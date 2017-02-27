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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 84
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
5%
4
40,50-41,00
24%
20
41,00-41,50
29%
24
41,50-42,00
21%
18
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
2%
2
Більше 43,00
10%
8
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 21:20

  75stasstas75 написав:Байден оголосив про вихід із президентських перегонів

Так. Який вплив на курс гриавні?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 21:24

  Investor_K написав:
  75stasstas75 написав:Байден оголосив про вихід із президентських перегонів

Так. Який вплив на курс гриавні?

Очiкую рicт доляра
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 22:03

  Investor_K написав:
  75stasstas75 написав:Байден оголосив про вихід із президентських перегонів

Так. Який вплив на курс гриавні?

невизначений. все одно ще можливі різні варіанти...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 22:13

  75stasstas75 написав:
  Investor_K написав:
  75stasstas75 написав:Байден оголосив про вихід із президентських перегонів

Так. Який вплив на курс гриавні?

Очiкую рicт доляра

Якшо і буде, то незначний. Але інтервенції НБУ на наступному тижні перевищать результати тижня, що минає. ІМНО
oleg49
 
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