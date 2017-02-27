UA написав:Я подумал точки неподъёмных для Украины условий реструктуризации.
Так грунтовно і змістовно сформулювати думки можуть не тільки лиш усі пане прем'єр міністр, бо так міг дозволити собі написати тільки він(((
Списано 37% боргу, але правда будемо потрохи платити відсотки, казкові умови, я не думав що щось може з тих переговорів вийти позитивного, але Уряд і влада молодець, це не Яреськівні варанти, коли взагалі не треба було такої форми "реструктуризації" для своїх. По курсу: Міжбанк покотився вниз, а готівка не вірить в дива і трохи гальмує з ревальвацією, поки світять 41.75 на 41.85.
Victor8 написав:А есть какие-то новости по дефолту Украины 1 августа? Тишина да и только, странно всё это...
Реструктуризировали. Дефолт будет папиздже.
А официально об этом уже сообщили? Такая новость должна быть всюду... Или там совсем всё грустно?
Я читаю в основном забугорные источники. Возникаю накладки в общении с аудиторией местных СМИ. Один раз даже в рос. пропаганде обвинили. Сказал что оружия для вновь мобилизованных нет. Следовательно использовать их будут специфическим образом. Через неделю это же сказал сам Zе Zе верят мне нет. Почему так?
The_Rebel написав:До речі, пара Євро/Долар взагалі не відреагувала на перепетії в США. Просто все рівно ще нічого не ясно, тим цікавіше попереду) П.с. Блінкен занадто правильний, можна сказати академічний. В ньому зовсім нема епатажу, а в сучасному світі тік-току, твіттера, інсти за нього хіба інтелігенція проголосує, робітники та реднеки таких не сприймають. Камала надіється кольорове населення підтягнути, хоч якась перевага
А в парі Гривня/Долар, гривня взагалі почала укріплюватися
Дітям вже зрозуміло, що одне говориться західним партнерам, а є реальність. Для того щоб давали 10 одиниць зброї треба просити 100. Причому треба спілкуватись не тільки напряму з партнерами, но і з західною пресою, яка все перебільшить і буде давити на їхню владу убивчими заголовками і викривальними матеріалами. Це механізм як отримати більше зброї, влада це розуміє і давить на больові точки західної демократії. Треба розуміти цей простенький механізм, але це можуть зробити не тільки лиш усі(с). Чому так? 2+2 це не всім дано((( По курсу, Міжбанк відпрацював зняття загрози дефолту, тому падаємо і на готівці теж: 41.66 на 41.75.