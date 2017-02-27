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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11550115511155211553>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 84
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
5%
4
40,50-41,00
24%
20
41,00-41,50
29%
24
41,50-42,00
21%
18
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
2%
2
Більше 43,00
10%
8
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 10:20

Какой курс будет после дефолта?
Реструктуризация долга это на долго поможет?
Востаннє редагувалось UA в Пон 22 лип, 2024 10:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 10:21

А есть какие-то новости по дефолту Украины 1 августа?
Тишина да и только, странно всё это...
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 10:22

Что-то про дефолт мы вместе подумали))
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 10:23

  Victor8 написав:А есть какие-то новости по дефолту Украины 1 августа?
Тишина да и только, странно всё это...

Реструктуризировали. Дефолт будет папиздже.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 10:27

  Victor8 написав:Что-то про дефолт мы вместе подумали))

Я подумал точки неподъёмных для Украины условий реструктуризации.
Хоть бы день простоять да ночь продержатся
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 10:35

  UA написав:
  Victor8 написав:А есть какие-то новости по дефолту Украины 1 августа?
Тишина да и только, странно всё это...

Реструктуризировали. Дефолт будет папиздже.

А официально об этом уже сообщили?
Такая новость должна быть всюду...
Или там совсем всё грустно?
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 10:47

  Victor8 написав:
  UA написав:
  Victor8 написав:А есть какие-то новости по дефолту Украины 1 августа?
Тишина да и только, странно всё это...

Реструктуризировали. Дефолт будет папиздже.

А официально об этом уже сообщили?
Такая новость должна быть всюду...
Или там совсем всё грустно?

Шмигаль в телеге написав:
"Сегодня мы достигли принципиальных договоренностей с Комитетом собственников еврооблигаций Украины. Это важный этап процесса реструктуризации долга, который позволит сэкономить 11,4 млрд долларов на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 млрд - до 2033 года", - написал он.
Що за "принципиальные договоренности" і як це дозволить "сэкономить 11,4 млрд долларов" невідомо.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 10:52

Victor8
https://www.bloomberg.com/news/articles ... uring-deal
imlex
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 10:59

Украина рассчитывает сэкономить 11,4 миллиарда долларов в ближайшие три года за счет сочетания более низких купонов и продления срока погашения.
imlex
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 11:02


Дякую. Тепер зрозуміло про "принципові домовленості".)
"The agreement in principle was reached with the creditor committee that included Amundi SA, BlackRock Inc and Amia Capital LLP, as well as other investors, who together represent around 25% of the bonds. At least two-thirds of all bondholders will need to approve the agreement to finalize the debt restructuring deal.
oleg49
 
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