Успіх написав:1. Якщо "ці ігри не для вас", то які саме порекомендуєте "ігри" для фронтовиків, які сидять в бліндажах/окопах і мають доступ додому/до нормальної цивілізації лише двічі на рік по 15 днів?
Миша-клиент написав:ага, особливо коли на ринку процентів на 80 - китайські товари чи з їх комплектуючих. так хто тупорилий?!
І що? Я виробляю якісне і так, воно на пару копійок дорожче за дикий Китай, ті хто беруть в мене у захваті від якості і дякують, але це одиниці - 99% беруть неякісний дикий Китай, а потім сльози Ярославни що купили лайно так хто тупорилий? Га? І поясню це товар вартістю як дві пляшки горілки які люблячий татусь приголубить з кумом за вечір, але для дитини пошкодує купити цю річ за такі кошти і купить неякісне, тобто це не товар не по захмарним цінам це щоб Ви розуміли. Не вигідно ТУТ виробляти якісне бо тупорилі українці його не купують !!! Так Вам зрозуміло ? І я плюну на це все і припиню мучитись і завезу дикий Китай, бо так простіше і вигідніше - нехай тупорилі українці це жеруть - не хочете якісне - жеріть те на що заслуговуєте !
А може справа в маркетингу? Я, наприклад, в Епіцентрі або на СТО часто чую від самих майстрів - це дешево, але якість х-ня, це вже трохи краще, але і дорожче, а от ця річ - топчик, проте й ціна кусається. І більшість людей вибирає середню якість і середню ціну. Ніхто не хоче найдешевше, найнеякісніше (навіть зі слів продавця). Може й вам треба свій товар позиціонувати як середній по якості, тобто до китайського і свого - закупити ще дорожчий європейський/американський. Бо з 2х товарів/цін на них люди вибирають подешевше, а з 3-х - найчастіше виберуть середньої якості/ціни.
Василь-Рівне написав: Я виробляю якісне і так, воно на пару копійок дорожче за дикий Китай, ті хто беруть в мене у захваті від якості і дякують, але це одиниці - 99% беруть неякісний дикий Китай, а потім сльози Ярославни що купили лайно так хто тупорилий? Га? І поясню це товар вартістю як дві пляшки горілки які люблячий татусь приголубить з кумом за вечір, але для дитини пошкодує купити цю річ за такі кошти і купить неякісне, тобто це не товар не по захмарним цінам це щоб Ви розуміли. Не вигідно ТУТ виробляти якісне бо тупорилі українці його не купують !!! Так Вам зрозуміло ? І я плюну на це все і припиню мучитись і завезу дикий Китай, бо так простіше і вигідніше - нехай тупорилі українці це жеруть - не хочете якісне - жеріть те на що заслуговуєте !
А може справа в маркетингу?
"Куме! Якщо знов купуєш китайське - підтримуєш перемогу путінської мразоти!"
Запам"ятайте сьогоднішній день, 19.07.2024 - це день, коли (ось нарешті!) за сім останніх місяців змінився (о, нарешті!) глобальний висхідний тренд курса долара і тепер хутко, або не дуже, до грудня 2024 курс долара на +- 38 грн О НАРЕШТІ!!!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 19 лип, 2024 18:47, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61 написав:Запам"ятайте сьогоднішній день, 19.07.2024 - це день, коли (нарешті!) змінився висхідний тренд курса долара і тепер хутко, або не дуже, до грудня 2024 курс долара на +- 38 грн за нікомунепотрібного
Yuri_61 написав:Запам"ятайте сьогоднішній день, 19.07.2024 - це день, коли (нарешті!) змінився висхідний тренд курса долара і тепер хутко, або не дуже, до грудня 2024 курс долара на +- 38 грн за нікомунепотрібного
Маячня.
А ось і ні!!!! Доказ внизу Це сьогодняшній графік курсу нікомунепотрібного: далі буде аж гай гудіти вниз долар покотиться згори
Миша-клиент написав:ага, особливо коли на ринку процентів на 80 - китайські товари чи з їх комплектуючих. так хто тупорилий?!
І що? Я виробляю якісне і так, воно на пару копійок дорожче за дикий Китай, ті хто беруть в мене у захваті від якості і дякують, але це одиниці - 99% беруть неякісний дикий Китай, а потім сльози Ярославни що купили лайно так хто тупорилий? Га? І поясню це товар вартістю як дві пляшки горілки які люблячий татусь приголубить з кумом за вечір, але для дитини пошкодує купити цю річ за такі кошти і купить неякісне, тобто це не товар не по захмарним цінам це щоб Ви розуміли. Не вигідно ТУТ виробляти якісне бо тупорилі українці його не купують !!! Так Вам зрозуміло ? І я плюну на це все і припиню мучитись і завезу дикий Китай, бо так простіше і вигідніше - нехай тупорилі українці це жеруть - не хочете якісне - жеріть те на що заслуговуєте !
Василю, а що Ви виробляєте? Я от принципово не купую китай, як шкідливий, токсичний, ненадійний, недовговічний і ворожий, так вважають і мої батьки дуже-дуже похилого віку, просять купувати їм не китайське