Yuri_61 написав:якщо я не правий, то прокукарікаю три рази і похлопаю себе по бокам. вишлю відео. чого я такий впевнений на 1000%, бо сьогодні НБУ повів себе незвичайно. Під кінець торгів, та ще в п"ятницю курс долара як огламешний впав. Це знаменний сигнал ринку: всьо, батєнькі, погралися в дорогий доляр, і досить. В теплі долини тепер на рік вперед. Розкусив я відразу, ось такий намір пана Пишного. А чому на рік запитаєте. Відповім, а щоб хом"яки, які затарилися дорогим доларом протягом року продали банкам, а відповідно НБУ ці свої доларові заначки задешево, наприклад по курсу 34, не дивуйтесь. Сильний хід буде. Браво, банкіри.
Якщо прогноз справдиться і далі протягом року лише вниз, або хоча б не вище 42 буде, - то я б казав видати медаль "Головний Гуру форуму"!
Visky написав:Я от принципово не купую китай, як шкідливий, токсичний, ненадійний, недовговічний
По перше - КУПУЄТЕ !!! І батьки Ваші купують просто напевне Ви про це не знаєте, бо якщо стоїть на блендері зроблено в Німеччині і ціна в два рази ніжча ніж на Бош то це Китай, як це робиться міг би розказати але знову це не тема гілки і офтоп, по -друге Китай не є шкідливим, не є неякісним, не є токсичним - весь світ там купує і США, і Німеччина, і Японія - напевне не самі дурні нації на Землі, вірно? Інша справа, шо тупорилі українці не хочуть купувати якісний товар - тому імпортери завозять сюди дешеве китайське лайно от для цих тупорилих українців, бо попит породжує пропозицію і ми повертаємось до початку нашої розмови - я припиняю робити якісне і почну завозити лайно та заробляти гроші, бо тупорилі українці так хочуть не я хочу,а вони- от і весь маркетинг !!! Почав виробляти ББЖ для роутерів щоб у тупорилих українців був інтернет у блекаут - якісні з потрібним вольтажем, з потрібним амперметражем, вилизую їх щоб був хоч якийсь захист, запобіжники, компоную кабелями з дротами товщиною не в людську волосинку як у дешмана, а нормальні і якісні і от коли навезуть китайського лайна я прогорю, бо тупорилі українці куплять лайно, а потім читаємо загорілась квартира, балкон, будинок. Чому прогорю бо купую тайванські і південнокорейські комплектуючі у посердників тих же китайців, бо байера в південній Кореї я знайти не можу, а поїхати туди на виставку і підписати угоди з виробниками теж не можу по зрозумілих причина, тому буду неконкурентний перед лайном, але поки відключення ще щось вироблю і продам, бо ще не вистачає китайського лайна, але протягом місяця навезуть і я зі своєю якістю і тупорилими українцями буду знову в дупі і припиню виробляти якісне і почну як всі також возити лайно дякуючи "мудрому українському наріду"
Ви стереотипно і хибно стверджуєте те, чого не знаєте. А ні по перше, а ні по 10те батьки вже нічого крім прод.харчування не купують. Я ж шмат життя займався імпортною побут.технікою і одягом, й добре розбираюся у складових китайської продукції, євро-брендовим виробництвом там і поділом на якість. Для краткості писав про дешеву, неякісну і саме токсичну продукцію, про яку, як виявилося, ви не знаєте. І акцент був на ворожості. Тож раджу не бути таким самовпевненим в тому чого не знаєте і не оперувати переважно стереотипами й узагальненнями та вважати інших якщо не дурниками, то неосвідченими, як зокрема мене, зі ступенем ктн. Тут ще питання про ваш ринок збуту, цільову і регіональну аудиторію. Є заможні українці і середній клас, який зазвичай не купує в інтернеті, ринках та ФОПівських магазинчиках, тобто не гониться за дешевим. Але як він повірить в якість вашої продукції, особливо якщо но-бренд та схожа на самопал, не знаю яка у вас?
Realist написав:Якщо товар який ви виготовляєте повністю складається із комплектуючих/сировини вироблених в Україні, то скоро ви будете конкурувати по ціні із китайцями. Якщо ж ви просто робите якісну збірку із іноземних комплектуючих/сировини, то без продаж (маркетингу) ви будете і далі скаржитись на "тупих українців" які купують дешеве.
