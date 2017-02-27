невизначений. все одно ще можливі різні варіанти...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 лип, 2024 22:03
Додано: Нед 21 лип, 2024 22:13
Додано: Нед 21 лип, 2024 23:42
І вибрав слабеньку, як на мене, Камалу. Хоча по іншому він і не міг поступити, так як вона наступна в списку і не зрадила його (підтримувала до кінця). От хз тоді хто для нас краще. Моя думка така: з Трампом є шанс зупинити війну переговорами. У нього хоч якась харизма є і може щось з того вийде. Крім того він уже пообіцяв, тож не "по-пацанськи" буде виглядати, якщо не зробить цього. З іншого боку, це може бути пусте передвиборче балабольство. Що він досяг переговорами з Кімом минулого разу? А розмов скільки було... Тож якщо війна буде продовжуватися, то краще Камала, тоді допомога може бути більш-менш стабільною, хоч і невеликою, бо з Камали лідер ніякий. А Трамп з Венсом можуть взагалі відмовити Україні у подальшій допомозі, якщо з переговорами нічого не вийде. Наприклад, путін впреться в нездійсненні умови (передачу йому території областей, які він записав у свою конституцію). Ну і є ще 3й варіант, що однопартійці не схвалять вибір Байдена і оберуть більш сильного кандидата (Ньюсома, наприклад)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|