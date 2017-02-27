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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 13:05
Proofy написав:
Когда ставку к 20 собираются наращивать
?
Поигрались в профессионалов пора и честь знать.
а навіщо піднімати ставку?
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Shaman
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 13:11
Shaman написав: Proofy написав:
Когда ставку к 20 собираются наращивать
?
Поигрались в профессионалов пора и честь знать.
а навіщо піднімати ставку?
можливо людина хоче відкрити гривневий депозит
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sergikkc007
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 13:19
Успіх написав:
1. Якщо "ці ігри не для вас", то які саме порекомендуєте "ігри" для фронтовиків, які сидять в бліндажах/окопах і мають доступ додому/до нормальної цивілізації лише двічі на рік по 15 днів?
Долларовые ОВДП, естественно
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anduzenko
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 15:42
Василь-Рівне написав: Миша-клиент написав:
ага, особливо коли на ринку процентів на 80 - китайські товари чи з їх комплектуючих. так хто тупорилий?!
І що? Я виробляю якісне і так, воно на пару копійок дорожче за дикий Китай, ті хто беруть в мене у захваті від якості і дякують, але це одиниці - 99% беруть неякісний дикий Китай, а потім сльози Ярославни що купили лайно так хто тупорилий? Га? І поясню це товар вартістю як дві пляшки горілки які люблячий татусь приголубить з кумом за вечір, але для дитини пошкодує купити цю річ за такі кошти і купить неякісне, тобто це не товар не по захмарним цінам це щоб Ви розуміли. Не вигідно ТУТ виробляти якісне бо тупорилі українці його не купують !!!
Так Вам зрозуміло ? І я плюну на це все і припиню мучитись і завезу дикий Китай, бо так простіше і вигідніше - нехай тупорилі українці це жеруть - не хочете якісне - жеріть те на що заслуговуєте
!
А може справа в маркетингу? Я, наприклад, в Епіцентрі або на СТО часто чую від самих майстрів - це дешево, але якість х-ня, це вже трохи краще, але і дорожче, а от ця річ - топчик, проте й ціна кусається. І більшість людей вибирає середню якість і середню ціну. Ніхто не хоче найдешевше, найнеякісніше (навіть зі слів продавця). Може й вам треба свій товар позиціонувати як середній по якості, тобто до китайського і свого - закупити ще дорожчий європейський/американський. Бо з 2х товарів/цін на них люди вибирають подешевше, а з 3-х - найчастіше виберуть середньої якості/ціни.
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The_Rebel
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 16:30
The_Rebel написав: Василь-Рівне написав:
Я виробляю якісне і так, воно на пару копійок дорожче за дикий Китай, ті хто беруть в мене у захваті від якості і дякують, але це одиниці - 99% беруть неякісний дикий Китай, а потім сльози Ярославни що купили лайно так хто тупорилий? Га? І поясню це товар вартістю як дві пляшки горілки які люблячий татусь приголубить з кумом за вечір, але для дитини пошкодує купити цю річ за такі кошти і купить неякісне, тобто це не товар не по захмарним цінам це щоб Ви розуміли. Не вигідно ТУТ виробляти якісне бо тупорилі українці його не купують !!!
Так Вам зрозуміло ? І я плюну на це все і припиню мучитись і завезу дикий Китай, бо так простіше і вигідніше - нехай тупорилі українці це жеруть - не хочете якісне - жеріть те на що заслуговуєте
!
А може справа в маркетингу?
"Куме!
Якщо знов купуєш китайське - підтримуєш перемогу путінської мразоти!"
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flysoulfly
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