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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11544115451154611547

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 78
Менше 38,00
3%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
5%
4
40,50-41,00
26%
20
41,00-41,50
28%
22
41,50-42,00
19%
15
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
3%
2
Більше 43,00
9%
7
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 21:45

  Успіх написав:Які інші "ігри/інструменти" зберегти заощадження Ви порекомендуєте нам?
2. І чи правильно розумію, що ОВДП і гривнедепо це - "злюще зло" для держави, а накупити долярчиків і набити ними матрац - це так патріотичненько? :D
п.с.
Бажано і інших форумчан почути відповіді на цих 2 запитання :D


Відповідаю:
1) купуючи долари у НБУ через брокера, або у державних банків (про приватні банки окрема розмова) для "матрасу", ви таким чином "звязуєте" зайву гривню, не викидуєте її на товарний ринок або ринок послуг і таким чином Ви не приєднуєтеся до тих, хто збільшуєте інфляцію.
2). Купуючи ОВДП або відкриваючи гривневий дипозит, ви "зобовязуєте" державу десь "із повітря" робити фокус - покус (а насправді, включаючи друкарський верстат додруковувати Вам гривню у виді відстоків), таким чином збільшується грошова масса в країні, що є крайнім негативом у непрацюючій належним чином економіці. Ну а банки, в умовах, коли у них через високі ставки, бізнес або клієнти кредити не беруть, вимушені "гратися" в грошову піраміду", яка рано чи пізно, закінчиться для банку і для нас негативно.
3). Гроші повинні "працювати" на економику, розвиваючи її, збільшуючи експорт і таким чином збільшувати валютні надходження в країну.
Проте, Ви, звісно, такі ази економіки знаєте, але чомусь все одно гадаєте, що про Вас дбають банкіри. :)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 02:44

Yuri_61
Купуючи долар за гривню - ви підтримуєте долар і знецінюєте гривню. Доказ. Був момент в 2019, коли великі інвестори продавали долар і заходили в гривневі ОВГЗ. Курс на ринку з 28грн знизився до 23.

Облігації і депозити, під високий процент, призвані "зв'язати" і зупинити інфляцію. Доказ. Після корони, ФРС і інші центральні банки тільки так і намагалися гасити інфляційну пожежу.
dr_bastm
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