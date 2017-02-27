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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11552115531155411555>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 85
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
5%
4
40,50-41,00
24%
20
41,00-41,50
28%
24
41,50-42,00
22%
19
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
2%
2
Більше 43,00
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 19:55

  vossmy написав:Можна і без соскіна. В обід вже все розписали. Простили нам 37 відсотків, і відтермінували ще на 5 років https://delo.ua/economy/ukrayina-domovi ... gu-434579/

На 3.6 млрд $ скорочуються виплати в цьому році. Але не все так просто. Відсотки що накапали і не були виплачені додадуть в тіло кредиту, що буде списуватись.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 10:39

Может быть кто-то знает: а когда экспортеры начнут продавать валюту на межбанке?
Речь про большие объемы.
Сейчас, как я понимаю, основной продавец НБУ.
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 12:09

  Victor8 написав:Может быть кто-то знает: а когда экспортеры начнут продавать валюту на межбанке?
Речь про большие объемы.
Сейчас, как я понимаю, основной продавец НБУ.

враховуючи що курс потроху падає третій день поспіль, напевне почали. хоча в п'ятницю "психанув НБУ", зробивши великий об'єм інтервенцій 250 млн дол. але в понеділок вже лише 150 млн дол, а курс далі падає.

експортери не можуть довго тримати валюту, особливо основні гравці сг продукції. але бачимо це трохи з запізненням, поки є інфо лише за 19 число - 180 млн дол, що нижче середнього, середнє - десь 200 млн дол на день.

спостерігаємо 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 14:34

  Victor8 написав:Может быть кто-то знает: а когда экспортеры начнут продавать валюту на межбанке?
Речь про большие объемы.
Сейчас, как я понимаю, основной продавец НБУ.

Гарне риторичне питання, коли буде фізично виробництво, коли буде можливість без перешкод продукцію експортувати, то як тільки так і одразу 8)
Стосовно продажів НБУ, як тільки буде мир, коли демобілізують сотні тисяч військовослужбовців, як тільки не треба буде закуповувати велику кількість амуніції і зброї, одразу попит на валюту знизиться і НБУ не треба буде закривати 50% і більше попиту на валюту.
Хоча це теж риторичне питання, нам при умовному "мирі" треба буде готуватися до нової війни/нападу і накопичувати сучасну зброю, бажано ракети в тому числі.
Нові податки теж охолодять запал покупців на валюту, бо Уряд зробить менш доступні автомобілі, менше буде залишатись в кишенях після сплати усіх підвищених обов'язкових платежів.

Так що треба вже всім зрозуміти, що зараз умовний 43-й рік в 2-й світовій, будемо сподіватись, що не 38-й, тому легше завтра не буде, війна заставить більшість знизити якість життя, в тилу в тому числі.

По курсу, Міжбанк рухнув до 41.2Х, а готівка 41.63 на 41.72, поки досить високо, напевне попит є, бо досить високо відірвались.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 14:47

  somilitark написав:Гарне риторичне питання,

як тільки буде мир, коли демобілізують сотні тисяч військовослужбовців

Так що треба вже всім зрозуміти, що зараз умовний 43-й рік в 2-й світовій, будемо сподіватись, що не 38-й, тому легше завтра не буде, війна заставить більшість
отож...

"Як тільки мир" ??

в тому'45му році була масова демобілізація ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 15:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Так що треба вже всім зрозуміти, що зараз умовний 43-й рік в 2-й світовій, будемо сподіватись, що не 38-й, тому легше завтра не буде, війна заставить більшість знизити якість життя, в тилу в тому числі.

Я думаю, що 41. І скоріш за все до нападу Німеччини на СРСР та Перл-Харбору. Війна в Сирії - то аналог Норвезької кампанії.
Україна як Польща та Франція разом узяті, тільки які не програли етапи війни, а тримають лінію оборони.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 15:15

  flysoulfly написав:
  somilitark написав:Гарне риторичне питання,

як тільки буде мир, коли демобілізують сотні тисяч військовослужбовців

Так що треба вже всім зрозуміти, що зараз умовний 43-й рік в 2-й світовій, будемо сподіватись, що не 38-й, тому легше завтра не буде, війна заставить більшість
отож...

"Як тільки мир" ??

в тому'45му році була масова демобілізація ?

Колись було простіше, не було інтернета з закликами непокори і іноді абсурдної боротьби за права, до такої міри, що і сама держава перестане існувати.
Вистачало стакан риса і миски супа на день, не було виплат мільйонів за поранення і загибель, 75% знижки за комунальні послуги, держава явно не балувала військовослужбовців гарною і своєчасною платнею.
Зараз відправлять в оперативний запас\резерв і крутись як хочеш, досвід 2015\2016 показує, що демобілізація відбувається швидкими темпами, бо держава в зовсім інших умовах ніж деспотичний совок.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 17:51

  somilitark написав:
  flysoulfly написав:
  somilitark написав:Гарне риторичне питання,

як тільки буде мир, коли демобілізують сотні тисяч військовослужбовців

Так що треба вже всім зрозуміти, що зараз умовний 43-й рік в 2-й світовій, будемо сподіватись, що не 38-й, тому легше завтра не буде, війна заставить більшість
отож...

"Як тільки мир" ??

в тому'45му році була масова демобілізація ?

Колись було простіше, не було інтернета з закликами непокори і іноді абсурдної боротьби за права, до такої міри, що і сама держава перестане існувати.
Вистачало стакан риса і миски супа на день, не було виплат мільйонів за поранення і загибель, 75% знижки за комунальні послуги, держава явно не балувала військовослужбовців гарною і своєчасною платнею.
Зараз відправлять в оперативний запас\резерв і крутись як хочеш, досвід 2015\2016 показує, що демобілізація відбувається швидкими темпами, бо держава в зовсім інших умовах ніж деспотичний совок.
не той приклад.
Нічого спільного.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 18:01

Ну що, шановне панство?
Мій прогноз підтверджується. Оце я хвацький! Бо "розкусив" плани НБУ та ще на такий тривалий термін. Вангую: під ялинку курс долара буде па34. А потім знову курс долара вгору до 43 на МБ (до кінця липня 2025р)
Зараз НБУ буде спочатку по 5 - 10 копійок перший тиждень, а далі по 20 - 30 знижувати курс долара до курсу па 37. А для чого? А щоб постригти хом"яків. НБУ хом"яків стриже як при поході у верх так і вниз.
Ось і вся нехитра але дієва тактика і стратегія НБУ. 8)
Може навіть НБУ па34 влаштувати (знову з це призначено тим, які при курсі 34 будуть бігати по обмінкам та касам банків, щоб прилаштувати долари). А їм у відповідь зверхньо будуть кидати: "гривні немає!"
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 18:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Yuri_61 написав:Вангую: під ялинку курс долара буде па34.

па34 зарезервовано за Зеброю
Zochan
 
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