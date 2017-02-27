dr_bastm написав:Yuri_61 Купуючи долар за гривню - ви підтримуєте долар і знецінюєте гривню. Доказ. Був момент в 2019, коли великі інвестори продавали долар і заходили в гривневі ОВГЗ. Курс на ринку з 28грн знизився до 23.
Облігації і депозити, під високий процент, призвані "зв'язати" і зупинити інфляцію. Доказ. Після корони, ФРС і інші центральні банки тільки так і намагалися гасити інфляційну пожежу.
Тільки під час війни овдп у грн не працює на максимум
Востаннє редагувалось sens в П'ят 19 лип, 2024 06:48, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Умовний Успіх має лише гривнедепо і долародепо. Жодних ОВДП - немає. Виходить, що умовний Успіх - не такий вже і шкідливий для держави?😁
Різниця невелика - за депозити населення банки купляють ті ж ОВДП та ще трошки на ікорку наглядовим радам банків перепадає. Витрачати треба гроші на вітчизняні товари перш за все. Хоча якщо із зарплат в бюджетній сфері вже 86% це зарплати військових, то важко щось набалансувати.
НБУ загрався із валютними курсами, штучно завищуючи курс гривні до долара, кажуть експерти. Кабмін проголосував за законопроєкт про зміни до Податкового кодексу щодо підвищення податків на 140 млрд грн. Далі він буде направлений на розгляд Верховної ради. Про подробиці урядового проєкту повідомив нардеп Ярослав Железняк. "А ось і законопроєкт про підвищення податків від уряду на суму 140 млрд грн. Зараз має розглянути уряд", – написав Железняк. Ця сума значно менша від тої, що втратив Національний банк України в результаті невдалої регуляторної політики. Нагадаємо, бюджет втратив біля 200 млрд грн через надмірно високу облікову ставку, яка дозволяла банкам отримувати надприбутки за рахунок самого НБУ. Ці витрати Нацбанку суттєво скоротили його прибуток, який перераховується у бюджет. Крім того НБУ загрався із валютними курсами, штучно завищуючи курс гривні до долара. А це означало нижчі доходи митниці від оподаткування імпорту, та менший обсяг гривні, який отримувало казначейство, обмінюючи валюту з міжнародної допомоги. За рішення регулятора доведеться тепер заплатити українцям, яким незабаром підвищать податки. Про це нещодавно заявила ексочільниця НБУ Валерія Гонтарева в інтерв'ю NV. Так, Нацбанк тривалий час не дозволяв девальвувати офіційний курс гривні, а після зміни курсу долара з 29,25 грн до 36,6 грн у липні 2022-го продовжив його утримувати, не запровадивши поступову лібералізацію, каже Гонтарева. На її думку, однією із причин, чому державі доводиться шукати додаткові надходження у бюджет через підвищення податків є той факт, що з в цей самий бюджет недопоступають кошти з іншого боку. https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 01115.html
НБУ пробував минулого року показати, що валюти в нього скільки хочеш і викликати масований скид населенням, але не получилось. Кабмін теж піднімав соцстандарти не зрозуміло з чого. Ну а тепер общипувати "гусаків" і так і сяк залишилось.
Visky написав:Колеги, з чим пов'язаний сьогоднішній скачок Є/$? Стат.дані наче звичайні
Думаю, чергова порція новин про зростання рейтингу Трампа і падіння Байдена, що забезпечує імпульс зниження курсу $ останнім часом. Politico опублікувало: "Закрита соціологія демократів показала провальні результати Байдена. Альтернативні кандидати в президенти від Демократичної партії, в тому числі віцепрезидентка Камала Гарріс, мають кращі рейтинги, ніж президент Джо Байден, серед виборців у семи ключових штатах, які традиційно визначають результати виборів".
Та ще й знову Байден захворів на ковід... Погані справи у демократів... Вважаю, найкращим було б затвердження ними кандидатом на Президента Держсекретаря Блінкена.
Слухи, що Байден може зняти свою кандидатуру з виборів цими вихідними, підвищують курс $ до інших валют. Гострі язики кажуть, що хвороба надумана, щоб красиво вийти з гри, бо Байден говорив, що лише сильна хвороба може змусити його відмовитися від перегонів
Yuri_61 написав:Це НБУ повторює сценарій 2022 року, коли у липні - вересні па 41+?
