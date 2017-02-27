Василь-Рівне написав:ГеннадийUA Дуже дякую Вам і всім іншим диванним бізнесменам за поради як мені будувати бізнес і маркетингову стратегію, мене дуже тішать ті, які в своєму житті навіть будки собачої не побудували, але вчать інших як будувати бізнес і тупо та агресивно оцінюють якість моєї продукції якої в очі не бачили, іншими словом ніж тупорилість я це назвати не можу.. Я просто лишній раз переконуюсь про те що писав про тупорилих українців, ім'я їм легіон і навіть на фінансовому форумі їх тьма, тому замовкаю, просиджувачі диванів це не моя аудиторія я буду там де мені дякують а не обливають брудом.І ще зарубайте собі на носі зараз ніхто нічого не паяє, я розумію, що Ви застрягли в минулому тисячолітті, тому наголошую паяють зараз роботи, а всі решта просто складають грамотно підбираючи комплектуючі, там де паяють, то не виробництво це штучні вироби під певні завдання і не більше того отак зараз паяють на фото внизу
Visky написав:батьки вже нічого крім прод.харчування не купують.
Мені шкода Ваших батьків що вони ходять без трусів, носків, взуття, гумових чобіт, не купують кришки для консервації, сітки для сушки риби, ножів, ножниць, замків, голок ниток - можна писати до вечора чого, але більше всього вражає що ктн цього не розуміє, що його батьки таки сидять на всьому китайському, це лишній раз характеризує якість як наших ктн-ів так і в цілому науки, я пам'ятаю як 90-і заплатив кошти за комп'ютерні курси в одному з рівненських університетів, так потім викладач просив мене розказати як правильно робити мережі на базі тісіпі протоколів, бо виявляється цей "науківець" ні в зуб ногою і може вчити лише з листочка що йому там написали, а я самотужки це все розгріб і хотів отримати більше знань - ага отримав, якраз, лише папірчик що мене нібито чомусь там навчили тупорилі українські викладачі. P.S. І наостанок - лише представники тупорилої нації будуть хейтити на форумах свого національного виробника який під час страшної війни відкриває другий бізнес - в жодній цивілізовній країні таке неможливе, тому ми ЗАСЛУЖЕНО маємо ту ситуацію яка за вікном
Вася просто не розуміє, що сам купує все з Китаю, сліпо віруючи, що то Корея, потім збирає (вся праця, це з'єднання роз'ємів), чому ці "лохи" навкруги не ведуться й не розкуповують його "прелесть", яка зовсім непотрібна річ в господарстві. Аж слюні від злоби виприскують, він же "національний виробник", а що там національного, й сам не знає. Він не потребує порад, як "будувати бізнес і маркетингову стратегію", але у нього нічого не виходить й винні всі навкруги, тільки не він.
ГеннадийUA написав:Вася просто не розуміє, що сам купує все з Китаю, сліпо віруючи, що то Корея, потім збирає (вся праця, це з'єднання роз'ємів), чому ці "лохи" навкруги не ведуться й не розкуповують його "прелесть", яка зовсім непотрібна річ в господарстві. Аж слюні від злоби виприскують, він же "національний виробник", а що там національного, й сам не знає. Він не потребує порад, як "будувати бізнес і маркетингову стратегію", але у нього нічого не виходить й винні всі навкруги, тільки не він.
Отче, прости їм, бо не відають, що чинять» (Лк. 23:34)
Василь-Рівне написав:ГеннадийUA Дуже дякую Вам і всім іншим диванним бізнесменам за поради як мені будувати бізнес і маркетингову стратегію, мене дуже тішать ті, які в своєму житті навіть будки собачої не побудували, але вчать інших як будувати бізнес і тупо та агресивно оцінюють якість моєї продукції якої в очі не бачили, іншими словом ніж тупорилість я це назвати не можу...
як офтоп вихідного дня.
теж приклад, як буде яке питання з обговорення майже миттєво переходить в особисту лайку... сумно. чому майже ніхто не намагається дискутувати культурно, без оцих провокуючих накидів?..
а з приводу вашої продукції. ми все одно живемо у бідній країні. кількість проданих БМВ каже лише про велике розшарування в суспільстві, а не про його заможність. вже наводив - АТБ дуже показовий приклад. чому вони зараз рітейл №1? - бо їх бізнес-модель найкраще відповідає поточній економічній ситуації.