Українська сировина неякісна принаймні в моєму виробництві, тому купую південнокорейську, Ваші поради щодо маркетингу викликають в мене гомерчиний сміх, мені дивно це чути від людини яка все життя у продажах, щодо українців 80% безнадійно тупих, чули так українську мульку : чому бідний - бо дурний, чому дурний бо бідний це про нас дуже влучно сказано, це ми обрали владу яка привела до повномасштабної війни бо їм потрібно було красти на будівництві доріг, а не виробляти ракети, про це можна писати довго і багато але це офтоп, а надувати щоки і вважати себе самої розумною нацією це просто смішно - результат нашого розуму за вікном під дирчання генератора і це в ліпшому випадку
Visky написав:Я от принципово не купую китай, як шкідливий, токсичний, ненадійний, недовговічний
Почав виробляти ББЖ для роутерів щоб у тупорилих українців був інтернет у блекаут - якісні з потрібним вольтажем, з потрібним амперметражем, вилизую їх щоб був хоч якийсь захист, запобіжники
Людина почала паяти нікому непотрібну річ й здивована, що ця цяця по ціні звичайного побутового ББЖ у мирні часи, нікому не потрібна. Поясню чому. Як економ варіант, роутер заживлюють при відключенні, це не споживач першої категорії, який не може п'ять хвилин постояти без напруги, а потім, коли роутер вже не від мережі, то навіщо ваш амперметраж? Там і вольтаж більше більше для краси, але ви просто закуповуєте "все в одному". Так само в цьому випадку й запобіжники не потрібні. Варіант два - людина поставила інвертор з гарними акумуляторами на всю квартиру й їй взагалі ваша приблуда ні до чого. А ви наробили задорого непотребу й тепер сидите в ньому з ненавистю до людей навколо себе, що вони мають клепку в голові й не беруть виробництво місцевого "кулібіна". Гидко читати про "тупих українців" від людини з поганим бізнес планом. Ну й на кінець - берете все за кордоном, збираєте й подаєте, як вітчизняний виріб, ще й не зрозуміло, південнокорейська там начинка, чи теж китайська, а китайці можуть й таке, тим більше, що, як ви самі й зізналися, купуєте все одно в них.
ГеннадийUA Дуже дякую Вам і всім іншим диванним бізнесменам за поради як мені будувати бізнес і маркетингову стратегію, мене дуже тішать ті, які в своєму житті навіть будки собачої не побудували, але вчать інших як будувати бізнес і тупо та агресивно оцінюють якість моєї продукції якої в очі не бачили, іншими словом ніж тупорилість я це назвати не можу.. Я просто лишній раз переконуюсь про те що писав про тупорилих українців, ім'я їм легіон і навіть на фінансовому форумі їх тьма, тому замовкаю, просиджувачі диванів це не моя аудиторія я буду там де мені дякують а не обливають брудом.І ще зарубайте собі на носі зараз ніхто нічого не паяє, я розумію, що Ви застрягли в минулому тисячолітті, тому наголошую паяють зараз роботи, а всі решта просто складають грамотно підбираючи комплектуючі, там де паяють, то не виробництво це штучні вироби під певні завдання і не більше того отак зараз паяють на фото внизу
Visky написав:батьки вже нічого крім прод.харчування не купують.
Мені шкода Ваших батьків що вони ходять без трусів, носків, взуття, гумових чобіт, не купують кришки для консервації, сітки для сушки риби, ножів, ножниць, замків, голок ниток - можна писати до вечора чого, але більше всього вражає що ктн цього не розуміє, що його батьки таки сидять на всьому китайському, це лишній раз характеризує якість як наших ктн-ів так і в цілому науки, я пам'ятаю як 90-і заплатив кошти за комп'ютерні курси в одному з рівненських університетів, так потім викладач просив мене розказати як правильно робити мережі на базі тісіпі протоколів, бо виявляється цей "науківець" ні в зуб ногою і може вчити лише з листочка що йому там написали, а я самотужки це все розгріб і хотів отримати більше знань - ага отримав, якраз, лише папірчик що мене нібито чомусь там навчили тупорилі українські викладачі. P.S. І наостанок - лише представники тупорилої нації будуть хейтити на форумах свого національного виробника який під час страшної війни відкриває другий бізнес - в жодній цивілізовній країні таке неможливе, тому ми ЗАСЛУЖЕНО маємо ту ситуацію яка за вікном
Головою треба тобі думати. По-перше, стаття від 16 березня 2024 року до прильотів по енергетичній інфраструктурі. По-друге. Виробництво електроенергії в Україні до війни становило близько 155 млрд. кВт. год на рік. Тобто 2 млрд. кВт. год експорту за більше ніж 2 роки - це менше ніж 0.7% довоєнного виробництва. Лише людина з гуманітарною освітою, що неналежним чином вчила фізику в школі не можи зрозуміти, що експортувалися якісь небаланси, які утворилися внаслідок пошкодження регулюючих потужностей. По-третє. 2 мільярди кВт.год. ексорту небалансів по 0.05-0.07 євро коштує десь 100 млн. євро за 2 роки. Така сума не вплине жодним чином на куср долара. Так навіщо про таке писати на валютній гілці????
