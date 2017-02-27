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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 лип, 2024 22:03
Investor_K написав: 75stasstas75 написав:
Байден оголосив про вихід із президентських перегонів
Так. Який вплив на курс гриавні?
невизначений. все одно ще можливі різні варіанти...
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Додано: Нед 21 лип, 2024 22:13
75stasstas75 написав: Investor_K написав: 75stasstas75 написав:
Байден оголосив про вихід із президентських перегонів
Так. Який вплив на курс гриавні?
Очiкую рicт доляра
Якщо і буде, то незначний. Але інтервенції НБУ на наступному тижні перевищать результати тижня, що минає. ІМНО
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Додано: Нед 21 лип, 2024 23:42
75stasstas75 написав:
Байден оголосив про вихід із президентських перегонів
І вибрав слабеньку, як на мене, Камалу. Хоча по іншому він і не міг поступити, так як вона наступна в списку і не зрадила його (підтримувала до кінця). От хз тоді хто для нас краще. Моя думка така: з Трампом є шанс зупинити війну переговорами. У нього хоч якась харизма є і може щось з того вийде. Крім того він уже пообіцяв, тож не "по-пацанськи" буде виглядати, якщо не зробить цього. З іншого боку, це може бути пусте передвиборче балабольство. Що він досяг переговорами з Кімом минулого разу? А розмов скільки було... Тож якщо війна буде продовжуватися, то краще Камала, тоді допомога може бути більш-менш стабільною, хоч і невеликою, бо з Камали лідер ніякий. А Трамп з Венсом можуть взагалі відмовити Україні у подальшій допомозі, якщо з переговорами нічого не вийде. Наприклад, путін впреться в нездійсненні умови (передачу йому території областей, які він записав у свою конституцію). Ну і є ще 3й варіант, що однопартійці не схвалять вибір Байдена і оберуть більш сильного кандидата (Ньюсома, наприклад)
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The_Rebel
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Додано: Пон 22 лип, 2024 05:16
The_Rebel Тут така штука. Є версія, що Байден наче от-от оголосить про дострокове завершення його президенства. Т.ч. в/о Президента стає Харріс. Демократи дивляться на її рейтинг на цій посаді і вирішують кого висувати. Чомусь серед інших кандидатів не розглядається Держсекретар Блінкен. Ну, можливо поставлять на преференційного кандидата для крупних штатів, виборці яких не визначили явного лідера, якщо рейтинг Камали буде поступатися йому. Поки демократи перенесли з'їзд на пізніший термін
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Додано: Пон 22 лип, 2024 08:14
Visky написав:The_Rebel
Тут така штука. Є версія, що Байден наче от-от оголосить про дострокове завершення його президенства. Т.ч. в/о Президента стає Харріс. Демократи дивляться на її рейтинг на цій посаді і вирішують кого висувати. Чомусь серед інших кандидатів не розглядається Держсекретар Блінкен. Ну, можливо поставлять на преференційного кандидата для крупних штатів, виборці яких не визначили явного лідера, якщо рейтинг Камали буде поступатися йому. Поки демократи перенесли з'їзд на пізніший термін
Блінкен еврей, сьогодні в США в фаворі палестинці))
Після виходу американського лідера Джо Байдена з виборів віце-президент США Камала Гарріс розпочала обдзвон демократів, щоб заручитися підтримкою своєї кандидатури.
Як пише CNN з посиланням на джерело, висування Гарріс як нового кандидата у президенти підтримали у телефонному режимі усі 50 голів Демократичної партії. Всього за неділю посадовиця планувала зробити близько 200 дзвінків законодавцям.
Зазначається, що такий сигнал підтримки свідчить про те, що лідери демократів намагаються згуртуватися навколо фігури Харріс.
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Додано: Пон 22 лип, 2024 08:50
prodigy
Так он реально Антон Блинкин(я ж вижу что рожа у него наша, днепровско-одесская), и если поставить на своего раввина и начать ходить в правильную синагогу то курс 37 не за горами, нальют столько синих и новых шо....
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