|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 лип, 2024 11:25
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1240
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 лип, 2024 11:37
UA написав:
Я подумал точки неподъёмных для Украины условий реструктуризации.
Так грунтовно і змістовно сформулювати думки можуть не тільки лиш усі пане прем'єр міністр, бо так міг дозволити собі написати тільки він(((
Списано 37% боргу, але правда будемо потрохи платити відсотки, казкові умови, я не думав що щось може з тих переговорів вийти позитивного, але Уряд і влада молодець, це не Яреськівні варанти, коли взагалі не треба було такої форми "реструктуризації" для своїх.
По курсу: Міжбанк покотився вниз, а готівка не вірить в дива і трохи гальмує з ревальвацією, поки світять 41.75 на 41.85.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 13284
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 697 раз.
- Подякували: 3844 раз.
-
- Профіль
-
4
5
Додано: Пон 22 лип, 2024 11:54
Шмигаль знову бреше
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 1156
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 22 лип, 2024 12:24
Victor8 написав: UA написав: Victor8 написав:
А есть какие-то новости по дефолту Украины 1 августа?
Тишина да и только, странно всё это...
Реструктуризировали. Дефолт будет папиздже.
А официально об этом уже сообщили?
Такая новость должна быть всюду...
Или там совсем всё грустно?
Я читаю в основном забугорные источники.
Возникаю накладки в общении с аудиторией местных СМИ.
Один раз даже в рос. пропаганде обвинили.
Сказал что оружия для вновь мобилизованных нет.
Следовательно использовать их будут специфическим образом.
Через неделю это же сказал сам Zе
Zе верят мне нет.
Почему так?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1857 раз.
- Подякували: 2255 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 22 лип, 2024 12:53
The_Rebel написав:До речі, пара Євро/Долар взагалі не відреагувала на перепетії в США.
Просто все рівно ще нічого не ясно, тим цікавіше попереду)
П.с. Блінкен занадто правильний, можна сказати академічний. В ньому зовсім нема епатажу, а в сучасному світі тік-току, твіттера, інсти за нього хіба інтелігенція проголосує, робітники та реднеки таких не сприймають. Камала надіється кольорове населення підтягнути, хоч якась перевага
А в парі Гривня/Долар, гривня взагалі почала укріплюватися
-
sergikkc007
-
-
- Повідомлень: 349
- З нами з: 21.04.20
- Подякував: 575 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 лип, 2024 14:05
UA написав:
Почему так?
Дітям вже зрозуміло, що одне говориться західним партнерам, а є реальність.
Для того щоб давали 10 одиниць зброї треба просити 100.
Причому треба спілкуватись не тільки напряму з партнерами, но і з західною пресою, яка все перебільшить і буде давити на їхню владу убивчими заголовками і викривальними матеріалами.
Це механізм як отримати більше зброї, влада це розуміє і давить на больові точки західної демократії.
Треба розуміти цей простенький механізм, але це можуть зробити не тільки лиш усі(с).
Чому так? 2+2 це не всім дано(((
По курсу, Міжбанк відпрацював зняття загрози дефолту, тому падаємо і на готівці теж: 41.66 на 41.75.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 13284
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 697 раз.
- Подякували: 3844 раз.
-
- Профіль
-
4
5
Додано: Пон 22 лип, 2024 15:09
somilitark написав: UA написав:
Почему так?
Дітям вже зрозуміло, що одне говориться західним партнерам, а є реальність.
Для того щоб давали 10 одиниць зброї треба просити 100.
Причому треба спілкуватись не тільки напряму з партнерами, но і з західною пресою, яка все перебільшить і буде давити на їхню владу убивчими заголовками і викривальними матеріалами.
Це механізм як отримати більше зброї, влада це розуміє і давить на больові точки західної демократії.
Треба розуміти цей простенький механізм, але це можуть зробити не тільки лиш усі(с).
Чому так? 2+2 це не всім дано(((
По курсу, Міжбанк відпрацював зняття загрози дефолту, тому падаємо і на готівці теж: 41.66 на 41.75.
Заздрю твоїм здібностям.
Сидячи в окопі, під обстрілами, відбиваючи атаки бурятських головорізів, встигаєш робити висновки в галузі геополітичних тенденцій.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1857 раз.
- Подякували: 2255 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 22 лип, 2024 16:41
somilitark написав:
По курсу, Міжбанк відпрацював зняття загрози дефолту, тому падаємо і на готівці теж: 41.66 на 41.75.
Падаємо на готівці, бо всі ломанулися здавати долари, шоб купити авто, поки не додалося 15%
-
speedsx
-
-
- Повідомлень: 493
- З нами з: 16.12.14
- Подякував: 489 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 лип, 2024 16:46
speedsx написав: somilitark написав:
По курсу, Міжбанк відпрацював зняття загрози дефолту, тому падаємо і на готівці теж: 41.66 на 41.75.
Падаємо на готівці, бо всі ломанулися здавати долари, шоб купити авто, поки не додалося 15%
Точно. Сотні тисяч українців роздумували, купляти авто зараз чи дочекатися чорної п'ятниці. Ломанулись
-
kyk
-
-
- Повідомлень: 1086
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1988
|13272790
|
|
|34359
|37010747
|
П'ят 19 лип, 2024 23:42
osafly
|
|7978
|23206267
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|