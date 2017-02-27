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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11550115511155211553

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 84
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
5%
4
40,50-41,00
24%
20
41,00-41,50
29%
24
41,50-42,00
21%
18
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
2%
2
Більше 43,00
10%
8
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 15:44

  Сибарит написав:
  Shaman написав:а оскільки ми на валютній гілці, то про ще каже, що більш якісний імпорт більш дешевий? це непряма ознака, що курс штучно утримується нижче, ніж він є дива не буде

Поскольку речь идёт о пищевых продуктах, это также может быть непрямым признаком того, что кто-то получает конкурентное преимущество за счёт дотаций.

дотації теж можливі. хоча у простих продуктах щось вони їм не дуже допомагають. у більш складних, типу молочних, можливо. але сири лише приклад, по іншим позиціям ситуація та сама.

я чому так часто кажу про це - емісія 2022 року ще до кінця не збалансована, вона досі тисне на курс через надлишкову ліквідність. й нікуди вона не прибирається ;) звідси всі ці танці з бубном й 3міс депосерт, й доволі високі ставки на депосертифікати. нічого особистого, але фінанси працюють саме так.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 15:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а що там з курсом? в цьому місяці бачимо цікаве ралі. але якщо минулий тиждень ще натякав на конспірологію, то цього тижня наче все зрозуміло.

а саме - клієнти продавали на 1 тижні по 205 млн дол в день, на другому - вже по 215 млн дол. я вже подумав, що ось воно, обіцяне збільшення надходжень від сг експорту :oops: . разом з невеличким зменшенням попиту це призвело до того, що дефіцит операцій клієнтів банків зменшився з 55 млн дол на день до 25 млн дол (цифри трохи округлюю для зручності), а відповідно зменшилися й інтервенції НБУ - зі 130 до 110 млн дол на день.

тому я дивувався що курс все одно потроху йде догори, а стрибок в п'ятницю після 15:00 взагалі був цікавий.

а от на цьому тижні все пішло навпаки - інтервенції НБУ збільшилися до 150 млн дол на день на початку тижня, потім склали по 200 млн дол, а в п'ятницю схоже всі 230-240 млн дол. загалом за тиждень 950 млн дол - більше в цьому році було лише в кінці травня, коли й почалося це зростання курсу.

а причина зростання інтервенцій - потреба клієнтів банків 15-16 числа дефіцит склав 70 млн дол, а 17-18 - 130 млн дол (див показники початку місяця). й причина зростання дефіциту в середині тижня - це зменшення продажу клієнтами 17-18 до 160 млн дол (це суттєво, прям по мантрі - експортери притримують валюту :shock: ) даних за 19 ще немає, а було б цікаво, бо в п'ятницю стався поки розворот руху курсу.

якось так 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 21 лип, 2024 16:27, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 15:48

  Сибарит написав:
  Shaman написав:а оскільки ми на валютній гілці, то про ще каже, що більш якісний імпорт більш дешевий? це непряма ознака, що курс штучно утримується нижче, ніж він є дива не буде

Поскольку речь идёт о пищевых продуктах, это также может быть непрямым признаком того, что кто-то получает конкурентное преимущество за счёт дотаций.

Ще плюс податкові пільги, а також пальне зі зниженими ставками акцизного збору.
Пільгові кредити і частенько просто гранти.
До чого тут девальвація, коли мінімальна з.п. "там" під 10 євро за годину! а не 40 с копійками гривень((((
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 18:11

Хоч сам я ще на фронті, але...

  sergikkc007 написав:Успіх То виходить, що Вам ще на рік можна гривнедепо розмістити...

Дурних нема!©
(і так хочеться дописати - "всіх забрали вже на фронт...") :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 18:19

Навіть, протягом півроку - це вже буде перемога!

  Yuri_61 написав:ну що, з понеділка на південь на 38

Якщо, навіть, до нового 2025року курс не перетне вище 42 - я особисто тут буду неодноразово просити модерацію, щоб видала Вам медаль!!!🔥🔥🔥
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 18:24

Успіх


Якщо, навіть, до нового 2025року курс не перетне вище 42 - я особисто тут буду неодноразово просити модерацію, щоб видала Вам медаль!!!🔥🔥🔥


Значить профіт лише тобі і муху (по копита в овгз), а медалі зі спільного бюджету . :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 18:29

  Yuri_61 написав:Запам"ятайте сьогоднішній день, 19.07.2024 - це день, коли (ось нарешті!) за сім останніх місяців змінився (о, нарешті!) глобальний висхідний тренд курса долара і тепер хутко, або не дуже, до грудня 2024 курс долара на +- 38 грн
О НАРЕШТІ!!!

