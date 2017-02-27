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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11546115471154811549>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 78
Менше 38,00
3%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
5%
4
40,50-41,00
26%
20
41,00-41,50
28%
22
41,50-42,00
19%
15
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
3%
2
Більше 43,00
9%
7
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:25

  Василь-Рівне написав:
  Ой+ написав:Витрачати треба гроші на вітчизняні товари перш за все.

Це не про українців бо 73% безнадійно тупорилі на жаль.


ага, особливо коли на ринку процентів на 80 - китайські товари чи з їх комплектуючих. так хто тупорилий?!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:40

  Yuri_61 написав:
  prodigy написав:
прогноз по курсу долара до кінця року 43грн (оптимістичний), 47грн песимістичний


Так, я "прощёлкал" зростання курсу долара.
Ваша думка, чи варто зараз позбавляться гривні купуючи долари?
Чи ще курс повернеться хоча б до 39, подібно тому, що було в 2022 - 2023 роках.

ЗВР великі ж зараз.


А чому до 39? Менi бiльше подобається 25. :) Чекаємо 25 в найближчій пiсля деномінацii перспективі
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 10:49

  Yuri_61 написав:
  prodigy написав:
прогноз по курсу долара до кінця року 43грн (оптимістичний), 47грн песимістичний


Так, я "прощёлкал" зростання курсу долара.
Ваша думка, чи варто зараз позбавляться гривні купуючи долари?
Чи ще курс повернеться хоча б до 39, подібно тому, що було в 2022 - 2023 роках.

ЗВР великі ж зараз.

парижський клуб чекає
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 11:21

  Успіх написав:
  Yuri_61 написав:Проте, Ви, звісно, такі ази економіки знаєте, але чомусь все одно гадаєте, що про Вас дбають банкіри
Дякую за відповіді.
Тепер буду знати, що доляровий матрац - маст хев! :D
где вы раньше были? Этой аксиоме не один десяток лет. С гривной можно поиграться в часы благополучия.
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 11:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Когда ставку к 20 собираются наращивать?
Поигрались в профессионалов пора и честь знать.
Востаннє редагувалось Proofy в П'ят 19 лип, 2024 12:54, всього редагувалось 1 раз.
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 11:28

  Yuri_61 написав:
  prodigy написав:
прогноз по курсу долара до кінця року 43грн (оптимістичний), 47грн песимістичний


Так, я "прощёлкал" зростання курсу долара.
Ваша думка, чи варто зараз позбавляться гривні купуючи долари?
Чи ще курс повернеться хоча б до 39, подібно тому, що було в 2022 - 2023 роках.

ЗВР великі ж зараз.
Мое мнение, надо сейчас покупать. Я на днях по 41,25 покупал. Пока война, не верю в снижение курса. Поэтому надо брать и по 42, и по 42,5 в ближайшее время.
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:00

  fin написав:
Пока война, не верю в снижение курса. Поэтому надо брать и по 42, и по 42,5 в ближайшее время.
верю/неверю...
война была и в сентябре-октябре 2022 . Тогда $курс был выше, чем даже сейчас, - и снизился .
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:41

  Yuri_61 написав:
  prodigy написав:
прогноз по курсу долара до кінця року 43грн (оптимістичний), 47грн песимістичний


Так, я "прощёлкал" зростання курсу долара.
Ваша думка, чи варто зараз позбавляться гривні купуючи долари?
Чи ще курс повернеться хоча б до 39, подібно тому, що було в 2022 - 2023 роках.

ЗВР великі ж зараз.


курс 39 -це злочин, але у нас злочинців майже не карають,
якщо Пишний буде тримати коридор 41-42, то для вас це буде гарні умови
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Миша-клиент написав:ага, особливо коли на ринку процентів на 80 - китайські товари чи з їх комплектуючих. так хто тупорилий?!

І що? Я виробляю якісне і так, воно на пару копійок дорожче за дикий Китай, ті хто беруть в мене у захваті від якості і дякують, але це одиниці - 99% беруть неякісний дикий Китай, а потім сльози Ярославни що купили лайно так хто тупорилий? Га? І поясню це товар вартістю як дві пляшки горілки які люблячий татусь приголубить з кумом за вечір, але для дитини пошкодує купити цю річ за такі кошти і купить неякісне, тобто це не товар не по захмарним цінам це щоб Ви розуміли. Не вигідно ТУТ виробляти якісне бо тупорилі українці його не купують !!! Так Вам зрозуміло ? І я плюну на це все і припиню мучитись і завезу дикий Китай, бо так простіше і вигідніше - нехай тупорилі українці це жеруть - не хочете якісне - жеріть те на що заслуговуєте :twisted: !
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 13:04

  Василь-Рівне написав:
  Миша-клиент написав:ага, особливо коли на ринку процентів на 80 - китайські товари чи з їх комплектуючих. так хто тупорилий?!

І що? Я виробляю якісне і так, воно на пару копійок дорожче за дикий Китай, ті хто беруть в мене у захваті від якості і дякують, але це одиниці - 99% беруть неякісний дикий Китай, а потім сльози Ярославни що купили лайно так хто тупорилий? Га? І поясню це товар вартістю як дві пляшки горілки які люблячий татусь приголубить з кумом за вечір, але для дитини пошкодує купити цю річ за такі кошти і купить неякісне, тобто це не товар не по захмарним цінам це щоб Ви розуміли. Не вигідно ТУТ виробляти якісне бо тупорилі українці його не купують !!! Так Вам зрозуміло ? І я плюну на це все і припиню мучитись і завезу дикий Китай, бо так простіше і вигідніше - нехай тупорилі українці це жеруть - не хочете якісне - жеріть те на що заслуговуєте :twisted: !

Пане Василю, при всій повазі, ви не праві.
Ви вже вдруге пишете про дану тему. Хоч це і офтоп, але частково має відношення до теми гілки бо ваші конкуренти - імпортери. Відповідно їхня конкурентна перевага або її відсутність залежить від курсу валюти.
Я все життя у продажах. Без профільної освіти (Хімік інженер-технолог). Коли я тільки починав, то отримав дуже важливу пораду яка неодноразово допомагала мені в житті.
Звучить вона так: Ви можете виробляти будь-який унікальний продукт. Але поки ви його не продали - це просто унікальний продукт, але не гроші.
Я вас повністю підтримую, що краще купувати краще та якісне (воно зазвичай дорожче). Але маркетинг - це така штука яка як ви знаєте може продати навіть слона.
Якщо товар який ви виготовляєте повністю складається із комплектуючих/сировини вироблених в Україні, то скоро ви будете конкурувати по ціні із китайцями.
Якщо ж ви просто робите якісну збірку із іноземних комплектуючих/сировини, то без продаж (маркетингу) ви будете і далі скаржитись на "тупих українців" які купують дешеве.
Realist
 
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