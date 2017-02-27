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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:25
Василь-Рівне написав: Ой+ написав:
Витрачати треба гроші на вітчизняні товари перш за все.
Це не про українців бо 73% безнадійно тупорилі на жаль.
ага, особливо коли на ринку процентів на 80 - китайські товари чи з їх комплектуючих. так хто тупорилий?!
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:40
Yuri_61 написав: prodigy написав:
прогноз по курсу долара до кінця року 43грн (оптимістичний), 47грн песимістичний
Так, я "прощёлкал" зростання курсу долара.
Ваша думка, чи варто зараз позбавляться гривні купуючи долари?
Чи ще курс повернеться хоча б до 39, подібно тому, що було в 2022 - 2023 роках.
ЗВР великі ж зараз.
А чому до 39? Менi бiльше подобається 25.
Чекаємо 25 в найближчій пiсля деномінацii перспективі
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:49
Yuri_61 написав: prodigy написав:
прогноз по курсу долара до кінця року 43грн (оптимістичний), 47грн песимістичний
Так, я "прощёлкал" зростання курсу долара.
Ваша думка, чи варто зараз позбавляться гривні купуючи долари?
Чи ще курс повернеться хоча б до 39, подібно тому, що було в 2022 - 2023 роках.
ЗВР великі ж зараз.
парижський клуб чекає
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 11:21
Успіх написав: Yuri_61 написав:
Проте, Ви, звісно, такі ази економіки знаєте, але чомусь все одно гадаєте, що про Вас дбають банкіри
Дякую за відповіді.
Тепер буду знати, що доляровий матрац - маст хев!
где вы раньше были? Этой аксиоме не один десяток лет. С гривной можно поиграться в часы благополучия.
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 11:22
Когда ставку погонят к 20?
Поигрались в профессионалов пора и честь знать.
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 11:28
Yuri_61 написав: prodigy написав:
прогноз по курсу долара до кінця року 43грн (оптимістичний), 47грн песимістичний
Так, я "прощёлкал" зростання курсу долара.
Ваша думка, чи варто зараз позбавляться гривні купуючи долари?
Чи ще курс повернеться хоча б до 39, подібно тому, що було в 2022 - 2023 роках.
ЗВР великі ж зараз.
Мое мнение, надо сейчас покупать. Я на днях по 41,25 покупал. Пока война, не верю в снижение курса. Поэтому надо брать и по 42, и по 42,5 в ближайшее время.
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fin
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:00
fin написав: Пока война, не верю в снижение курса
. Поэтому надо брать и по 42, и по 42,5 в ближайшее время.
верю/неверю...
война была и в сентябре-октябре 2022 . Тогда $курс был выше, чем даже сейчас, - и снизился .
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