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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 15:44
Сибарит написав: Shaman написав:
а оскільки ми на валютній гілці, то про ще каже, що більш якісний імпорт більш дешевий? це непряма ознака, що курс штучно утримується нижче, ніж він є дива не буде
Поскольку речь идёт о пищевых продуктах, это также может быть непрямым признаком того, что кто-то получает конкурентное преимущество за счёт дотаций.
дотації теж можливі. хоча у простих продуктах щось вони їм не дуже допомагають. у більш складних, типу молочних, можливо. але сири лише приклад, по іншим позиціям ситуація та сама.
я чому так часто кажу про це - емісія 2022 року ще до кінця не збалансована, вона досі тисне на курс через надлишкову ліквідність. й нікуди вона не прибирається
звідси всі ці танці з бубном й 3міс депосерт, й доволі високі ставки на депосертифікати. нічого особистого, але фінанси працюють саме так.
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Shaman
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Додано: Нед 21 лип, 2024 15:45
а що там з курсом? в цьому місяці бачимо цікаве ралі. але якщо минулий тиждень ще натякав на конспірологію, то цього тижня наче все зрозуміло.
а саме - клієнти продавали на 1 тижні по 205
млн дол в день, на другому - вже по 215
млн дол. я вже подумав, що ось воно, обіцяне збільшення надходжень від сг експорту
. разом з невеличким зменшенням попиту це призвело до того, що дефіцит операцій клієнтів банків зменшився з 55
млн дол на день до 25
млн дол (цифри трохи округлюю для зручності), а відповідно зменшилися й інтервенції НБУ - зі 130
до 110
млн дол на день.
тому я дивувався що курс все одно потроху йде догори, а стрибок в п'ятницю після 15:00 взагалі був цікавий.
а от на цьому тижні все пішло навпаки - інтервенції НБУ збільшилися до 150
млн дол на день на початку тижня, потім склали по 200
млн дол, а в п'ятницю схоже всі 230-240
млн дол. загалом за тиждень 950
млн дол - більше в цьому році було лише в кінці травня, коли й почалося це зростання курсу.
а причина зростання інтервенцій - потреба клієнтів банків 15-16 числа дефіцит склав 70
млн дол, а 17-18 - 130
млн дол (див показники початку місяця). й причина зростання дефіциту в середині тижня - це зменшення продажу клієнтами 17-18 до 160
млн дол (це суттєво, прям по мантрі - експортери притримують валюту
) даних за 19 ще немає, а було б цікаво, бо в п'ятницю стався поки розворот руху курсу.
якось так
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 21 лип, 2024 16:27, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 21 лип, 2024 15:48
Сибарит написав: Shaman написав:
а оскільки ми на валютній гілці, то про ще каже, що більш якісний імпорт більш дешевий? це непряма ознака, що курс штучно утримується нижче, ніж він є дива не буде
Поскольку речь идёт о пищевых продуктах, это также может быть непрямым признаком того, что кто-то получает конкурентное преимущество за счёт дотаций.
Ще плюс податкові пільги, а також пальне зі зниженими ставками акцизного збору.
Пільгові кредити і частенько просто гранти.
До чого тут девальвація, коли мінімальна з.п. "там" під 10 євро за годину! а не 40 с копійками гривень((((
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Додано: Нед 21 лип, 2024 15:51
Наш платёжные баланс -13 млрд
Фактически мы банкрот
А они о 37 пишут
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