Вы делаете электро и ручной инструмент и расходники к нему, бытовую технику, зубные щетки, электрогенераторы и блоки питания (зарядные станции), солнечные панели и ветрогенераторы, газовые баллоны и редукторы к ним, газовые конфорки и обогреватели, да те же соединительные провода с различными коннекторами и переходники (то, что востребовано сейчас!)? "КУда ни плюнь" - всюду кЕтай, хорошо ЕСЛИ заводской, а не подделка! Купил недавно зарядное устройство для аккумулятора - хоть и сделано в Украине, НО из китайских деталей и комплектующих, БЕЗ возможности что изменить-доработать "по просьбе трудящихся" (потребителей т.е.); сверла "бош" - и те кЕтай, напр.!.. А ЕСЛИ делаете что качественно нужное и ходовое у себя в Ривном - то нужно еще и в рекламу вкладываться, тем более, с учетом что качественный товар - НЕ часто довольному потребителю нужно менять, бежать к Вам покупать новый на замену.
(СОРРИ за оффтоп, выходной же день!) ПРЕЖДЕ ВСЕГО (дочитав комменты до этой страницы): "С таким настроением - слона НЕ продать!" (перефразирую малехо старый анекдот, чтобы НЕ "тыкать").
Так вот, о маркетинге с позиции покупателя: ЗАЧЕМ покупать блок питания к роутеру, а остальное - от свечки-газового балона запитывать?!
Погуглил что есть на рынке по-мощнее, чтобы и на лампочку с ноутом и телефоном, и на холодильник хватило. В фаворитах - экофлоу и блю... (чего-то там); отзывы - в целом положительные, с 2022-го -- активно продаются... НО и цены выросли (в т.ч., и за счет роста цен на кЕтайские же комплектующие). Погуглил тщательнее. Нашел пару еще кустарных аналогов по АНАЛОГИЧНОЙ цене НО ЯВНО в корпусе из-под процессора начала 2000-ых (у самого такой - валяется); КРОМЕ того, ЕЩЕ 2-3 -- тоже явных "самопала" в кЕтайском корпусе И "дикими" дисплеями, на которых еще надо догадаться что за инфа, да и та - НЕ полная как для источника питания длительного пользования в непредсказуемых условиях эксплуатации. О том, что там внутри качественные ю/корейские и тайванские НОВЫЕ детали И аккумуляторы - НИ слова в тех. характеристиках товара, описание - без особых подробностей. Будучи наслышан об использовании и продаже кЕтайцами б/у микросхем, радиодеталей, особенно ...железофосфатных аккумуляторов - решил взять все же брендовый девайс.
Провода с коннекторами и переходники: почитав в отзывах о проводах "с волосину", заказал на брендовом маркетплейсе с доставкой в ближайший их пункт несколько с нужными мне разъемами и максимальной длиной, "с запасом" по мощности: на 60/65 и 100 вт. Ноут - тянут, не говоря о роутере. Допуская : ( качество проводов (по крайней мере, проверил магнитом, чтобы провода НЕ оказались железными, лишь омедненными) и разъемов - купил сразу и "в запас". Купил и нужные переходники под имеющиеся разъемы пониженного напряжения. Все - кЕтай, так как других на рынке не нашел.
ТАК ЧТО, как писали здесь (перефразировав) - треба НЕ тільки вміти готувати, але й вміти подавати (продавати, тобто).
НАДЕЮСЬ, мои практические комменты "диванного эксперта" помогут Вам "БЕЗ ОБИД" реально оценить ситуацию и найти НЕ только свою нишу национального производителя, НО и продавца пользующегося спросом товара! Успешных продаж.
Миша-клиент Ви просто олігарх, а ми, пересічні, купуємо інвертори з правильним сінусом + літійзалізофосфатні акуми з BMS що в рази дешевше і ефективніше. Щодо вміння продавати ... на яких маркетплейсах Ви в першій тисячі найкращих сейлерів в Україні і маєте відповідні нагороди від них? Чому питаю ... міркую, що неважко здогадатися ...