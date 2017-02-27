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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 лип, 2024 11:25
Re: Валютний ринок в контексті ДС
вот первоисточник
Додано: Пон 22 лип, 2024 11:37
Так грунтовно і змістовно сформулювати думки можуть не тільки лиш усі пане прем'єр міністр, бо так міг дозволити собі написати тільки він(((
Списано 37% боргу, але правда будемо потрохи платити відсотки, казкові умови, я не думав що щось може з тих переговорів вийти позитивного, але Уряд і влада молодець, це не Яреськівні варанти, коли взагалі не треба було такої форми "реструктуризації" для своїх.
По курсу: Міжбанк покотився вниз, а готівка не вірить в дива і трохи гальмує з ревальвацією, поки світять 41.75 на 41.85.
Додано: Пон 22 лип, 2024 11:54
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Шмигаль знову бреше
Додано: Пон 22 лип, 2024 12:24
Я читаю в основном забугорные источники.
Возникаю накладки в общении с аудиторией местных СМИ.
Один раз даже в рос. пропаганде обвинили.
Сказал что оружия для вновь мобилизованных нет.
Следовательно использовать их будут специфическим образом.
Через неделю это же сказал сам Zе
Zе верят мне нет.
Почему так?
Додано: Пон 22 лип, 2024 12:53
А в парі Гривня/Долар, гривня взагалі почала укріплюватися
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