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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 лип, 2024 19:55
На 3.6 млрд $ скорочуються виплати в цьому році. Але не все так просто. Відсотки що накапали і не були виплачені додадуть в тіло кредиту, що буде списуватись.
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Додано: Вів 23 лип, 2024 10:39
Может быть кто-то знает: а когда экспортеры начнут продавать валюту на межбанке?
Речь про большие объемы.
Сейчас, как я понимаю, основной продавец НБУ.
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Victor8
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Додано: Вів 23 лип, 2024 12:09
Victor8 написав:
Может быть кто-то знает: а когда экспортеры начнут продавать валюту на межбанке?
Речь про большие объемы.
Сейчас, как я понимаю, основной продавец НБУ.
враховуючи що курс потроху падає третій день поспіль, напевне почали. хоча в п'ятницю "психанув НБУ", зробивши великий об'єм інтервенцій 250
млн дол. але в понеділок вже лише 150
млн дол, а курс далі падає.
експортери не можуть довго тримати валюту, особливо основні гравці сг продукції. але бачимо це трохи з запізненням, поки є інфо лише за 19 число - 180
млн дол, що нижче середнього, середнє - десь 200
млн дол на день.
спостерігаємо
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Додано: Вів 23 лип, 2024 14:34
Victor8 написав:
Может быть кто-то знает: а когда экспортеры начнут продавать валюту на межбанке?Речь про большие объемы.
Сейчас, как я понимаю, основной продавец НБУ.
Гарне риторичне питання, коли буде фізично виробництво, коли буде можливість без перешкод продукцію експортувати, то як тільки так і одразу
Стосовно продажів НБУ, як тільки буде мир, коли демобілізують сотні тисяч військовослужбовців, як тільки не треба буде закуповувати велику кількість амуніції і зброї, одразу попит на валюту знизиться і НБУ не треба буде закривати 50% і більше попиту на валюту.
Хоча це теж риторичне питання, нам при умовному "мирі" треба буде готуватися до нової війни/нападу і накопичувати сучасну зброю, бажано ракети в тому числі.
Нові податки теж охолодять запал покупців на валюту, бо Уряд зробить менш доступні автомобілі, менше буде залишатись в кишенях після сплати усіх підвищених обов'язкових платежів.
Так що треба вже всім зрозуміти, що зараз умовний 43-й рік в 2-й світовій, будемо сподіватись, що не 38-й, тому легше завтра не буде, війна заставить більшість знизити якість життя, в тилу в тому числі.
По курсу, Міжбанк рухнув до 41.2Х, а готівка 41.63 на 41.72, поки досить високо, напевне попит є, бо досить високо відірвались.
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Додано: Вів 23 лип, 2024 14:47
somilitark написав:
Гарне риторичне питання, як тільки буде мир, коли демобілізують сотні тисяч військовослужбовців
Так що треба вже всім зрозуміти, що зараз умовний 43-й рік в 2-й світовій, будемо сподіватись, що не 38-й, тому легше завтра не буде, війна заставить більшість
отож...
"Як тільки мир" ??
в тому'45му році була масова демобілізація ?
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Додано: Вів 23 лип, 2024 15:06
somilitark написав:
Так що треба вже всім зрозуміти, що зараз умовний 43-й рік в 2-й світовій, будемо сподіватись, що не 38-й, тому легше завтра не буде, війна заставить більшість знизити якість життя, в тилу в тому числі.
Я думаю, що 41. І скоріш за все до нападу Німеччини на СРСР та Перл-Харбору. Війна в Сирії - то аналог Норвезької кампанії.
Україна як Польща та Франція разом узяті, тільки які не програли етапи війни, а тримають лінію оборони.
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Додано: Вів 23 лип, 2024 15:15
flysoulfly написав: somilitark написав:
Гарне риторичне питання, як тільки буде мир, коли демобілізують сотні тисяч військовослужбовців
Так що треба вже всім зрозуміти, що зараз умовний 43-й рік в 2-й світовій, будемо сподіватись, що не 38-й, тому легше завтра не буде, війна заставить більшість
отож...
"Як тільки мир" ??
в тому'45му році була масова демобілізація ?
Колись було простіше, не було інтернета з закликами непокори і іноді абсурдної боротьби за права, до такої міри, що і сама держава перестане існувати.
Вистачало стакан риса і миски супа на день, не було виплат мільйонів за поранення і загибель, 75% знижки за комунальні послуги, держава явно не балувала військовослужбовців гарною і своєчасною платнею.
Зараз відправлять в оперативний запас\резерв і крутись як хочеш, досвід 2015\2016 показує, що демобілізація відбувається швидкими темпами, бо держава в зовсім інших умовах ніж деспотичний совок.
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Додано: Вів 23 лип, 2024 15:39
somilitark написав:
Колись було простіше, не було інтернета...
Коли не було інтернету, не можна було сидячи в тилу заявити, що ти на фронті.
Правда somilitark?
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