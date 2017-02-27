RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11545115461154711548

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 78
Менше 38,00
3%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
5%
4
40,50-41,00
26%
20
41,00-41,50
28%
22
41,50-42,00
19%
15
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
3%
2
Більше 43,00
9%
7
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:25

  Василь-Рівне написав:
  Ой+ написав:Витрачати треба гроші на вітчизняні товари перш за все.

Це не про українців бо 73% безнадійно тупорилі на жаль.


ага, особливо коли на ринку процентів на 80 - китайські товари чи з їх комплектуючих. так хто тупорилий?!
Миша-клиент
 
Повідомлень: 602
З нами з: 02.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:40

  Yuri_61 написав:
  prodigy написав:
прогноз по курсу долара до кінця року 43грн (оптимістичний), 47грн песимістичний


Так, я "прощёлкал" зростання курсу долара.
Ваша думка, чи варто зараз позбавляться гривні купуючи долари?
Чи ще курс повернеться хоча б до 39, подібно тому, що було в 2022 - 2023 роках.

ЗВР великі ж зараз.


А чому до 39? Менi бiльше подобається 25. :) Чекаємо 25 в найближчій пiсля деномінацii перспективі
Евгений Н.
 
Повідомлень: 638
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:49

  Yuri_61 написав:
  prodigy написав:
прогноз по курсу долара до кінця року 43грн (оптимістичний), 47грн песимістичний


Так, я "прощёлкал" зростання курсу долара.
Ваша думка, чи варто зараз позбавляться гривні купуючи долари?
Чи ще курс повернеться хоча б до 39, подібно тому, що було в 2022 - 2023 роках.

ЗВР великі ж зараз.

парижський клуб чекає
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35686
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1585 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 11:21

  Успіх написав:
  Yuri_61 написав:Проте, Ви, звісно, такі ази економіки знаєте, але чомусь все одно гадаєте, що про Вас дбають банкіри
Дякую за відповіді.
Тепер буду знати, що доляровий матрац - маст хев! :D
где вы раньше были? Этой аксиоме не один десяток лет. С гривной можно поиграться в часы благополучия.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2420
З нами з: 24.10.08
Подякував: 62 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 11:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Когда ставку погонят к 20?
Поигрались в профессионалов пора и честь знать.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2420
З нами з: 24.10.08
Подякував: 62 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 11:28

  Yuri_61 написав:
  prodigy написав:
прогноз по курсу долара до кінця року 43грн (оптимістичний), 47грн песимістичний


Так, я "прощёлкал" зростання курсу долара.
Ваша думка, чи варто зараз позбавляться гривні купуючи долари?
Чи ще курс повернеться хоча б до 39, подібно тому, що було в 2022 - 2023 роках.

ЗВР великі ж зараз.
Мое мнение, надо сейчас покупать. Я на днях по 41,25 покупал. Пока война, не верю в снижение курса. Поэтому надо брать и по 42, и по 42,5 в ближайшее время.
fin
 
Повідомлень: 785
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:00

  fin написав:
Пока война, не верю в снижение курса. Поэтому надо брать и по 42, и по 42,5 в ближайшее время.
верю/неверю...
война была и в сентябре-октябре 2022 . Тогда $курс был выше, чем даже сейчас, - и снизился .
flysoulfly
 
Повідомлень: 5120
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1665 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11545115461154711548
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3434, 3435, 3436
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34353 37007069
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2024 18:08
Amethyst
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195, 196, 197
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1965 13271213
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2024 13:42
flysoulfly
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23205439
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.