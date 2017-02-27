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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 11548115491155011551 Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024? Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43 Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 80 Менше 38,00 3% 2 38,00-38,50 1% 1 38,50-39,00 0 0 39,00-39,50 0 0 39,50-40,00 1% 1 40,00-40,50 5% 4 40,50-41,00 25% 20 41,00-41,50 29% 23 41,50-42,00 20% 16 42,00-42,50 5% 4 42,50-43,00 3% 2 Більше 43,00 9% 7 Всього голосів : 80 Додано: Суб 20 лип, 2024 06:07 Може відкриємо знову конкурс "прогнозист року"? Yuri_61 написав: якщо я не правий, то прокукарікаю три рази і похлопаю себе по бокам. вишлю відео.

чого я такий впевнений на 1000%, бо сьогодні НБУ повів себе незвичайно. Під кінець торгів, та ще в п"ятницю курс долара як огламешний впав.

Це знаменний сигнал ринку: всьо, батєнькі, погралися в дорогий доляр, і досить. В теплі долини тепер на рік вперед.

Розкусив я відразу, ось такий намір пана Пишного.

А чому на рік запитаєте. Відповім, а щоб хом"яки, які затарилися дорогим доларом протягом року продали банкам, а відповідно НБУ ці свої доларові заначки задешево, наприклад по курсу 34, не дивуйтесь.

Сильний хід буде. Браво, банкіри. якщо я не правий, то прокукарікаю три рази і похлопаю себе по бокам. вишлю відео.чого я такий впевнений на 1000%, бо сьогодні НБУ повів себе незвичайно. Під кінець торгів, та ще в п"ятницю курс долара як огламешний впав.Це знаменний сигнал ринку: всьо, батєнькі, погралися в дорогий доляр, і досить.А чому на рік запитаєте. Відповім, а щоб хом"яки, які затарилися дорогим доларом протягом року продали банкам, а відповідно НБУ ці свої доларові заначки задешево, наприклад по курсу 34, не дивуйтесь.Сильний хід буде. Браво, банкіри. Якщо прогноз справдиться і далі протягом року лише вниз, або хоча б не вище 42 буде, - то я б казав видати медаль "Головний Гуру форуму"! Якщо прогноз справдиться і далі протягом року лише вниз, або хоча б не вище 42 буде, - то я б казав видати медаль "Головний Гуру форуму"! Успіх

Повідомлень: 6572 З нами з: 18.03.21 Подякував: 223 раз. Подякували: 918 раз. Профіль 3 8 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 06:19 Успіх То виходить, що Вам ще на рік можна гривнедепо розмістити... sergikkc007

Повідомлень: 348 З нами з: 21.04.20 Подякував: 573 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 06:51 Василь-Рівне написав: Visky написав: Я от принципово не купую китай, як шкідливий, токсичний, ненадійний, недовговічний Я от принципово не купую китай, як шкідливий, токсичний, ненадійний, недовговічний По перше - КУПУЄТЕ !!! І батьки Ваші купують просто напевне Ви про це не знаєте, бо якщо стоїть на блендері зроблено в Німеччині і ціна в два рази ніжча ніж на Бош то це Китай, як це робиться міг би розказати але знову це не тема гілки і офтоп, по -друге Китай не є шкідливим, не є неякісним, не є токсичним - весь світ там купує і США, і Німеччина, і Японія - напевне не самі дурні нації на Землі, вірно? Інша справа, шо тупорилі українці не хочуть купувати якісний товар - тому імпортери завозять сюди дешеве китайське лайно от для цих тупорилих українців, бо попит породжує пропозицію і ми повертаємось до початку нашої розмови - я припиняю робити якісне і почну завозити лайно та заробляти гроші, бо тупорилі українці так хочуть не я хочу,а вони- от і весь маркетинг !!! Почав виробляти ББЖ для роутерів щоб у тупорилих українців був інтернет у блекаут - якісні з потрібним вольтажем, з потрібним амперметражем, вилизую їх щоб був хоч якийсь захист, запобіжники, компоную кабелями з дротами товщиною не в людську волосинку як у дешмана, а нормальні і якісні і от коли навезуть китайського лайна я прогорю, бо тупорилі українці куплять лайно, а потім читаємо загорілась квартира, балкон, будинок. Чому прогорю бо купую тайванські і південнокорейські комплектуючі у посердників тих же китайців, бо байера в південній Кореї я знайти не можу, а поїхати туди на виставку і підписати угоди з виробниками теж не можу по зрозумілих причина, тому буду неконкурентний перед лайном, але поки відключення ще щось вироблю і продам, бо ще не вистачає китайського лайна, але протягом місяця навезуть і я зі своєю якістю і тупорилими українцями буду знову в дупі і припиню виробляти якісне і почну як всі також возити лайно дякуючи "мудрому українському наріду" По перше - КУПУЄТЕ !!! І батьки Ваші купують просто напевне Ви про це не знаєте, бо якщо стоїть на блендері зроблено в Німеччині і ціна в два рази ніжча ніж на Бош то це Китай, як це робиться міг би розказати але знову це не тема гілки і офтоп, по -друге Китай не є шкідливим, не є неякісним, не є токсичним - весь світ там купує і США, і Німеччина, і Японія - напевне не самі дурні нації на Землі, вірно? Інша справа, шо тупорилі українці не хочуть купувати якісний товар - тому імпортери завозять сюди дешеве китайське лайно от для цих тупорилих українців, бо попит породжує пропозицію і ми повертаємось до початку нашої розмови - я припиняю робити якісне і почну завозити лайно та заробляти гроші, бо тупорилі українці так хочуть не я хочу,а вони- от і весь маркетинг !!! Почав виробляти ББЖ для роутерів щоб у тупорилих українців був інтернет у блекаут - якісні з потрібним вольтажем, з потрібним амперметражем, вилизую їх щоб був хоч якийсь захист, запобіжники, компоную кабелями з дротами товщиною не в людську волосинку як у дешмана, а нормальні і якісні і от коли навезуть китайського лайна я прогорю, бо тупорилі українці куплять лайно, а потім читаємо загорілась квартира, балкон, будинок. Чому прогорю бо купую тайванські і південнокорейські комплектуючі у посердників тих же китайців, бо байера в південній Кореї я знайти не можу, а поїхати туди на виставку і підписати угоди з виробниками теж не можу по зрозумілих причина, тому буду неконкурентний перед лайном, але поки відключення ще щось вироблю і продам, бо ще не вистачає китайського лайна, але протягом місяця навезуть і я зі своєю якістю і тупорилими українцями буду знову в дупі і припиню виробляти якісне і почну як всі також возити лайно дякуючи "мудрому українському наріду"

