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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11547115481154911550

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 79
Менше 38,00
3%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
5%
4
40,50-41,00
25%
20
41,00-41,50
29%
23
41,50-42,00
19%
15
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
3%
2
Більше 43,00
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 19:05

Здається, НБУ тримає курс на МБ під 41,5
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 19:18

  Shaman написав:
  Proofy написав:Когда ставку к 20 собираются наращивать?
Поигрались в профессионалов пора и честь знать.

а навіщо піднімати ставку?

Ставка в усьому світі по суті єдиний інструмент керувати грошовими потоками.
Ось наприклад пан Флаймен, подивився на графік курса долара за минулий рік, він майже не змінювався і був на рівні 38 гривень за долар, подивився на ставки по ОВДП, а вони цілий рік були під 18% річних.
Прикинув, може бути профіт.
Здає долар по 38.5 в березні, дуже вигідно на перший погляд і пірнає в ОВДП на трохи менше ніж 1.5 року.
На що орієнтувався пан Флаймен? На фактичні показникі минулого періоду, як кажуть в Одесі: він такий розумний, як моя дружина потім))
Але що почав робити НБУ? Він став знижувати облікову ставку, тобто автоматом дохідність грнінструментів рухнула і ще на біду курс почав зростати.
Пересічний хом'ячок бере калькулятор в руки і починає рахувати, здав по 38.5, накрутив по ОВДП максимум 4%, а продаж вже 42!!!! Не зходиться? Невже я десь прорахувався? Що пішло не так, план був супер, хто це зробив?
Так що багато "інвесторів" починають мітушитись, так що робити? Продавати ОВДП і бігом стрибати в скв? Чи чекати поки відсотки відіб'ють вльоти по курсу? А як далі буде себе поводити НБУ і курс валюти?
Ось я і казав раніше, ставка може затмарити очі жадібним пересічним і вони будуть розраховувати на таку логіку, мовляв нічого, якщо девал буде 10% за рік, головне щоб ставка була наприклад 20%, тобто щось заробити.
Якщо взяти цей рік, то ситуація погана для "патріотизма" в очах таких інвесторів.
Курс вже зробив за півроку більше 10%, а ставки падають і не перекривають девал, тому багато хто зараз чухає потилицю: що робити? Сидіти далі чи перевертатись в валюту.
Ось для чого потрібна висока ставка, зняти надмірну пропозицію національної валюти з ринка, не важливо це валютний ринок, чи ринок товарів та послуг.
Кажуть побіг пан Флаймен вже продавати ОВДП і стрибати в валюту, скінчився "патріотизм" яким він хизувався 8)

п.с. Перевірена обмінка чомусь світить широко: 41.80 на 42, треба уточнювати чому так, але я поки поза справою, тому більше інформації не можу дати)))
somilitark
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