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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11549115501155111552

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 81
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
5%
4
40,50-41,00
25%
20
41,00-41,50
30%
24
41,50-42,00
20%
16
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
2%
2
Більше 43,00
9%
7
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 13:18

  Василь-Рівне написав:ГеннадийUA Дуже дякую Вам і всім іншим диванним бізнесменам за поради як мені будувати бізнес і маркетингову стратегію, мене дуже тішать ті, які в своєму житті навіть будки собачої не побудували, але вчать інших як будувати бізнес і тупо та агресивно оцінюють якість моєї продукції якої в очі не бачили, іншими словом ніж тупорилість я це назвати не можу.. Я просто лишній раз переконуюсь про те що писав про тупорилих українців, ім'я їм легіон і навіть на фінансовому форумі їх тьма, тому замовкаю, просиджувачі диванів це не моя аудиторія я буду там де мені дякують а не обливають брудом.І ще зарубайте собі на носі зараз ніхто нічого не паяє, я розумію, що Ви застрягли в минулому тисячолітті, тому наголошую паяють зараз роботи, а всі решта просто складають грамотно підбираючи комплектуючі, там де паяють, то не виробництво це штучні вироби під певні завдання і не більше того отак зараз паяють на фото внизу
  Visky написав:батьки вже нічого крім прод.харчування не купують.

Мені шкода Ваших батьків що вони ходять без трусів, носків, взуття, гумових чобіт, не купують кришки для консервації, сітки для сушки риби, ножів, ножниць, замків, голок ниток - можна писати до вечора чого, але більше всього вражає що ктн цього не розуміє, що його батьки таки сидять на всьому китайському, це лишній раз характеризує якість як наших ктн-ів так і в цілому науки, я пам'ятаю як 90-і заплатив кошти за комп'ютерні курси в одному з рівненських університетів, так потім викладач просив мене розказати як правильно робити мережі на базі тісіпі протоколів, бо виявляється цей "науківець" ні в зуб ногою і може вчити лише з листочка що йому там написали, а я самотужки це все розгріб і хотів отримати більше знань - ага отримав, якраз, лише папірчик що мене нібито чомусь там навчили тупорилі українські викладачі.
P.S. І наостанок - лише представники тупорилої нації будуть хейтити на форумах свого національного виробника який під час страшної війни відкриває другий бізнес - в жодній цивілізовній країні таке неможливе, тому ми ЗАСЛУЖЕНО маємо ту ситуацію яка за вікном :twisted:

Зображення

Вася просто не розуміє, що сам купує все з Китаю, сліпо віруючи, що то Корея, потім збирає (вся праця, це з'єднання роз'ємів), чому ці "лохи" навкруги не ведуться й не розкуповують його "прелесть", яка зовсім непотрібна річ в господарстві. Аж слюні від злоби виприскують, він же "національний виробник", а що там національного, й сам не знає. Він не потребує порад, як "будувати бізнес і маркетингову стратегію", але у нього нічого не виходить й винні всі навкруги, тільки не він.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 14:00

  ГеннадийUA написав:Вася просто не розуміє, що сам купує все з Китаю, сліпо віруючи, що то Корея, потім збирає (вся праця, це з'єднання роз'ємів), чому ці "лохи" навкруги не ведуться й не розкуповують його "прелесть", яка зовсім непотрібна річ в господарстві. Аж слюні від злоби виприскують, він же "національний виробник", а що там національного, й сам не знає. Він не потребує порад, як "будувати бізнес і маркетингову стратегію", але у нього нічого не виходить й винні всі навкруги, тільки не він.

Отче, прости їм, бо не відають, що чинять» (Лк. 23:34)
Василь-Рівне
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