тому якщо ви намагаєтесь продавати щось середне - то так, треба думати на що робити акцент при продажі. здається саме ви поправляли - головне не виробити, головне продати. треба лише закладати більше зусиль. й все одно ті, хто торгує дешевим, можуть мати більший успіх, докладаючи менше зусиль - така реальність на поточний момент. тому поради про маркетинг - вони не порожні, формат порад - можна змінити
й це до речі, в сегменті B2C. у В2В куплять імпортне, навіть не нове, але все одне більш якісне, ніж вітчизняне. тобто сегмент найбільш дешевого у B2B не такий вже великий.
Олигархи - НЕ шарятся по форумам И по промам, розеткам, эпицентрам (их сайтам) сравнивая, выискивая и читая отзывы прежде чем определиться со своим выбором и купить нужное, тем более, если с февраля 22-го накопилось грн. на счете...
Приклад із життя. Середньостатистичний невеличкий магазин АТБ, де скупляється значна частина пересічних. Кожного тижня купую собі сир, але там, на відміну від Новусів/Сільпо вибір не дуже великий. Є польський, якісний, вже нарізаний, у гарній упаковці, ну і смачний, що тут казати (напр., Кролевский), ціна до 80грн/150грам. І є український (Кама, наприклад) - якість трохи нижча і не нарізаний, але трохи дешевший (70 грн/150грам). Я завжди намагаюся брати український, підтримувати свого виробника. Але чомусь на польські сири дуже часто діє знижка і їх можна взяти за 65грн. Цифри приблизні, до копійок не пам'ятаю. От і виходить, що польські сири: 1) якісніші/смачніші; 2)в кращій упаковці/вже нарізані; 3) ще й дешевші... Ну і що я маю купити? А потім наші виробники будуть мене проклинати і обзивати тупим, але самі не можуть спланувати маркетинг, щоб виграти конкуренцію з імпортним товаром, який ще треба сюди довезти та і зарплати там більші (витрати)
The_Rebel написав:Приклад із життя. Середньостатистичний невеличкий магазин АТБ, де скупляється значна частина пересічних. Кожного тижня купую собі сир, але там, на відміну від Новусів/Сільпо вибір не дуже великий. Є польський, якісний, вже нарізаний, у гарній упаковці, ну і смачний, що тут казати (напр., Кролевский), ціна до 80грн/150грам. І є український (Кама, наприклад) - якість трохи нижча і не нарізаний, але трохи дешевший (70 грн/150грам). Я завжди намагаюся брати український, підтримувати свого виробника. Але чомусь на польські сири дуже часто діє знижка і їх можна взяти за 65грн. Цифри приблизні, до копійок не пам'ятаю. От і виходить, що польські сири: 1) якісніші/смачніші; 2)в кращій упаковці/вже нарізані; 3) ще й дешевші... Ну і що я маю купити? А потім наші виробники будуть мене проклинати і обзивати тупим, але самі не можуть спланувати маркетинг, щоб виграти конкуренцію з імпортним товаром, який ще треба сюди довезти та і зарплати там більші (витрати)
Тут есть очень тонкая грань между поддержкой отечественного производителя и поощрением жопорукого бракодела. Первое даёт развитие, а второе лишает надежды на это самое развитие. Эту грань ищет каждый для себя сам. Я готов немного переплатить для поддержки, но не готов жертвовать качеством. Сыры предпочитаю голландские.
The_Rebel написав:Приклад із життя. Середньостатистичний невеличкий магазин АТБ, де скупляється значна частина пересічних. Кожного тижня купую собі сир, але там, на відміну від Новусів/Сільпо вибір не дуже великий. Є польський, якісний, вже нарізаний, у гарній упаковці, ну і смачний, що тут казати (напр., Кролевский), ціна до 80грн/150грам. І є український (Кама, наприклад) - якість трохи нижча і не нарізаний, але трохи дешевший (70 грн/150грам). Я завжди намагаюся брати український, підтримувати свого виробника. Але чомусь на польські сири дуже часто діє знижка і їх можна взяти за 65грн. Цифри приблизні, до копійок не пам'ятаю. От і виходить, що польські сири: 1) якісніші/смачніші; 2)в кращій упаковці/вже нарізані; 3) ще й дешевші... Ну і що я маю купити? А потім наші виробники будуть мене проклинати і обзивати тупим, але самі не можуть спланувати маркетинг, щоб виграти конкуренцію з імпортним товаром, який ще треба сюди довезти та і зарплати там більші (витрати)
а оскільки ми на валютній гілці, то про ще каже, що більш якісний імпорт більш дешевий? це непряма ознака, що курс штучно утримується нижче, ніж він є дива не буде