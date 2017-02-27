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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 19:18
Ставка в усьому світі по суті єдиний інструмент керувати грошовими потоками.
Ось наприклад пан Флаймен, подивився на графік курса долара за минулий рік, він майже не змінювався і був на рівні 38 гривень за долар, подивився на ставки по ОВДП, а вони цілий рік були під 18% річних.
Прикинув, може бути профіт.
Здає долар по 38.5 в березні, дуже вигідно на перший погляд і пірнає в ОВДП на трохи менше ніж 1.5 року.
На що орієнтувався пан Флаймен? На фактичні показникі минулого періоду, як кажуть в Одесі: він такий розумний, як моя дружина потім))
Але що почав робити НБУ? Він став знижувати облікову ставку, тобто автоматом дохідність грнінструментів рухнула і ще на біду курс почав зростати.
Пересічний хом'ячок бере калькулятор в руки і починає рахувати, здав по 38.5, накрутив по ОВДП максимум 4%, а продаж вже 42!!!! Не зходиться? Невже я десь прорахувався? Що пішло не так, план був супер, хто це зробив?
Так що багато "інвесторів" починають мітушитись, так що робити? Продавати ОВДП і бігом стрибати в скв? Чи чекати поки відсотки відіб'ють вльоти по курсу? А як далі буде себе поводити НБУ і курс валюти?
Ось я і казав раніше, ставка може затмарити очі жадібним пересічним і вони будуть розраховувати на таку логіку, мовляв нічого, якщо девал буде 10% за рік, головне щоб ставка була наприклад 20%, тобто щось заробити.
Якщо взяти цей рік, то ситуація погана для "патріотизма" в очах таких інвесторів.
Курс вже зробив за півроку більше 10%, а ставки падають і не перекривають девал, тому багато хто зараз чухає потилицю: що робити? Сидіти далі чи перевертатись в валюту.
Ось для чого потрібна висока ставка, зняти надмірну пропозицію національної валюти з ринка, не важливо це валютний ринок, чи ринок товарів та послуг.
Кажуть побіг пан Флаймен вже продавати ОВДП і стрибати в валюту, скінчився "патріотизм" яким він хизувався
п.с. Перевірена обмінка чомусь світить широко: 41.80 на 42, треба уточнювати чому так, але я поки поза справою, тому більше інформації не можу дати)))
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