, збільшуючи експорт і таким чином збільшувати валютні надходження в країну.
Проте, Ви, звісно, такі ази економіки знаєте, але чомусь все одно гадаєте, що про Вас дбають банкіри.
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Yuri_61
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 02:44
Yuri_61
Купуючи долар за гривню - ви підтримуєте долар і знецінюєте гривню. Доказ. Був момент в 2019, коли великі інвестори продавали долар і заходили в гривневі ОВГЗ. Курс на ринку з 28грн знизився до 23.
Облігації і депозити, під високий процент, призвані "зв'язати" і зупинити інфляцію. Доказ. Після корони, ФРС і інші центральні банки тільки так і намагалися гасити інфляційну пожежу.
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dr_bastm
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