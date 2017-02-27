Shaman написав:а оскільки ми на валютній гілці, то про ще каже, що більш якісний імпорт більш дешевий? це непряма ознака, що курс штучно утримується нижче, ніж він є дива не буде
Поскольку речь идёт о пищевых продуктах, это также может быть непрямым признаком того, что кто-то получает конкурентное преимущество за счёт дотаций.
дотації теж можливі. хоча у простих продуктах щось вони їм не дуже допомагають. у більш складних, типу молочних, можливо. але сири лише приклад, по іншим позиціям ситуація та сама.
я чому так часто кажу про це - емісія 2022 року ще до кінця не збалансована, вона досі тисне на курс через надлишкову ліквідність. й нікуди вона не прибирається звідси всі ці танці з бубном й 3міс депосерт, й доволі високі ставки на депосертифікати. нічого особистого, але фінанси працюють саме так.
а що там з курсом? в цьому місяці бачимо цікаве ралі. але якщо минулий тиждень ще натякав на конспірологію, то цього тижня наче все зрозуміло.
а саме - клієнти продавали на 1 тижні по 205 млн дол в день, на другому - вже по 215 млн дол. я вже подумав, що ось воно, обіцяне збільшення надходжень від сг експорту . разом з невеличким зменшенням попиту це призвело до того, що дефіцит операцій клієнтів банків зменшився з 55 млн дол на день до 25 млн дол (цифри трохи округлюю для зручності), а відповідно зменшилися й інтервенції НБУ - зі 130 до 110 млн дол на день.
тому я дивувався що курс все одно потроху йде догори, а стрибок в п'ятницю після 15:00 взагалі був цікавий.
а от на цьому тижні все пішло навпаки - інтервенції НБУ збільшилися до 150 млн дол на день на початку тижня, потім склали по 200 млн дол, а в п'ятницю схоже всі 230-240 млн дол. загалом за тиждень 950 млн дол - більше в цьому році було лише в кінці травня, коли й почалося це зростання курсу.
а причина зростання інтервенцій - потреба клієнтів банків 15-16 числа дефіцит склав 70 млн дол, а 17-18 - 130 млн дол (див показники початку місяця). й причина зростання дефіциту в середині тижня - це зменшення продажу клієнтами 17-18 до 160 млн дол (це суттєво, прям по мантрі - експортери притримують валюту ) даних за 19 ще немає, а було б цікаво, бо в п'ятницю стався поки розворот руху курсу.
якось так
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 21 лип, 2024 16:27, всього редагувалось 2 разів.
Shaman написав:а оскільки ми на валютній гілці, то про ще каже, що більш якісний імпорт більш дешевий? це непряма ознака, що курс штучно утримується нижче, ніж він є дива не буде
Поскольку речь идёт о пищевых продуктах, это также может быть непрямым признаком того, что кто-то получает конкурентное преимущество за счёт дотаций.
Ще плюс податкові пільги, а також пальне зі зниженими ставками акцизного збору. Пільгові кредити і частенько просто гранти. До чого тут девальвація, коли мінімальна з.п. "там" під 10 євро за годину! а не 40 с копійками гривень((((
Yuri_61 написав:Запам"ятайте сьогоднішній день, 19.07.2024 - це день, коли (ось нарешті!) за сім останніх місяців змінився (о, нарешті!) глобальний висхідний тренд курса долара і тепер хутко, або не дуже, до грудня 2024 курс долара на +- 38 грн О НАРЕШТІ!!!
Shaman написав:а що там з курсом? в цьому місяці бачимо цікаве ралі. але якщо минулий тиждень ще натякав на конспірологію, то цього тижня наче все зрозуміло.
а саме - клієнти продавали на 1 тижні по 205 млн дол в день, на другому - вже по 215 млн дол. я вже подумав, що ось воно, обіцяне збільшення надходжень від сг експорту . разом з невеличким зменшенням попиту це призвело до того, що дефіцит операцій клієнтів банків зменшився з 55 млн дол на день до 25 млн дол (цифри трохи округлюю для зручності), а відповідно зменшилися й інтервенції НБУ - зі 130 до 110 млн дол на день.
тому я дивувався що курс все одно потроху йде догори, а стрибок в п'ятницю після 15:00 взагалі був цікавий.
а от на цьому тижні все пішло навпаки - інтервенції НБУ збільшилися до 150 млн дол на день на початку тижня, потім склали по 200 млн дол, а в п'ятницю схоже всі 230-240 млн дол. загалом за тиждень 950 млн дол - більше в цьому році було лише в кінці травня, коли й почалося це зростання курсу.
а причина зростання інтервенцій - потреба клієнтів банків 15-16 числа дефіцит склав 70 млн дол, а 17-18 - 130 млн дол (див показники початку місяця). й причина зростання дефіциту в середині тижня - це зменшення продажу клієнтами 17-18 до 160 млн дол (це суттєво, прям по мантрі - експортери притримують валюту ) даних за 19 ще немає, а було б цікаво, бо в п'ятницю стався поки розворот руху курсу.
якось так
Додам. Інтервенції з початку року (29 тижнів) - 16.4 млрд дол. В 2023р за аналогічний період - 13.6 млрд дол. Зростання в порівнянні з минулим роком - 17.7%. Мій прогноз по інтервенціям на кінець 2024р - 34-42 млрд дол. (2023р. - 28.8млрд дол.).
Yuri_61 написав:це НБУ так карає валютних спекулянтів непередбачуваністю курсу гривні. Так, що, панове, навіть не намагайтеся прогнозувати курс гривні, все одно не вгадаєте, бо працюють професіонали по стрижці доларових і гривневих хом`ячків особисто я це зрозумів після 02.10.2023. НБУ неперевершений у своїй непередбачуваності. Вищий пілотаж.
Не погоджусь, курс дуже передбачуваний). Поступова девальвація гривні "обламала" сподівання тих хто хотів заробити на сезонності курса. Не вийшло. НБУ не став чекати осені і робити різкий девал. 2020, на жаль, був останнім роком коли сезонність працювала. А 2021 - був особливий, повчальний та прибутковим(для мене)). Влада з весни почала активно, але дуже тихо, виводити гроші (9млрд. дол за 2021 рік) за кордон (дивимось сальдо первинних доході в платіжному балансі https://bank.gov.ua/files/ES/BOP_m.xlsx). А дисбаланс містично усувався зупинкою закупівель газу з початку червня 2021 (що якось дивно зпівпало з появою першої інфи про можливий напад) та вугілля (почали закуповувати тільки з початком опалювального сезону з криками "всьо пропало- замерзнемо"!).
я дивлюсь на ті ж самі цифри в 2021, а висновки трохи інші. чи зовсім інші. так, гроші виводити в 2021 році активно - хто саме питання відкрите.
а от надходження валюти було забезпечене за рахунок сплеску цін на чорні метали. експорт в 2021 зріс через це майже вдвічі порівняно з 2020. може металурги дивіденди й виводили...
а от газ ми не закупали, бо в червні ціна замість впасти почала зростати. в серпні Раша взагалі розв'язала газову війну, й ціна улетіла в космос. тому добре хоч були запаси, закупівлі газу були дуже сильно зменшені.