Додано: Нед 21 лип, 2024 23:42

75stasstas75 написав: Байден оголосив про вихід із президентських перегонів Байден оголосив про вихід із президентських перегонів

І вибрав слабеньку, як на мене, Камалу. Хоча по іншому він і не міг поступити, так як вона наступна в списку і не зрадила його (підтримувала до кінця). От хз тоді хто для нас краще. Моя думка така: з Трампом є шанс зупинити війну переговорами. У нього хоч якась харизма є і може щось з того вийде. Крім того він уже пообіцяв, тож не "по-пацанськи" буде виглядати, якщо не зробить цього. З іншого боку, це може бути пусте передвиборче балабольство. Що він досяг переговорами з Кімом минулого разу? А розмов скільки було... Тож якщо війна буде продовжуватися, то краще Камала, тоді допомога може бути більш-менш стабільною, хоч і невеликою, бо з Камали лідер ніякий. А Трамп з Венсом можуть взагалі відмовити Україні у подальшій допомозі, якщо з переговорами нічого не вийде. Наприклад, путін впреться в нездійсненні умови (передачу йому території областей, які він записав у свою конституцію). Ну і є ще 3й варіант, що однопартійці не схвалять вибір Байдена і оберуть більш сильного кандидата (Ньюсома, наприклад)