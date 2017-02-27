dr_bastm написав:Yuri_61 Купуючи долар за гривню - ви підтримуєте долар і знецінюєте гривню. Доказ. Був момент в 2019, коли великі інвестори продавали долар і заходили в гривневі ОВГЗ. Курс на ринку з 28грн знизився до 23.
Облігації і депозити, під високий процент, призвані "зв'язати" і зупинити інфляцію. Доказ. Після корони, ФРС і інші центральні банки тільки так і намагалися гасити інфляційну пожежу.
Тільки під час війни овдп у грн не працює на максимум
Востаннє редагувалось sens в П'ят 19 лип, 2024 06:48, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Умовний Успіх має лише гривнедепо і долародепо. Жодних ОВДП - немає. Виходить, що умовний Успіх - не такий вже і шкідливий для держави?😁
Різниця невелика - за депозити населення банки купляють ті ж ОВДП та ще трошки на ікорку наглядовим радам банків перепадає. Витрачати треба гроші на вітчизняні товари перш за все. Хоча якщо із зарплат в бюджетній сфері вже 86% це зарплати військових, то важко щось набалансувати.
НБУ загрався із валютними курсами, штучно завищуючи курс гривні до долара, кажуть експерти. Кабмін проголосував за законопроєкт про зміни до Податкового кодексу щодо підвищення податків на 140 млрд грн. Далі він буде направлений на розгляд Верховної ради. Про подробиці урядового проєкту повідомив нардеп Ярослав Железняк. "А ось і законопроєкт про підвищення податків від уряду на суму 140 млрд грн. Зараз має розглянути уряд", – написав Железняк. Ця сума значно менша від тої, що втратив Національний банк України в результаті невдалої регуляторної політики. Нагадаємо, бюджет втратив біля 200 млрд грн через надмірно високу облікову ставку, яка дозволяла банкам отримувати надприбутки за рахунок самого НБУ. Ці витрати Нацбанку суттєво скоротили його прибуток, який перераховується у бюджет. Крім того НБУ загрався із валютними курсами, штучно завищуючи курс гривні до долара. А це означало нижчі доходи митниці від оподаткування імпорту, та менший обсяг гривні, який отримувало казначейство, обмінюючи валюту з міжнародної допомоги. За рішення регулятора доведеться тепер заплатити українцям, яким незабаром підвищать податки. Про це нещодавно заявила ексочільниця НБУ Валерія Гонтарева в інтерв'ю NV. Так, Нацбанк тривалий час не дозволяв девальвувати офіційний курс гривні, а після зміни курсу долара з 29,25 грн до 36,6 грн у липні 2022-го продовжив його утримувати, не запровадивши поступову лібералізацію, каже Гонтарева. На її думку, однією із причин, чому державі доводиться шукати додаткові надходження у бюджет через підвищення податків є той факт, що з в цей самий бюджет недопоступають кошти з іншого боку. https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 01115.html
НБУ пробував минулого року показати, що валюти в нього скільки хочеш і викликати масований скид населенням, але не получилось. Кабмін теж піднімав соцстандарти не зрозуміло з чого. Ну а тепер общипувати "гусаків" і так і сяк залишилось.