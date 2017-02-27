Кабінет міністрів України затвердив для подальшого розгляду у Верховній Раді законопроєкт про підвищення податків. Зокрема, військовий збір запропонують збільшити з 1,5% до 5%, а також зобов'язати фізосіб-підприємців (ФОП) до його сплати (за різними ставками залежно від групи). Крім того, військовим збором обкладуть торгівлю нерухомістю та авто.Остаточне рішення ухвалюватиме вже парламент, і там обіцяють, що це станеться вже скоро. Загалом до держбюджету планують залучити 140 млрд грн. Про це повідомив нардеп від "Голосу", заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. Раніше він опублікував і відповідний проєкт.



"Законопроєкт передбачає підвищення ставки військового збору до 5% , – йдеться у повідомленні. Наразі військовий збір у 1,5% платиться лише з доходів фізосіб, він додається до податку на доходи фізосіб (ПДФО).



Але це хочуть змінити. Зокрема, якщо законопроект пройде всі етапи розгляду, військовий збір платитимуть юридичні особи-платники податку на прибуток і єдиного податку на 3-й та 4-й групі за ставкою 1% доходу. Для фізичних осіб-підприємців також планують запровадити військовий збір.Найвища ставка вводиться для підприємств, установ, організацій та ФОП, які здійснюють роздрібну торгівлю ювелірними виробами із золота, платини та дорогоцінного каміння. Вони повинні будуть платити 30% вартості проданих коштовностей.



Також військовий збір доведеться платити і фіз-, і юрособам при купівлі банківських металів. Ставка буде загальною – 5%.



Військовий збір для ФОПів: скільки платитимуть різні групи



ФОПів першої, другої та четвертої групи пропонується зобов'язати до сплати військового збору у розмірі 5% з розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць. Станом на липень-2024 це 800 грн.



Для ФОП третьої групи чіткої суми не буде. Їх хочуть зобов'язати сплачувати військовий збір у розмірі 1% доходу.