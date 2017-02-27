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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 20 лип, 2024 06:07
Yuri_61 написав:
якщо я не правий, то прокукарікаю три рази і похлопаю себе по бокам. вишлю відео.
чого я такий впевнений на 1000%, бо сьогодні НБУ повів себе незвичайно. Під кінець торгів, та ще в п"ятницю курс долара як огламешний впав.
Це знаменний сигнал ринку: всьо, батєнькі, погралися в дорогий доляр, і досить. В теплі долини тепер на рік вперед.
Розкусив я відразу, ось такий намір пана Пишного.
А чому на рік запитаєте. Відповім, а щоб хом"яки, які затарилися дорогим доларом протягом року продали банкам, а відповідно НБУ ці свої доларові заначки задешево, наприклад по курсу 34, не дивуйтесь.
Сильний хід буде. Браво, банкіри.
Якщо прогноз справдиться і далі протягом року лише вниз, або хоча б не вище 42 буде, - то я б казав видати медаль "Головний Гуру форуму"!
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Додано: Суб 20 лип, 2024 06:19
Успіх То виходить, що Вам ще на рік можна гривнедепо розмістити...
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Додано: Суб 20 лип, 2024 06:51
Василь-Рівне написав: Visky написав:
Я от принципово не купую китай, як шкідливий, токсичний, ненадійний, недовговічний
По перше - КУПУЄТЕ !!! І батьки Ваші купують просто напевне Ви про це не знаєте, бо якщо стоїть на блендері зроблено в Німеччині і ціна в два рази ніжча ніж на Бош то це Китай, як це робиться міг би розказати але знову це не тема гілки і офтоп, по -друге Китай не є шкідливим, не є неякісним, не є токсичним - весь світ там купує і США, і Німеччина, і Японія - напевне не самі дурні нації на Землі, вірно? Інша справа, шо тупорилі українці не хочуть купувати якісний товар - тому імпортери завозять сюди дешеве китайське лайно от для цих тупорилих українців, бо попит породжує пропозицію і ми повертаємось до початку нашої розмови - я припиняю робити якісне і почну завозити лайно та заробляти гроші, бо тупорилі українці так хочуть не я хочу,а вони- от і весь маркетинг !!! Почав виробляти ББЖ для роутерів щоб у тупорилих українців був інтернет у блекаут - якісні з потрібним вольтажем, з потрібним амперметражем, вилизую їх щоб був хоч якийсь захист, запобіжники, компоную кабелями з дротами товщиною не в людську волосинку як у дешмана, а нормальні і якісні і от коли навезуть китайського лайна я прогорю, бо тупорилі українці куплять лайно, а потім читаємо загорілась квартира, балкон, будинок. Чому прогорю бо купую тайванські і південнокорейські комплектуючі у посердників тих же китайців, бо байера в південній Кореї я знайти не можу, а поїхати туди на виставку і підписати угоди з виробниками теж не можу по зрозумілих причина, тому буду неконкурентний перед лайном, але поки відключення ще щось вироблю і продам, бо ще не вистачає китайського лайна, але протягом місяця навезуть і я зі своєю якістю і тупорилими українцями буду знову в дупі і припиню виробляти якісне і почну як всі також возити лайно дякуючи "мудрому українському наріду"
Ви стереотипно і хибно стверджуєте те, чого не знаєте. А ні по перше, а ні по 10те батьки вже нічого крім прод.харчування не купують. Я ж шмат життя займався імпортною побут.технікою і одягом, й добре розбираюся у складових китайської продукції, євро-брендовим виробництвом там і поділом на якість. Для краткості писав про дешеву, неякісну і саме токсичну продукцію, про яку, як виявилося, ви не знаєте. І акцент був на ворожості. Тож раджу не бути таким самовпевненим в тому чого не знаєте і не оперувати переважно стереотипами й узагальненнями та вважати інших якщо не дурниками, то неосвідченими, як зокрема мене, зі ступенем ктн.
Тут ще питання про ваш ринок збуту, цільову і регіональну аудиторію. Є заможні українці і середній клас, який зазвичай не купує в інтернеті, ринках та ФОПівських магазинчиках, тобто не гониться за дешевим. Але як він повірить в якість вашої продукції, особливо якщо но-бренд та схожа на самопал, не знаю яка у вас?
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Додано: Суб 20 лип, 2024 07:52
Василь-Рівне написав: Realist написав:
Якщо товар який ви виготовляєте повністю складається із комплектуючих/сировини вироблених в Україні, то скоро ви будете конкурувати по ціні із китайцями.
Якщо ж ви просто робите якісну збірку із іноземних комплектуючих/сировини, то без продаж (маркетингу) ви будете і далі скаржитись на "тупих українців" які купують дешеве.
Українська сировина неякісна принаймні в моєму виробництві, тому купую південнокорейську, Ваші поради щодо маркетингу викликають в мене гомерчиний сміх, мені дивно це чути від людини яка все життя у продажах, щодо українців 80% безнадійно тупих, чули так українську мульку : чому бідний - бо дурний, чому дурний бо бідний це про нас дуже влучно сказано, це ми обрали владу яка привела до повномасштабної війни бо їм потрібно було красти на будівництві доріг, а не виробляти ракети, про це можна писати довго і багато але це офтоп, а надувати щоки і вважати себе самої розумною нацією це просто смішно - результат нашого розуму за вікном під дирчання генератора і це в ліпшому випадку
Visky написав:
Я от принципово не купую китай, як шкідливий, токсичний, ненадійний, недовговічний
Почав виробляти ББЖ для роутерів щоб у тупорилих українців був інтернет у блекаут - якісні з потрібним вольтажем, з потрібним амперметражем, вилизую їх щоб був хоч якийсь захист, запобіжники
Людина почала паяти нікому непотрібну річ й здивована, що ця цяця по ціні звичайного побутового ББЖ у мирні часи, нікому не потрібна. Поясню чому. Як економ варіант, роутер заживлюють при відключенні, це не споживач першої категорії, який не може п'ять хвилин постояти без напруги, а потім, коли роутер вже не від мережі, то навіщо ваш амперметраж? Там і вольтаж більше більше для краси, але ви просто закуповуєте "все в одному". Так само в цьому випадку й запобіжники не потрібні. Варіант два - людина поставила інвертор з гарними акумуляторами на всю квартиру й їй взагалі ваша приблуда ні до чого.
А ви наробили задорого непотребу й тепер сидите в ньому з ненавистю до людей навколо себе, що вони мають клепку в голові й не беруть виробництво місцевого "кулібіна". Гидко читати про "тупих українців" від людини з поганим бізнес планом. Ну й на кінець - берете все за кордоном, збираєте й подаєте, як вітчизняний виріб, ще й не зрозуміло, південнокорейська там начинка, чи теж китайська, а китайці можуть й таке, тим більше, що, як ви самі й зізналися, купуєте все одно в них.
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