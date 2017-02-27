RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11550115511155211553

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 83
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
5%
4
40,50-41,00
24%
20
41,00-41,50
29%
24
41,50-42,00
20%
17
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
2%
2
Більше 43,00
10%
8
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 15:44

  Сибарит написав:
  Shaman написав:а оскільки ми на валютній гілці, то про ще каже, що більш якісний імпорт більш дешевий? це непряма ознака, що курс штучно утримується нижче, ніж він є дива не буде

Поскольку речь идёт о пищевых продуктах, это также может быть непрямым признаком того, что кто-то получает конкурентное преимущество за счёт дотаций.

дотації теж можливі. хоча у простих продуктах щось вони їм не дуже допомагають. у більш складних, типу молочних, можливо. але сири лише приклад, по іншим позиціям ситуація та сама.

я чому так часто кажу про це - емісія 2022 року ще до кінця не збалансована, вона досі тисне на курс через надлишкову ліквідність. й нікуди вона не прибирається ;) звідси всі ці танці з бубном й 3міс депосерт, й доволі високі ставки на депосертифікати. нічого особистого, але фінанси працюють саме так.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6402
З нами з: 29.09.19
Подякував: 619 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 15:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а що там з курсом? в цьому місяці бачимо цікаве ралі. але якщо минулий тиждень ще натякав на конспірологію, то цього тижня наче все зрозуміло.

а саме - клієнти продавали на 1 тижні по 205 млн дол в день, на другому - вже по 215 млн дол. я вже подумав, що ось воно, обіцяне збільшення надходжень від сг експорту :oops: . разом з невеличким зменшенням попиту це призвело до того, що дефіцит операцій клієнтів банків зменшився з 55 млн дол на день до 25 млн дол (цифри трохи округлюю для зручності), а відповідно зменшилися й інтервенції НБУ - зі 130 до 110 млн дол на день.

тому я дивувався що курс все одно потроху йде догори, а стрибок в п'ятницю після 15:00 взагалі був цікавий.

а от на цьому тижні все пішло навпаки - інтервенції НБУ збільшилися до 150 млн дол на день на початку тижня, потім склали по 200 млн дол, а в п'ятницю схоже всі 230-240 млн дол. загалом за тиждень 950 млн дол - більше в цьому році було лише в кінці травня, коли й почалося це зростання курсу.

а причина зростання інтервенцій - потреба клієнтів банків 15-16 числа дефіцит склав 70 млн дол, а 17-18 - 130 млн дол (див показники початку місяця). й причина зростання дефіциту в середині тижня - це зменшення продажу клієнтами 17-18 до 160 млн дол (це суттєво, прям по мантрі - експортери притримують валюту :shock: ) даних за 19 ще немає, а було б цікаво, бо в п'ятницю стався поки розворот руху курсу.

якось так 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 21 лип, 2024 16:27, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6402
З нами з: 29.09.19
Подякував: 619 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 15:48

  Сибарит написав:
  Shaman написав:а оскільки ми на валютній гілці, то про ще каже, що більш якісний імпорт більш дешевий? це непряма ознака, що курс штучно утримується нижче, ніж він є дива не буде

Поскольку речь идёт о пищевых продуктах, это также может быть непрямым признаком того, что кто-то получает конкурентное преимущество за счёт дотаций.

Ще плюс податкові пільги, а також пальне зі зниженими ставками акцизного збору.
Пільгові кредити і частенько просто гранти.
До чого тут девальвація, коли мінімальна з.п. "там" під 10 євро за годину! а не 40 с копійками гривень((((
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13282
З нами з: 30.12.09
Подякував: 697 раз.
Подякували: 3843 раз.
 
Профіль
4
5
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 18:11

Хоч сам я ще на фронті, але...

  sergikkc007 написав:Успіх То виходить, що Вам ще на рік можна гривнедепо розмістити...

Дурних нема!©
(і так хочеться дописати - "всіх забрали вже на фронт...") :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6580
З нами з: 18.03.21
Подякував: 223 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 18:19

Навіть, протягом півроку - це вже буде перемога!

  Yuri_61 написав:ну що, з понеділка на південь на 38

Якщо, навіть, до нового 2025року курс не перетне вище 42 - я особисто тут буду неодноразово просити модерацію, щоб видала Вам медаль!!!🔥🔥🔥
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6580
З нами з: 18.03.21
Подякував: 223 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 18:24

Успіх


Якщо, навіть, до нового 2025року курс не перетне вище 42 - я особисто тут буду неодноразово просити модерацію, щоб видала Вам медаль!!!🔥🔥🔥


Значить профіт лише тобі і муху (по копита в овгз), а медалі зі спільного бюджету . :mrgreen:
Hotab
 
Повідомлень: 12723
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2255 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 18:29

  Yuri_61 написав:Запам"ятайте сьогоднішній день, 19.07.2024 - це день, коли (ось нарешті!) за сім останніх місяців змінився (о, нарешті!) глобальний висхідний тренд курса долара і тепер хутко, або не дуже, до грудня 2024 курс долара на +- 38 грн
О НАРЕШТІ!!!

А де смайлік, щоб було зрозуміло що це жарт?
oleg49
 
Повідомлень: 459
З нами з: 22.10.10
Подякував: 76 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11550115511155211553
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3434, 3435, 3436
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34359 37009415
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лип, 2024 23:42
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195, 196, 197
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1965 13272215
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2024 13:42
flysoulfly
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23205952
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3402)
21.07.2024 16:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.