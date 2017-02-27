Додано: Нед 21 лип, 2024 15:45

а що там з курсом? в цьому місяці бачимо цікаве ралі. але якщо минулий тиждень ще натякав на конспірологію, то цього тижня наче все зрозуміло.а саме - клієнти продавали на 1 тижні помлн дол в день, на другому - вже помлн дол. я вже подумав, що ось воно, обіцяне збільшення надходжень від сг експорту. разом з невеличким зменшенням попиту це призвело до того, що дефіцит операцій клієнтів банків зменшився змлн дол на день домлн дол (цифри трохи округлюю для зручності), а відповідно зменшилися й інтервенції НБУ - зідомлн дол на день.тому я дивувався що курс все одно потроху йде догори, а стрибок в п'ятницю після 15:00 взагалі був цікавий.а от на цьому тижні все пішло навпаки - інтервенції НБУ збільшилися домлн дол на день на початку тижня, потім склали помлн дол, а в п'ятницю схоже всімлн дол. загалом за тижденьмлн дол - більше в цьому році було лише в кінці травня, коли й почалося це зростання курсу.а причина зростання інтервенцій - потреба клієнтів банків 15-16 числа дефіцит склавмлн дол, а 17-18 -млн дол (див показники початку місяця). й причина зростання дефіциту в середині тижня - це зменшення продажу клієнтами 17-18 домлн дол (це суттєво, прям по мантрі - експортери притримують валюту) даних за 19 ще немає, а було б цікаво, бо в п'ятницю стався поки розворот руху курсу.якось так