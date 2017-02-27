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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11547115481154911550

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 80
Менше 38,00
3%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
5%
4
40,50-41,00
25%
20
41,00-41,50
29%
23
41,50-42,00
20%
16
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
3%
2
Більше 43,00
9%
7
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 19:05

Здається, НБУ тримає курс на МБ під 41,5
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 19:18

  Shaman написав:
  Proofy написав:Когда ставку к 20 собираются наращивать?
Поигрались в профессионалов пора и честь знать.

а навіщо піднімати ставку?

Ставка в усьому світі по суті єдиний інструмент керувати грошовими потоками.
Ось наприклад пан Флаймен, подивився на графік курса долара за минулий рік, він майже не змінювався і був на рівні 38 гривень за долар, подивився на ставки по ОВДП, а вони цілий рік були під 18% річних.
Прикинув, може бути профіт.
Здає долар по 38.5 в березні, дуже вигідно на перший погляд і пірнає в ОВДП на трохи менше ніж 1.5 року.
На що орієнтувався пан Флаймен? На фактичні показникі минулого періоду, як кажуть в Одесі: він такий розумний, як моя дружина потім))
Але що почав робити НБУ? Він став знижувати облікову ставку, тобто автоматом дохідність грнінструментів рухнула і ще на біду курс почав зростати.
Пересічний хом'ячок бере калькулятор в руки і починає рахувати, здав по 38.5, накрутив по ОВДП максимум 4%, а продаж вже 42!!!! Не зходиться? Невже я десь прорахувався? Що пішло не так, план був супер, хто це зробив?
Так що багато "інвесторів" починають мітушитись, так що робити? Продавати ОВДП і бігом стрибати в скв? Чи чекати поки відсотки відіб'ють вльоти по курсу? А як далі буде себе поводити НБУ і курс валюти?
Ось я і казав раніше, ставка може затмарити очі жадібним пересічним і вони будуть розраховувати на таку логіку, мовляв нічого, якщо девал буде 10% за рік, головне щоб ставка була наприклад 20%, тобто щось заробити.
Якщо взяти цей рік, то ситуація погана для "патріотизма" в очах таких інвесторів.
Курс вже зробив за півроку більше 10%, а ставки падають і не перекривають девал, тому багато хто зараз чухає потилицю: що робити? Сидіти далі чи перевертатись в валюту.
Ось для чого потрібна висока ставка, зняти надмірну пропозицію національної валюти з ринка, не важливо це валютний ринок, чи ринок товарів та послуг.
Кажуть побіг пан Флаймен вже продавати ОВДП і стрибати в валюту, скінчився "патріотизм" яким він хизувався 8)

п.с. Перевірена обмінка чомусь світить широко: 41.80 на 42, треба уточнювати чому так, але я поки поза справою, тому більше інформації не можу дати)))
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 20:35

somilitark

Кажуть побіг пан Флаймен вже продавати ОВДП і стрибати в валюту, скінчився "патріотизм" яким він хизувався 8)



Про патриотизм Флаймана есть анекдот.

Вот и у него тоже и зайцы голодные и с пацанами фигня получилась.


Заняли немцы деревню.

А там из мужчин только дед Мазай.

Пришли они к нему домой изымать продукты.

А он им говорит:

- Да какие продукты, вот у меня даже зайцы голодные.

Немцы:

- Тогда давай ты нам скажешь где партизаны, а мы твоих зайцев накормим.

Дед подумал и сдал им партизан.

Вернулись немцы из леса.

-Ну как нашли партизан?-спрашивает дед

-Нашли

- Тогда кормите зайцев

- Да пошел ты, -ответили они и ушли.

Дед стоит , чешет голову и думает:

-Ну вот и зайцы голодные и с ребятами нехорошо получилось

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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 21:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Якщо товар який ви виготовляєте повністю складається із комплектуючих/сировини вироблених в Україні, то скоро ви будете конкурувати по ціні із китайцями.
Якщо ж ви просто робите якісну збірку із іноземних комплектуючих/сировини, то без продаж (маркетингу) ви будете і далі скаржитись на "тупих українців" які купують дешеве.

