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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11550115511155211553

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 84
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
5%
4
40,50-41,00
24%
20
41,00-41,50
29%
24
41,50-42,00
21%
18
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
2%
2
Більше 43,00
10%
8
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 11:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

вот первоисточник
https://www.londonstockexchange.com/new ... s/16578910
Олежан
 
Повідомлень: 1240
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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