Ви стереотипно і хибно стверджуєте те, чого не знаєте. А ні по перше, а ні по 10те батьки вже нічого крім прод.харчування не купують. Я ж шмат життя займався імпортною побут.технікою і одягом, й добре розбираюся у складових китайської продукції, євро-брендовим виробництвом там і поділом на якість. Для краткості писав про дешеву, неякісну і саме токсичну продукцію, про яку, як виявилося, ви не знаєте. І акцент був на ворожості. Тож раджу не бути таким самовпевненим в тому чого не знаєте і не оперувати переважно стереотипами й узагальненнями та вважати інших якщо не дурниками, то неосвідченими, як зокрема мене, зі ступенем ктн.

Тут ще питання про ваш ринок збуту, цільову і регіональну аудиторію. Є заможні українці і середній клас, який зазвичай не купує в інтернеті, ринках та ФОПівських магазинчиках, тобто не гониться за дешевим. Але як він повірить в якість вашої продукції, особливо якщо но-бренд та схожа на самопал, не знаю яка у вас? Ви стереотипно і хибно стверджуєте те, чого не знаєте. А ні по перше, а ні по 10те батьки вже нічого крім прод.харчування не купують. Я ж шмат життя займався імпортною побут.технікою і одягом, й добре розбираюся у складових китайської продукції, євро-брендовим виробництвом там і поділом на якість. Для краткості писав про дешеву, неякісну і саме токсичну продукцію, про яку, як виявилося, ви не знаєте. І акцент був на ворожості. Тож раджу не бути таким самовпевненим в тому чого не знаєте і не оперувати переважно стереотипами й узагальненнями та вважати інших якщо не дурниками, то неосвідченими, як зокрема мене, зі ступенем ктн.Тут ще питання про ваш ринок збуту, цільову і регіональну аудиторію. Є заможні українці і середній клас, який зазвичай не купує в інтернеті, ринках та ФОПівських магазинчиках, тобто не гониться за дешевим. Але як він повірить в якість вашої продукції, особливо якщо но-бренд та схожа на самопал, не знаю яка у вас? Visky

Повідомлень: 1214 З нами з: 27.04.10 Подякував: 107 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 07:52 Василь-Рівне написав: Realist написав: Якщо товар який ви виготовляєте повністю складається із комплектуючих/сировини вироблених в Україні, то скоро ви будете конкурувати по ціні із китайцями.

Якщо ж ви просто робите якісну збірку із іноземних комплектуючих/сировини, то без продаж (маркетингу) ви будете і далі скаржитись на "тупих українців" які купують дешеве. Якщо товар який ви виготовляєте повністю складається із комплектуючих/сировини вироблених в Україні, то скоро ви будете конкурувати по ціні із китайцями.Якщо ж ви просто робите якісну збірку із іноземних комплектуючих/сировини, то без продаж (маркетингу) ви будете і далі скаржитись на "тупих українців" які купують дешеве.