Українська сировина неякісна принаймні в моєму виробництві, тому купую південнокорейську, Ваші поради щодо маркетингу викликають в мене гомерчиний сміх, мені дивно це чути від людини яка все життя у продажах, щодо українців 80% безнадійно тупих, чули так українську мульку : чому бідний - бо дурний, чому дурний бо бідний це про нас дуже влучно сказано, це ми обрали владу яка привела до повномасштабної війни бо їм потрібно було красти на будівництві доріг, а не виробляти ракети, про це можна писати довго і багато але це офтоп, а надувати щоки і вважати себе самої розумною нацією це просто смішно - результат нашого розуму за вікном під дирчання генератора і це в ліпшому випадку :twisted:
  Visky написав:Я от принципово не купую китай, як шкідливий, токсичний, ненадійний, недовговічний
По перше - КУПУЄТЕ !!! І батьки Ваші купують просто напевне Ви про це не знаєте, бо якщо стоїть на блендері зроблено в Німеччині і ціна в два рази ніжча ніж на Бош то це Китай, як це робиться міг би розказати але знову це не тема гілки і офтоп, по -друге Китай не є шкідливим, не є неякісним, не є токсичним - весь світ там купує і США, і Німеччина, і Японія - напевне не самі дурні нації на Землі, вірно? Інша справа, шо тупорилі українці не хочуть купувати якісний товар - тому імпортери завозять сюди дешеве китайське лайно от для цих тупорилих українців, бо попит породжує пропозицію і ми повертаємось до початку нашої розмови - я припиняю робити якісне і почну завозити лайно та заробляти гроші, бо тупорилі українці так хочуть не я хочу,а вони- от і весь маркетинг !!! Почав виробляти ББЖ для роутерів щоб у тупорилих українців був інтернет у блекаут - якісні з потрібним вольтажем, з потрібним амперметражем, вилизую їх щоб був хоч якийсь захист, запобіжники, компоную кабелями з дротами товщиною не в людську волосинку як у дешмана, а нормальні і якісні і от коли навезуть китайського лайна я прогорю, бо тупорилі українці куплять лайно, а потім читаємо загорілась квартира, балкон, будинок. Чому прогорю бо купую тайванські і південнокорейські комплектуючі у посердників тих же китайців, бо байера в південній Кореї я знайти не можу, а поїхати туди на виставку і підписати угоди з виробниками теж не можу по зрозумілих причина, тому буду неконкурентний перед лайном, але поки відключення ще щось вироблю і продам, бо ще не вистачає китайського лайна, але протягом місяця навезуть і я зі своєю якістю і тупорилими українцями буду знову в дупі і припиню виробляти якісне і почну як всі також возити лайно дякуючи "мудрому українському наріду" :twisted:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 19 лип, 2024 22:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 21:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Нарешті сьогодні відбулося диво: на кінець сьогодняшньої п"ятниці курс долара не зріс, як це було протягом 7 останніх місяців, а впав аж на 10 копійок (!!!!)
Але цього, окрім мене ніхто тут не помітив, бо одне мовчання на цей рахунок.
А це вочевидь означає, що бриття хомячків звкінчилося і тепер на півроку як мінімум карколомне падіння долара.
Стверджую, що саме сьогодні почалося тривале падіння долара.
А ви проспали таку подію.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 21:43

Yuri_61
Лаври ИА не дають спокою? Чи на форумі є якийсь аналог Золотої малини у галузі прогнозу курсу?
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:33

  Yuri_61 написав:Нарешті сьогодні відбулося диво: на кінець сьогодняшньої п"ятниці курс долара не зріс, як це було протягом 7 останніх місяців, а впав аж на 10 копійок (!!!!)
Але цього, окрім мене ніхто тут не помітив, бо одне мовчання на цей рахунок.
А це вочевидь означає, що бриття хомячків звкінчилося і тепер на півроку як мінімум карколомне падіння долара.
Стверджую, що саме сьогодні почалося тривале падіння долара.
А ви проспали таку подію.

рижик настрибався
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:52

  Yuri_61 написав:Нарешті сьогодні відбулося диво: на кінець сьогодняшньої п"ятниці курс долара не зріс, як це було протягом 7 останніх місяців, а впав аж на 10 копійок (!!!!)
Але цього, окрім мене ніхто тут не помітив, бо одне мовчання на цей рахунок.
А це вочевидь означає, що бриття хомячків звкінчилося і тепер на півроку як мінімум карколомне падіння долара.
Стверджую, що саме сьогодні почалося тривале падіння долара.
А ви проспали таку подію.

А якщо ні? Ось не буде піврічного падіння долара!
Я, наприклад, поставив би на це пляшку чогось гарного, а ви можете відповісти за свої слова й підтримати ставку? Чи тільки повітря, як завжди збудоражити?
Зрозумійте, фінанси - це не ваша сильна сторона, якщо людина буде кидати монету й робити, як вона впаде, й те більше заробить, чим вас буде слухати, оті ваші пошуки прогнозів ШІ й т.д., навіщо Оксфорд, коли телефон може все наперед показати?) Так що закінчуйте!
НБУ керує процесом на міжбанку, й як я бачу, навіть він не може в останні дні повністю затормозити зростання. Вчора було все гарно, як йому хотілося, але тільки наприкінці дня пішов й все, ринок знов рванув, сьогодні ж було "або пан, або пропав", НБУ вирішив стійко стояти до кінця й хоч трошки розвернути курс, чого б це йому не стояло, тому що таке падіння кожен день біля 0,4-0,5%, приведе до дуже поганих наслідків.
P.S.: підтримуєте ставку? Чи хоч капелюх з'їсте?)
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:06

  ГеннадийUA написав:P.S.: підтримуєте ставку? Чи хоч капелюх з'їсте?)

підримаю.
якщо я не правий, то прокукарікаю три рази і похлопаю себе по бокам. вишлю відео.
чого я такий впевнений на 1000%, бо сьогодні НБУ повів себе незвичайно. Під кінець торгів, та ще в п"ятницю курс долара як огламешний впав.
Це знаменний сигнал ринку: всьо, батєнькі, погралися в дорогий доляр, і досить. В теплі долини тепер на рік вперед.
Розкусив я відразу, ось такий намір пана Пишного.
А чому на рік запитаєте. Відповім, а щоб хом"яки, які затарилися дорогим доларом протягом року продали банкам, а відповідно НБУ ці свої доларові заначки задешево, наприклад по курсу 34, не дивуйтесь.
Сильний хід буде. Браво, банкіри.
Yuri_61
 
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