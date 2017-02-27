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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 лип, 2024 21:20
75stasstas75 написав:
Байден оголосив про вихід із президентських перегонів
Так. Який вплив на курс гриавні?
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Investor_K
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Додано: Нед 21 лип, 2024 21:24
Investor_K написав: 75stasstas75 написав:
Байден оголосив про вихід із президентських перегонів
Так. Який вплив на курс гриавні?
Очiкую рicт доляра
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75stasstas75
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Додано: Нед 21 лип, 2024 22:03
Investor_K написав: 75stasstas75 написав:
Байден оголосив про вихід із президентських перегонів
Так. Який вплив на курс гриавні?
невизначений. все одно ще можливі різні варіанти...
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Додано: Нед 21 лип, 2024 22:13
75stasstas75 написав: Investor_K написав: 75stasstas75 написав:
Байден оголосив про вихід із президентських перегонів
Так. Який вплив на курс гриавні?
Очiкую рicт доляра
Якшо і буде, то незначний. Але інтервенції НБУ на наступному тижні перевищать результати тижня, що минає. ІМНО
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