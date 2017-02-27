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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11550115511155211553

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 85
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
5%
4
40,50-41,00
24%
20
41,00-41,50
28%
24
41,50-42,00
22%
19
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
2%
2
Більше 43,00
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 11:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

вот первоисточник
https://www.londonstockexchange.com/new ... s/16578910
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 11:37

  UA написав:Я подумал точки неподъёмных для Украины условий реструктуризации.

Так грунтовно і змістовно сформулювати думки можуть не тільки лиш усі пане прем'єр міністр, бо так міг дозволити собі написати тільки він(((

Списано 37% боргу, але правда будемо потрохи платити відсотки, казкові умови, я не думав що щось може з тих переговорів вийти позитивного, але Уряд і влада молодець, це не Яреськівні варанти, коли взагалі не треба було такої форми "реструктуризації" для своїх.
По курсу: Міжбанк покотився вниз, а готівка не вірить в дива і трохи гальмує з ревальвацією, поки світять 41.75 на 41.85.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 11:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Шмигаль знову бреше :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 12:24

  Victor8 написав:
  UA написав:
  Victor8 написав:А есть какие-то новости по дефолту Украины 1 августа?
Тишина да и только, странно всё это...

Реструктуризировали. Дефолт будет папиздже.

А официально об этом уже сообщили?
Такая новость должна быть всюду...
Или там совсем всё грустно?

Я читаю в основном забугорные источники.
Возникаю накладки в общении с аудиторией местных СМИ.
Один раз даже в рос. пропаганде обвинили.
Сказал что оружия для вновь мобилизованных нет.
Следовательно использовать их будут специфическим образом.
Через неделю это же сказал сам Zе
Zе верят мне нет.
Почему так?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 12:53

  The_Rebel написав:До речі, пара Євро/Долар взагалі не відреагувала на перепетії в США. Просто все рівно ще нічого не ясно, тим цікавіше попереду)
П.с. Блінкен занадто правильний, можна сказати академічний. В ньому зовсім нема епатажу, а в сучасному світі тік-току, твіттера, інсти за нього хіба інтелігенція проголосує, робітники та реднеки таких не сприймають. Камала надіється кольорове населення підтягнути, хоч якась перевага


А в парі Гривня/Долар, гривня взагалі почала укріплюватися :)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 14:05

  UA написав:Почему так?

Дітям вже зрозуміло, що одне говориться західним партнерам, а є реальність.
Для того щоб давали 10 одиниць зброї треба просити 100.
Причому треба спілкуватись не тільки напряму з партнерами, но і з західною пресою, яка все перебільшить і буде давити на їхню владу убивчими заголовками і викривальними матеріалами.
Це механізм як отримати більше зброї, влада це розуміє і давить на больові точки західної демократії.
Треба розуміти цей простенький механізм, але це можуть зробити не тільки лиш усі(с).
Чому так? 2+2 це не всім дано(((
По курсу, Міжбанк відпрацював зняття загрози дефолту, тому падаємо і на готівці теж: 41.66 на 41.75.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 16:41

  somilitark написав:По курсу, Міжбанк відпрацював зняття загрози дефолту, тому падаємо і на готівці теж: 41.66 на 41.75.

Падаємо на готівці, бо всі ломанулися здавати долари, шоб купити авто, поки не додалося 15%
speedsx
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 16:46

  speedsx написав:
  somilitark написав:По курсу, Міжбанк відпрацював зняття загрози дефолту, тому падаємо і на готівці теж: 41.66 на 41.75.

Падаємо на готівці, бо всі ломанулися здавати долари, шоб купити авто, поки не додалося 15%

Точно. Сотні тисяч українців роздумували, купляти авто зараз чи дочекатися чорної п'ятниці. Ломанулись :lol:
kyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 17:10

  kyk написав:
  speedsx написав:
  somilitark написав:По курсу, Міжбанк відпрацював зняття загрози дефолту, тому падаємо і на готівці теж: 41.66 на 41.75.

Падаємо на готівці, бо всі ломанулися здавати долари, шоб купити авто, поки не додалося 15%

Точно. Сотні тисяч українців роздумували, купляти авто зараз чи дочекатися чорної п'ятниці. Ломанулись :lol:

Соскін каже, що домовилися з про реструктуризацію погашення боргу
flyman
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