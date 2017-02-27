|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 13:05
Proofy написав:
Когда ставку к 20 собираются наращивать
?
Поигрались в профессионалов пора и честь знать.
а навіщо піднімати ставку?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6389
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 619 раз.
- Подякували: 1440 раз.
-
- Профіль
-
2
4
Додано: П'ят 19 лип, 2024 13:11
Shaman написав: Proofy написав:
Когда ставку к 20 собираются наращивать
?
Поигрались в профессионалов пора и честь знать.
а навіщо піднімати ставку?
можливо людина хоче відкрити гривневий депозит
-
sergikkc007
-
-
- Повідомлень: 347
- З нами з: 21.04.20
- Подякував: 572 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лип, 2024 13:19
Успіх написав:
1. Якщо "ці ігри не для вас", то які саме порекомендуєте "ігри" для фронтовиків, які сидять в бліндажах/окопах і мають доступ додому/до нормальної цивілізації лише двічі на рік по 15 днів?
Долларовые ОВДП, естественно
-
anduzenko
-
-
- Повідомлень: 176
- З нами з: 18.10.17
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|34354
|37007131
|
П'ят 19 лип, 2024 12:40
Витаха
|
|1965
|13271224
|
|
|7978
|23205453
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|