А де смайлік, щоб було зрозуміло що це жарт?
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 19:22

  Shaman написав:а що там з курсом? в цьому місяці бачимо цікаве ралі. але якщо минулий тиждень ще натякав на конспірологію, то цього тижня наче все зрозуміло.

а саме - клієнти продавали на 1 тижні по 205 млн дол в день, на другому - вже по 215 млн дол. я вже подумав, що ось воно, обіцяне збільшення надходжень від сг експорту :oops: . разом з невеличким зменшенням попиту це призвело до того, що дефіцит операцій клієнтів банків зменшився з 55 млн дол на день до 25 млн дол (цифри трохи округлюю для зручності), а відповідно зменшилися й інтервенції НБУ - зі 130 до 110 млн дол на день.

тому я дивувався що курс все одно потроху йде догори, а стрибок в п'ятницю після 15:00 взагалі був цікавий.

а от на цьому тижні все пішло навпаки - інтервенції НБУ збільшилися до 150 млн дол на день на початку тижня, потім склали по 200 млн дол, а в п'ятницю схоже всі 230-240 млн дол. загалом за тиждень 950 млн дол - більше в цьому році було лише в кінці травня, коли й почалося це зростання курсу.

а причина зростання інтервенцій - потреба клієнтів банків 15-16 числа дефіцит склав 70 млн дол, а 17-18 - 130 млн дол (див показники початку місяця). й причина зростання дефіциту в середині тижня - це зменшення продажу клієнтами 17-18 до 160 млн дол (це суттєво, прям по мантрі - експортери притримують валюту :shock: ) даних за 19 ще немає, а було б цікаво, бо в п'ятницю стався поки розворот руху курсу.

якось так 8)

Додам.
Інтервенції з початку року (29 тижнів) - 16.4 млрд дол.
В 2023р за аналогічний період - 13.6 млрд дол.
Зростання в порівнянні з минулим роком - 17.7%.
Мій прогноз по інтервенціям на кінець 2024р - 34-42 млрд дол. (2023р. - 28.8млрд дол.).
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 19:52

  oleg49 написав:
  Yuri_61 написав:це НБУ так карає валютних спекулянтів непередбачуваністю курсу гривні.
Так, що, панове, навіть не намагайтеся прогнозувати курс гривні, все одно не вгадаєте, бо працюють професіонали по стрижці доларових і гривневих хом`ячків 8)
особисто я це зрозумів після 02.10.2023. НБУ неперевершений у своїй непередбачуваності. Вищий пілотаж.

Не погоджусь, курс дуже передбачуваний). Поступова девальвація гривні "обламала" сподівання тих хто хотів заробити на сезонності курса. Не вийшло. НБУ не став чекати осені і робити різкий девал.
2020, на жаль, був останнім роком коли сезонність працювала.
А 2021 - був особливий, повчальний та прибутковим(для мене)). Влада з весни почала активно, але дуже тихо, виводити гроші (9млрд. дол за 2021 рік) за кордон (дивимось сальдо первинних доході в платіжному балансі https://bank.gov.ua/files/ES/BOP_m.xlsx). А дисбаланс містично усувався зупинкою закупівель газу з початку червня 2021 (що якось дивно зпівпало з появою першої інфи про можливий напад) та вугілля (почали закуповувати тільки з початком опалювального сезону з криками "всьо пропало- замерзнемо"!).

я дивлюсь на ті ж самі цифри в 2021, а висновки трохи інші. чи зовсім інші. так, гроші виводити в 2021 році активно - хто саме питання відкрите.

а от надходження валюти було забезпечене за рахунок сплеску цін на чорні метали. експорт в 2021 зріс через це майже вдвічі порівняно з 2020. може металурги дивіденди й виводили...

а от газ ми не закупали, бо в червні ціна замість впасти почала зростати. в серпні Раша взагалі розв'язала газову війну, й ціна улетіла в космос. тому добре хоч були запаси, закупівлі газу були дуже сильно зменшені.
Shaman
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