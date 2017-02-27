RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11544115451154611547

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 78
Менше 38,00
3%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
5%
4
40,50-41,00
26%
20
41,00-41,50
28%
22
41,50-42,00
19%
15
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
3%
2
Більше 43,00
9%
7
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 06:12

  dr_bastm написав:Yuri_61
Купуючи долар за гривню - ви підтримуєте долар і знецінюєте гривню. Доказ. Був момент в 2019, коли великі інвестори продавали долар і заходили в гривневі ОВГЗ. Курс на ринку з 28грн знизився до 23.

Облігації і депозити, під високий процент, призвані "зв'язати" і зупинити інфляцію. Доказ. Після корони, ФРС і інші центральні банки тільки так і намагалися гасити інфляційну пожежу.

Тільки під час війни овдп у грн не працює на максимум
Востаннє редагувалось sens в П'ят 19 лип, 2024 06:48, всього редагувалось 1 раз.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17210
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 934 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 06:21

Думаю! Дію! Багатію!©)))

  Yuri_61 написав:Проте, Ви, звісно, такі ази економіки знаєте, але чомусь все одно гадаєте, що про Вас дбають банкіри
Дякую за відповіді.
Тепер буду знати, що доляровий матрац - маст хев! :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6566
З нами з: 18.03.21
Подякував: 223 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 06:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Умовний Успіх має лише гривнедепо і долародепо.
Жодних ОВДП - немає.
Виходить, що умовний Успіх - не такий вже і шкідливий для держави?😁

Різниця невелика - за депозити населення банки купляють ті ж ОВДП та ще трошки на ікорку наглядовим радам банків перепадає.
Витрачати треба гроші на вітчизняні товари перш за все.
Хоча якщо із зарплат в бюджетній сфері вже 86% це зарплати військових, то важко щось набалансувати.
НБУ загрався із валютними курсами, штучно завищуючи курс гривні до долара, кажуть експерти.
Кабмін проголосував за законопроєкт про зміни до Податкового кодексу щодо підвищення податків на 140 млрд грн. Далі він буде направлений на розгляд Верховної ради. Про подробиці урядового проєкту повідомив нардеп Ярослав Железняк.
"А ось і законопроєкт про підвищення податків від уряду на суму 140 млрд грн. Зараз має розглянути уряд", – написав Железняк.
Ця сума значно менша від тої, що втратив Національний банк України в результаті невдалої регуляторної політики. Нагадаємо, бюджет втратив біля 200 млрд грн через надмірно високу облікову ставку, яка дозволяла банкам отримувати надприбутки за рахунок самого НБУ. Ці витрати Нацбанку суттєво скоротили його прибуток, який перераховується у бюджет. Крім того НБУ загрався із валютними курсами, штучно завищуючи курс гривні до долара. А це означало нижчі доходи митниці від оподаткування імпорту, та менший обсяг гривні, який отримувало казначейство, обмінюючи валюту з міжнародної допомоги.
За рішення регулятора доведеться тепер заплатити українцям, яким незабаром підвищать податки.
Про це нещодавно заявила ексочільниця НБУ Валерія Гонтарева в інтерв'ю NV.
Так, Нацбанк тривалий час не дозволяв девальвувати офіційний курс гривні, а після зміни курсу долара з 29,25 грн до 36,6 грн у липні 2022-го продовжив його утримувати, не запровадивши поступову лібералізацію, каже Гонтарева.
На її думку, однією із причин, чому державі доводиться шукати додаткові надходження у бюджет через підвищення податків є той факт, що з в цей самий бюджет недопоступають кошти з іншого боку. https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 01115.html

НБУ пробував минулого року показати, що валюти в нього скільки хочеш і викликати масований скид населенням, але не получилось. Кабмін теж піднімав соцстандарти не зрозуміло з чого. Ну а тепер общипувати "гусаків" і так і сяк залишилось.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6814
З нами з: 19.04.12
Подякував: 103 раз.
Подякували: 1049 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 11544115451154611547
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3434, 3435, 3436
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34353 37006927
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2024 18:08
Amethyst
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195, 196, 197
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1965 13271163
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2024 13:42
flysoulfly
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23205412
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3375)
19.07.2024 06:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.