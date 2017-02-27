RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11551115521155311554

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 84
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
5%
4
40,50-41,00
24%
20
41,00-41,50
29%
24
41,50-42,00
21%
18
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
2%
2
Більше 43,00
10%
8
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 22:03

  Investor_K написав:
  75stasstas75 написав:Байден оголосив про вихід із президентських перегонів

Так. Який вплив на курс гриавні?

невизначений. все одно ще можливі різні варіанти...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6405
З нами з: 29.09.19
Подякував: 619 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 22:13

  75stasstas75 написав:
  Investor_K написав:
  75stasstas75 написав:Байден оголосив про вихід із президентських перегонів

Так. Який вплив на курс гриавні?

Очiкую рicт доляра

Якщо і буде, то незначний. Але інтервенції НБУ на наступному тижні перевищать результати тижня, що минає. ІМНО
oleg49
 
Повідомлень: 461
З нами з: 22.10.10
Подякував: 76 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 23:42

  75stasstas75 написав:Байден оголосив про вихід із президентських перегонів

І вибрав слабеньку, як на мене, Камалу. Хоча по іншому він і не міг поступити, так як вона наступна в списку і не зрадила його (підтримувала до кінця). От хз тоді хто для нас краще. Моя думка така: з Трампом є шанс зупинити війну переговорами. У нього хоч якась харизма є і може щось з того вийде. Крім того він уже пообіцяв, тож не "по-пацанськи" буде виглядати, якщо не зробить цього. З іншого боку, це може бути пусте передвиборче балабольство. Що він досяг переговорами з Кімом минулого разу? А розмов скільки було... Тож якщо війна буде продовжуватися, то краще Камала, тоді допомога може бути більш-менш стабільною, хоч і невеликою, бо з Камали лідер ніякий. А Трамп з Венсом можуть взагалі відмовити Україні у подальшій допомозі, якщо з переговорами нічого не вийде. Наприклад, путін впреться в нездійсненні умови (передачу йому території областей, які він записав у свою конституцію). Ну і є ще 3й варіант, що однопартійці не схвалять вибір Байдена і оберуть більш сильного кандидата (Ньюсома, наприклад)
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 356
З нами з: 01.06.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 05:16

The_Rebel Тут така штука. Є версія, що Байден наче от-от оголосить про дострокове завершення його президенства. Т.ч. в/о Президента стає Харріс. Демократи дивляться на її рейтинг на цій посаді і вирішують кого висувати. Чомусь серед інших кандидатів не розглядається Держсекретар Блінкен. Ну, можливо поставлять на преференційного кандидата для крупних штатів, виборці яких не визначили явного лідера, якщо рейтинг Камали буде поступатися йому. Поки демократи перенесли з'їзд на пізніший термін
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1216
З нами з: 27.04.10
Подякував: 107 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 08:14

  Visky написав:The_Rebel Тут така штука. Є версія, що Байден наче от-от оголосить про дострокове завершення його президенства. Т.ч. в/о Президента стає Харріс. Демократи дивляться на її рейтинг на цій посаді і вирішують кого висувати. Чомусь серед інших кандидатів не розглядається Держсекретар Блінкен. Ну, можливо поставлять на преференційного кандидата для крупних штатів, виборці яких не визначили явного лідера, якщо рейтинг Камали буде поступатися йому. Поки демократи перенесли з'їзд на пізніший термін

Блінкен еврей, сьогодні в США в фаворі палестинці))

Після виходу американського лідера Джо Байдена з виборів віце-президент США Камала Гарріс розпочала обдзвон демократів, щоб заручитися підтримкою своєї кандидатури.

Як пише CNN з посиланням на джерело, висування Гарріс як нового кандидата у президенти підтримали у телефонному режимі усі 50 голів Демократичної партії. Всього за неділю посадовиця планувала зробити близько 200 дзвінків законодавцям.

Зазначається, що такий сигнал підтримки свідчить про те, що лідери демократів намагаються згуртуватися навколо фігури Харріс.
prodigy
 
Повідомлень: 11033
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3246 раз.
Подякували: 3303 раз.
 
Профіль
1
3
1
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 08:50

prodigy
Так он реально Антон Блинкин(я ж вижу что рожа у него наша, днепровско-одесская), и если поставить на своего раввина и начать ходить в правильную синагогу то курс 37 не за горами, нальют столько синих и новых шо.... :shock:
барабашов
 
Повідомлень: 4239
З нами з: 16.06.15
Подякував: 278 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11551115521155311554
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3434, 3435, 3436
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34359 37010215
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лип, 2024 23:42
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195, 196, 197
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1965 13272467
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2024 13:42
flysoulfly
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23206141
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.