Українська сировина неякісна принаймні в моєму виробництві, тому купую південнокорейську, Ваші поради щодо маркетингу викликають в мене гомерчиний сміх, мені дивно це чути від людини яка все життя у продажах, щодо українців 80% безнадійно тупих, чули так українську мульку : чому бідний - бо дурний, чому дурний бо бідний це про нас дуже влучно сказано, це ми обрали владу яка привела до повномасштабної війни бо їм потрібно було красти на будівництві доріг, а не виробляти ракети, про це можна писати довго і багато але це офтоп, а надувати щоки і вважати себе самої розумною нацією це просто смішно - результат нашого розуму за вікном під дирчання генератора і це в ліпшому випадку

Visky написав: Я от принципово не купую китай, як шкідливий, токсичний, ненадійний, недовговічний Я от принципово не купую китай, як шкідливий, токсичний, ненадійний, недовговічний Почав виробляти ББЖ для роутерів щоб у тупорилих українців був інтернет у блекаут - якісні з потрібним вольтажем, з потрібним амперметражем, вилизую їх щоб був хоч якийсь захист, запобіжники Українська сировина неякісна принаймні в моєму виробництві, тому купую південнокорейську, Ваші поради щодо маркетингу викликають в мене гомерчиний сміх, мені дивно це чути від людини яка все життя у продажах, щодо українців 80% безнадійно тупих, чули так українську мульку : чому бідний - бо дурний, чому дурний бо бідний це про нас дуже влучно сказано, це ми обрали владу яка привела до повномасштабної війни бо їм потрібно було красти на будівництві доріг, а не виробляти ракети, про це можна писати довго і багато але це офтоп, а надувати щоки і вважати себе самої розумною нацією це просто смішно - результат нашого розуму за вікном під дирчання генератора і це в ліпшому випадкуПочав виробляти ББЖ для роутерів щоб у тупорилих українців був інтернет у блекаут - якісні з потрібним вольтажем, з потрібним амперметражем, вилизую їх щоб був хоч якийсь захист, запобіжники

Людина почала паяти нікому непотрібну річ й здивована, що ця цяця по ціні звичайного побутового ББЖ у мирні часи, нікому не потрібна. Поясню чому. Як економ варіант, роутер заживлюють при відключенні, це не споживач першої категорії, який не може п'ять хвилин постояти без напруги, а потім, коли роутер вже не від мережі, то навіщо ваш амперметраж? Там і вольтаж більше більше для краси, але ви просто закуповуєте "все в одному". Так само в цьому випадку й запобіжники не потрібні. Варіант два - людина поставила інвертор з гарними акумуляторами на всю квартиру й їй взагалі ваша приблуда ні до чого.

А ви наробили задорого непотребу й тепер сидите в ньому з ненавистю до людей навколо себе, що вони мають клепку в голові й не беруть виробництво місцевого "кулібіна". Гидко читати про "тупих українців" від людини з поганим бізнес планом. Ну й на кінець - берете все за кордоном, збираєте й подаєте, як вітчизняний виріб, ще й не зрозуміло, південнокорейська там начинка, чи теж китайська, а китайці можуть й таке, тим більше, що, як ви самі й зізналися, купуєте все одно в них. Людина почала паяти нікому непотрібну річ й здивована, що ця цяця по ціні звичайного побутового ББЖ у мирні часи, нікому не потрібна. Поясню чому. Як економ варіант, роутер заживлюють при відключенні, це не споживач першої категорії, який не може п'ять хвилин постояти без напруги, а потім, коли роутер вже не від мережі, то навіщо ваш амперметраж? Там і вольтаж більше більше для краси, але ви просто закуповуєте "все в одному". Так само в цьому випадку й запобіжники не потрібні. Варіант два - людина поставила інвертор з гарними акумуляторами на всю квартиру й їй взагалі ваша приблуда ні до чого.А ви наробили задорого непотребу й тепер сидите в ньому з ненавистю до людей навколо себе, що вони мають клепку в голові й не беруть виробництво місцевого "кулібіна". Гидко читати про "тупих українців" від людини з поганим бізнес планом. Ну й на кінець - берете все за кордоном, збираєте й подаєте, як вітчизняний виріб, ще й не зрозуміло, південнокорейська там начинка, чи теж китайська, а китайці можуть й таке, тим більше, що, як ви самі й зізналися, купуєте все одно в них. ГеннадийUA

Повідомлень: 267 З нами з: 01.04.14 Подякував: 13 раз. Подякували: 66 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 11548115491155011551 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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