НБУ "загрався", на цьому відбувалось штучне здороження гривні і бюджет(також НБУ) втратив кошти на податках з митниці і таке інше Міністр Марченко пропонує рішення дефіциту, щоб заробити 200 млрд грн (це також вимоги МВФ і ЕБР): збільшення військового збору з 1,5 до 5%, підняття акцизів на паливо (алкоголь)
Кабінет міністрів України затвердив для подальшого розгляду у Верховній Раді законопроєкт про підвищення податків. Зокрема, військовий збір запропонують збільшити з 1,5% до 5%, а також зобов'язати фізосіб-підприємців (ФОП) до його сплати (за різними ставками залежно від групи). Крім того, військовим збором обкладуть торгівлю нерухомістю та авто.Остаточне рішення ухвалюватиме вже парламент, і там обіцяють, що це станеться вже скоро. Загалом до держбюджету планують залучити 140 млрд грн. Про це повідомив нардеп від "Голосу", заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. Раніше він опублікував і відповідний проєкт.
"Законопроєкт передбачає підвищення ставки військового збору до 5% , – йдеться у повідомленні. Наразі військовий збір у 1,5% платиться лише з доходів фізосіб, він додається до податку на доходи фізосіб (ПДФО).
Але це хочуть змінити. Зокрема, якщо законопроект пройде всі етапи розгляду, військовий збір платитимуть юридичні особи-платники податку на прибуток і єдиного податку на 3-й та 4-й групі за ставкою 1% доходу. Для фізичних осіб-підприємців також планують запровадити військовий збір.Найвища ставка вводиться для підприємств, установ, організацій та ФОП, які здійснюють роздрібну торгівлю ювелірними виробами із золота, платини та дорогоцінного каміння. Вони повинні будуть платити 30% вартості проданих коштовностей.
Також військовий збір доведеться платити і фіз-, і юрособам при купівлі банківських металів. Ставка буде загальною – 5%.
Військовий збір для ФОПів: скільки платитимуть різні групи
ФОПів першої, другої та четвертої групи пропонується зобов'язати до сплати військового збору у розмірі 5% з розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць. Станом на липень-2024 це 800 грн.
Для ФОП третьої групи чіткої суми не буде. Їх хочуть зобов'язати сплачувати військовий збір у розмірі 1% доходу.
прогноз по курсу долара до кінця року 43грн (оптимістичний), 47грн песимістичний
Yuri_61 написав:Це НБУ повторює сценарій 2022 року, коли у липні - вересні па 41+?
НБУ "загрався", на цьому відбувалось штучне здороження гривні і бюджет(також НБУ) втратив кошти на податках з митниці і таке інше Міністр Марченко пропонує рішення дефіциту, щоб заробити 200 млрд грн (це також вимоги МВФ і ЕБР): збільшення військового збору з 1,5 до 5%, підняття акцизів на паливо (алкоголь)
Кабінет міністрів України затвердив для подальшого розгляду у Верховній Раді законопроєкт про підвищення податків. Зокрема, військовий збір запропонують збільшити з 1,5% до 5%, а також зобов'язати фізосіб-підприємців (ФОП) до його сплати (за різними ставками залежно від групи). Крім того, військовим збором обкладуть торгівлю нерухомістю та авто.Остаточне рішення ухвалюватиме вже парламент, і там обіцяють, що це станеться вже скоро. Загалом до держбюджету планують залучити 140 млрд грн. Про це повідомив нардеп від "Голосу", заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. Раніше він опублікував і відповідний проєкт.
"Законопроєкт передбачає підвищення ставки військового збору до 5% , – йдеться у повідомленні. Наразі військовий збір у 1,5% платиться лише з доходів фізосіб, він додається до податку на доходи фізосіб (ПДФО).
Але це хочуть змінити. Зокрема, якщо законопроект пройде всі етапи розгляду, військовий збір платитимуть юридичні особи-платники податку на прибуток і єдиного податку на 3-й та 4-й групі за ставкою 1% доходу. Для фізичних осіб-підприємців також планують запровадити військовий збір.Найвища ставка вводиться для підприємств, установ, організацій та ФОП, які здійснюють роздрібну торгівлю ювелірними виробами із золота, платини та дорогоцінного каміння. Вони повинні будуть платити 30% вартості проданих коштовностей.
Також військовий збір доведеться платити і фіз-, і юрособам при купівлі банківських металів. Ставка буде загальною – 5%.
Військовий збір для ФОПів: скільки платитимуть різні групи
ФОПів першої, другої та четвертої групи пропонується зобов'язати до сплати військового збору у розмірі 5% з розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць. Станом на липень-2024 це 800 грн.
Для ФОП третьої групи чіткої суми не буде. Їх хочуть зобов'язати сплачувати військовий збір у розмірі 1% доходу.
прогноз по курсу долара до кінця року 43грн (оптимістичний), 47грн песимістичний
Теоретично ,чим більше зроблено буде для збільшення бюджету тим гірші умови для підприємств, фактично треба вирішувати два питання одночасно - кого бронювати і скільки можна заробити. Наприклад для аграріїв спека і відсутність світла теж негативно впливає.