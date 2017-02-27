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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11546115471154811549

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 78
Менше 38,00
3%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
5%
4
40,50-41,00
26%
20
41,00-41,50
28%
22
41,50-42,00
19%
15
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
3%
2
Більше 43,00
9%
7
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 13:05

  Proofy написав:Когда ставку к 20 собираются наращивать?
Поигрались в профессионалов пора и честь знать.

а навіщо піднімати ставку?
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 13:11

  Shaman написав:
  Proofy написав:Когда ставку к 20 собираются наращивать?
Поигрались в профессионалов пора и честь знать.

а навіщо піднімати ставку?


можливо людина хоче відкрити гривневий депозит
sergikkc007
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 13:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:1. Якщо "ці ігри не для вас", то які саме порекомендуєте "ігри" для фронтовиків, які сидять в бліндажах/окопах і мають доступ додому/до нормальної цивілізації лише двічі на рік по 15 днів?

Долларовые ОВДП, естественно
anduzenko
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