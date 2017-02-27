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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 19:18
Ставка в усьому світі по суті єдиний інструмент керувати грошовими потоками.
Ось наприклад пан Флаймен, подивився на графік курса долара за минулий рік, він майже не змінювався і був на рівні 38 гривень за долар, подивився на ставки по ОВДП, а вони цілий рік були під 18% річних.
Прикинув, може бути профіт.
Здає долар по 38.5 в березні, дуже вигідно на перший погляд і пірнає в ОВДП на трохи менше ніж 1.5 року.
На що орієнтувався пан Флаймен? На фактичні показникі минулого періоду, як кажуть в Одесі: він такий розумний, як моя дружина потім))
Але що почав робити НБУ? Він став знижувати облікову ставку, тобто автоматом дохідність грнінструментів рухнула і ще на біду курс почав зростати.
Пересічний хом'ячок бере калькулятор в руки і починає рахувати, здав по 38.5, накрутив по ОВДП максимум 4%, а продаж вже 42!!!! Не зходиться? Невже я десь прорахувався? Що пішло не так, план був супер, хто це зробив?
Так що багато "інвесторів" починають мітушитись, так що робити? Продавати ОВДП і бігом стрибати в скв? Чи чекати поки відсотки відіб'ють вльоти по курсу? А як далі буде себе поводити НБУ і курс валюти?
Ось я і казав раніше, ставка може затмарити очі жадібним пересічним і вони будуть розраховувати на таку логіку, мовляв нічого, якщо девал буде 10% за рік, головне щоб ставка була наприклад 20%, тобто щось заробити.
Якщо взяти цей рік, то ситуація погана для "патріотизма" в очах таких інвесторів.
Курс вже зробив за півроку більше 10%, а ставки падають і не перекривають девал, тому багато хто зараз чухає потилицю: що робити? Сидіти далі чи перевертатись в валюту.
Ось для чого потрібна висока ставка, зняти надмірну пропозицію національної валюти з ринка, не важливо це валютний ринок, чи ринок товарів та послуг.
Кажуть побіг пан Флаймен вже продавати ОВДП і стрибати в валюту, скінчився "патріотизм" яким він хизувався
п.с. Перевірена обмінка чомусь світить широко: 41.80 на 42, треба уточнювати чому так, але я поки поза справою, тому більше інформації не можу дати)))
Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:35
somilitark
Про патриотизм Флаймана есть анекдот.
Вот и у него тоже и зайцы голодные и с пацанами фигня получилась.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 21:14
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Українська сировина неякісна принаймні в моєму виробництві, тому купую південнокорейську, Ваші поради щодо маркетингу викликають в мене гомерчиний сміх, мені дивно це чути від людини яка все життя у продажах, щодо українців 80% безнадійно тупих, чули так українську мульку : чому бідний - бо дурний, чому дурний бо бідний це про нас дуже влучно сказано, це ми обрали владу яка привела до повномасштабної війни бо їм потрібно було красти на будівництві доріг, а не виробляти ракети, про це можна писати довго і багато але це офтоп, а надувати щоки і вважати себе самої розумною нацією це просто смішно - результат нашого розуму за вікном під дирчання генератора і це в ліпшому випадку
По перше - КУПУЄТЕ !!! І батьки Ваші купують просто напевне Ви про це не знаєте, бо якщо стоїть на блендері зроблено в Німеччині і ціна в два рази ніжча ніж на Бош то це Китай, як це робиться міг би розказати але знову це не тема гілки і офтоп, по -друге Китай не є шкідливим, не є неякісним, не є токсичним - весь світ там купує і США, і Німеччина, і Японія - напевне не самі дурні нації на Землі, вірно? Інша справа, шо тупорилі українці не хочуть купувати якісний товар - тому імпортери завозять сюди дешеве китайське лайно от для цих тупорилих українців, бо попит породжує пропозицію і ми повертаємось до початку нашої розмови - я припиняю робити якісне і почну завозити лайно та заробляти гроші, бо тупорилі українці так хочуть не я хочу,а вони- от і весь маркетинг !!! Почав виробляти ББЖ для роутерів щоб у тупорилих українців був інтернет у блекаут - якісні з потрібним вольтажем, з потрібним амперметражем, вилизую їх щоб був хоч якийсь захист, запобіжники, компоную кабелями з дротами товщиною не в людську волосинку як у дешмана, а нормальні і якісні і от коли навезуть китайського лайна я прогорю, бо тупорилі українці куплять лайно, а потім читаємо загорілась квартира, балкон, будинок. Чому прогорю бо купую тайванські і південнокорейські комплектуючі у посердників тих же китайців, бо байера в південній Кореї я знайти не можу, а поїхати туди на виставку і підписати угоди з виробниками теж не можу по зрозумілих причина, тому буду неконкурентний перед лайном, але поки відключення ще щось вироблю і продам, бо ще не вистачає китайського лайна, але протягом місяця навезуть і я зі своєю якістю і тупорилими українцями буду знову в дупі і припиню виробляти якісне і почну як всі також возити лайно дякуючи "мудрому українському наріду"
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 19 лип, 2024 22:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 21:20
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Нарешті сьогодні відбулося диво: на кінець сьогодняшньої п"ятниці курс долара не зріс, як це було протягом 7 останніх місяців, а впав аж на 10 копійок (!!!!)
Але цього, окрім мене ніхто тут не помітив, бо одне мовчання на цей рахунок.
А це вочевидь означає, що бриття хомячків звкінчилося і тепер на півроку як мінімум карколомне падіння долара.
Стверджую, що саме сьогодні почалося тривале падіння долара.
А ви проспали таку подію.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 21:29
От все, що потрібно знати про другий бізнес під час війни!
Додано: П'ят 19 лип, 2024 21:43
Yuri_61
Лаври ИА не дають спокою? Чи на форумі є якийсь аналог Золотої малини у галузі прогнозу курсу?
Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:33
рижик настрибався
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