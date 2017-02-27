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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 лип, 2024 21:20
75stasstas75 написав:
Байден оголосив про вихід із президентських перегонів
Так. Який вплив на курс гриавні?
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Investor_K
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Додано: Нед 21 лип, 2024 21:24
Investor_K написав: 75stasstas75 написав:
Байден оголосив про вихід із президентських перегонів
Так. Який вплив на курс гриавні?
Очiкую рicт доляра
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75stasstas75
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Додано: Нед 21 лип, 2024 22:03
Investor_K написав: 75stasstas75 написав:
Байден оголосив про вихід із президентських перегонів
Так. Який вплив на курс гриавні?
невизначений. все одно ще можливі різні варіанти...
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Додано: Нед 21 лип, 2024 22:13
75stasstas75 написав: Investor_K написав: 75stasstas75 написав:
Байден оголосив про вихід із президентських перегонів
Так. Який вплив на курс гриавні?
Очiкую рicт доляра
Якщо і буде, то незначний. Але інтервенції НБУ на наступному тижні перевищать результати тижня, що минає. ІМНО
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oleg49
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Додано: Нед 21 лип, 2024 23:42
75stasstas75 написав:
Байден оголосив про вихід із президентських перегонів
І вибрав слабеньку, як на мене, Камалу. Хоча по іншому він і не міг поступити, так як вона наступна в списку і не зрадила його (підтримувала до кінця). От хз тоді хто для нас краще. Моя думка така: з Трампом є шанс зупинити війну переговорами. У нього хоч якась харизма є і може щось з того вийде. Крім того він уже пообіцяв, тож не "по-пацанськи" буде виглядати, якщо не зробить цього. З іншого боку, це може бути пусте передвиборче балабольство. Що він досяг переговорами з Кімом минулого разу? А розмов скільки було... Тож якщо війна буде продовжуватися, то краще Камала, тоді допомога може бути більш-менш стабільною, хоч і невеликою, бо з Камали лідер ніякий. А Трамп з Венсом можуть взагалі відмовити Україні у подальшій допомозі, якщо з переговорами нічого не вийде. Наприклад, путін впреться в нездійсненні умови (передачу йому території областей, які він записав у свою конституцію). Ну і є ще 3й варіант, що однопартійці не схвалять вибір Байдена і оберуть більш сильного кандидата (Ньюсома, наприклад)
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The_Rebel
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